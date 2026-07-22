Nasdaq 100 Prognose heute (22.07.2026): Nasdaq 100 Analyse mit Kurszielen & Charttechnik

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.949 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag moderat erholen. Es ging bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief formatiert, das direkt wieder zurückgekauft worden ist. Die Bullen konnten den Index nachfolgend bis zum Handelsschluss weiter aufwärts an und über die 29.150 Punkte-Marke schieben.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig neutral mit leicht positivem Bias.

Oberhalb der SMA20 und insbesondere der SMA200 würde sich das Chartbild deutlich verbessern.

Ein Rückfall unter die SMA50 könnte eine Korrektur bis in den Bereich von 28.550 Punkten einleiten.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 28.949 Punkten in den Handel. Bis zum Mittag konnte sich der Index moderat erholen und bewegte sich anschließend bis zur Eröffnung des US-Kassahandels in einer engen Handelsspanne seitwärts. Mit Handelsbeginn wurde zunächst das Tagestief markiert, das jedoch unmittelbar zurückgekauft wurde. Im weiteren Verlauf übernahmen die Käufer die Kontrolle und schoben den Nasdaq 100 bis zum Handelsschluss über die Marke von 29.150 Punkten. Der Index beendete den Handel schließlich bei 29.163 Punkten.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 gestern zunächst oberhalb der SMA20, die aktuell bei 29.094 Punkten verläuft. Im Tagesverlauf konnte sich der Index weiter nach oben arbeiten. Im frühen Handel des heutigen Tages wurde die Durchschnittslinie allerdings erneut unterschritten, wodurch sich das kurzfristige Chartbild wieder etwas eingetrübt hat. Für eine nachhaltige Verbesserung der technischen Lage sollten die Bullen den Nasdaq 100 per bestätigtem Stundenschluss wieder oberhalb der SMA20 etablieren. Gelingt dies, rückt die SMA200 bei aktuell 29.265 Punkten als nächstes wichtiges Kursziel in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Potenzial bis in den Bereich von 29.595/610 Punkten sowie anschließend 29.880/895 Punkten eröffnen.

Scheitert der Nasdaq 100 dagegen an der Rückeroberung der SMA20, könnte sich die Schwäche zunächst bis zur SMA50 bei aktuell 28.917 Punkten ausweiten. Diese Durchschnittslinie fungierte zuletzt als wichtige Unterstützung. Ein bestätigter Stundenschluss darunter würde den jüngsten Ausbruch als Fehlausbruch bestätigen und die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Korrektur in Richtung 28.550/540 Punkte beziehungsweise 28.390/375 Punkte erhöhen.

Kurzfristige Nasdaq 100 Analyse: Neutral.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass der Nasdaq 100 zuletzt zweimal an der SMA200 bei aktuell 29.586 Punkten gescheitert ist. Zwar gelang jeweils ein kurzfristiger Anstieg über diese Durchschnittslinie, eine nachhaltige Etablierung oberhalb blieb jedoch aus. Im weiteren Verlauf wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten. Während die SMA50 zunächst noch Unterstützung bot, sorgte der Druck der SMA20 von oben schließlich für eine deutliche Abwärtsbewegung. Zu Wochenbeginn gelang dem Nasdaq 100 zunächst nur ein kurzer Test der SMA20, bevor der Index erneut nach unten abgewiesen wurde. Erst nach dem jüngsten Rücksetzer konnte die SMA20 wieder zurückerobert werden. Dadurch hat sich das mittelfristige Chartbild leicht verbessert.

Für eine Fortsetzung der Erholung sollte der Nasdaq 100 nun auch die SMA50 bei aktuell 29.227 Punkten nachhaltig überwinden. Im Anschluss würde die SMA200 erneut als entscheidender Widerstand in den Fokus rücken. Dort dürfte sich zeigen, ob genügend Kaufdruck für einen nachhaltigen Ausbruch vorhanden ist. Alternativ wäre auch ein erneuter Rücksetzer an die SMA20 denkbar, bevor ein neuer Angriff auf die SMA50 erfolgt. Fällt der Nasdaq 100 dagegen wieder unter die SMA20 zurück, würde sich das Chartbild erneut eintrüben und eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlicher werden.

Übergeordnete Nasdaq 100 Analyse: Neutral.

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 29.024 Punkten und damit 75 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 29.024 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

29.045/047 Punkten

29.070/072 Punkten

29.088/090 Punkten

29.105/107 Punkten

29.125/127 Punkten

29.146/148 Punkten

29.169/171 Punkten

29.185/187 Punkten

29.206/208 Punkten

29.223/225 Punkten

29.241/243 Punkten

29.265/267 Punkten

Oberhalb von 29.265/267 Punkten rücken anschließend folgende Ziele in den Fokus:

29.283/285 Punkte

29.307/309 Punkte

29.325/327 Punkte

29.345/347 Punkte

29.362/364 Punkte

29.388/390 Punkte

29.409/411 Punkte

29.434/436 Punkte

29.455/457 Punkte

29.471/473 Punkte

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht oberhalb von 29.024 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Unterstützungen:

29.011/009 Punkte

28.986/984 Punkte

28.961/959 Punkte

28.945/943 Punkte

28.924/922 Punkte

28.903/901 Punkte

28.879/877 Punkte

28.854/852 Punkte

28.833/831 Punkte

28.811/809 Punkte

28.787/785 Punkte

Unterhalb dieser Zone wären weitere Ziele:

28.770/768 Punkte

28.749/747 Punkte

28.732/730 Punkte

28.713/711 Punkte

28.687/685 Punkte

28.669/667 Punkte

28.650/648 Punkte

28.632/630 Punkte

28.611/609 Punkte

28.590/588 Punkte

28.569/567 Punkte

28.546/544 Punkte

28.524/522 Punkte

28.499/497 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.095 Punkte

29.227/265 Punkte

29.344/396 Punkte

29.413 Punkte

29.586 Punkte

29.811 Punkte

Unterstützungen

28.917 Punkte

28.825 Punkte

28.795/710 Punkte

28.690/635 Punkte

28.599 Punkte

28.385 Punkte

28.245 Punkte

28.155 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Prognose

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt neutral mit leicht positiven Tendenzen. Solange sich der Index oberhalb der Unterstützungszone um 28.917 Punkte behauptet, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung der SMA200 und darüber hinaus. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 im Stundenchart würde das Risiko einer erneuten Ausweitung der Korrektur deutlich erhöhen.

Auf Basis unseres Handelsszenarios ergibt sich für den heutigen Handel eine Wahrscheinlichkeit von 55% für ein bullisches und 45% für ein bärisches Szenario. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 28.922 und 29.436 Punkten.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist neutral mit leicht positiven Tendenzen. Entscheidend bleibt die Entwicklung an der SMA20 und SMA200.

Welche Marken sind heute beim Nasdaq 100 wichtig?

Auf der Oberseite stehen 29.265 und 29.586 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 28.917 und 28.825 Punkten.

Wie fällt die Nasdaq 100 Analyse aus?

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt kurzfristig eine Stabilisierung. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das technische Bild deutlich verbessern und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.