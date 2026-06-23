Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 23.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq 100 Index im Sturzflug: Tech-Werte an der Börse Aktuell massiv unter Druck

Der US-Technologieindex hat seine freundliche Tendenz vom Wochenanfang komplett eingebüßt und schickt am heutigen Dienstag deutliche Schocksignale an die Börse Aktuell. Nachdem der Index gestern Morgen noch bei hoffnungsvollen 30.404 Punkten gestartet war und im Tagesverlauf ein neues Zwischenhoch bei 30.727 Punkten markierte, setzte am Nachmittag mit dem offiziellen US-Kassastart eine radikale Kehrtwende ein. Das Tageshoch wurde umgehend und dynamisch abverkauft.

Diese Schwächewelle weitete sich im anschließenden Frühhandel dramatisch aus. Zum Zeitpunkt der Analyse am Dienstagmorgen notiert der Nasdaq 100 Index bei gerade einmal 29.871 Punkten – das bedeutet einen herben Absturz um 533 Punkte im Vergleich zum Niveau des Vortags. Für das Geschehen an der Börse Aktuell liefert die Charttechnik nun ein stark angeschlagenes und bearishe Signale aussendendes Bild.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways

Massiver Kurseinbruch: Der Nasdaq 100 Index verliert vorbörslich über 500 Punkte an Boden.

Technische Barrieren durchbrochen: Der Index reißt die wichtigen Linien der SMA20, SMA50 und SMA200 nach unten.

Bärischer Vorteil: Die Prognose der Börse Aktuell sieht für heute eine 55-prozentige Wahrscheinlichkeit für weitere Abgaben.

Stundenchart (1h): SMA200 bietet im Rücksetzer keinen Support mehr

Die stündliche Analyse der xStation5-Plattform offenbart für den Nasdaq 100 Index ein akutes charttechnisches Gefahrensignal. Im Zuge des gestrigen Ausverkaufs rutschte der Kurs zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 30.306 Punkten) und fand erst an der SMA50 (aktuell bei 30.342 Punkten) vorübergehenden Halt. Im heutigen Frühhandel wurde diese Unterstützung jedoch pulverisiert. Die laufende Verkaufswelle drückte den Index sogar ungebremst unter die psychologisch wie technisch fundamentale SMA200 (aktuell bei 29.967 Punkten).

Da diese Linie in der Vergangenheit ein harter Widerstand war, hätte sie nun als tragfähiger Boden fungieren müssen. Dass der Nasdaq 100 Index diese Unterstützung so sang- und klanglos aufgegeben hat, ist für das Geschehen an der Börse Aktuell ein klares Zeichen für die Dominanz der Verkäufer. Bestätigt sich die Schwäche per Stundenschluss, rücken die Zonen um 29.675/60 Punkte sowie tiefer bei 29.410/395 Punkten als nächste logische Kursziele in den Fokus.

Nasdaq 100 Analyse im Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Eintrübung der Marktstruktur erfordert Momentum 📊

Auch im übergeordneten 4h-Chart lässt sich das Ausmaß der Korrektur deutlich ablesen. Dem Index war es zuvor gelungen, sich erfolgreich über die SMA200 (29.687 Punkte), die SMA50 (30.057 Punkte) und die SMA20 (30.301 Punkte) nach oben zu schieben. Der gestrige und nächtliche Rücklauf hat diese Gewinne jedoch fast vollständig egalisiert, indem sowohl die SMA20 als auch die SMA50 nach unten durchbrochen wurden.

Damit hat sich die Struktur für den Nasdaq 100 Index massiv eingetrübt. Um an der Börse Aktuell ein technisches Befreiungssignal zu senden, müssten die Bullen den Kurs nun nicht nur über die SMA50, sondern direkt auch über die eng darüber verlaufende SMA20 hieven. Für eine solche Kraftanstrengung bedarf es jedoch massiven Volumens und neuen Momentums – ob die Käufer diese Energie heute aufbringen können, bleibt vor dem Hintergrund der anziehenden Zinsängste fraglich.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das konkrete Intraday-Setup für Dienstag, den 23.06.2026

Für den heutigen Handelsverlauf an der Börse Aktuell lässt sich basierend auf dem mathematischen Modell eine erwartete Tagesrange definieren, die auf der Oberseite bis 29.985 / 30.152 Punkte reicht und auf der Unterseite die Zonen bei 29.713 / 29.473 Punkten anvisiert:

Long-Setup: Können die Bullen den Nasdaq 100 Index über der Marke von 29.871 Punkten stabilisieren, liegen die ersten charttechnischen Erholungsziele bei 29.967/69 Punkten (SMA200 im 1h-Chart). Darüber könnten die Marken bei 30.065/67 (SMA50 im 4h-Chart) sowie prozyklisch die Zonen bei 30.171/73 und 30.311/13 Punkten angelaufen werden.

Short-Setup: Schafft der Index keine nachhaltige Stabilisierung über 29.871 Punkten, setzen die Bären ihren Angriffsmodus fort. Die nächsten Etappenziele auf der Unterseite liegen bei 29.824/22 und 29.750/48 Punkten. Unterhalb der wichtigen Kreuzunterstützung bei 29.675/73 Punkten öffnet sich das Tor für Abgaben in Richtung 29.539/37 und im Extremfall bis auf 29.420/18 Punkte.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Vorzeichen für den Nasdaq 100 Index haben sich zum Start in den US-Handel spürbar verschlechtert. Das mathematische Auswertungssystem der Börse Aktuell gewichtet die Wahrscheinlichkeit für das Bären-Szenario am heutigen Dienstag mit 55 %, während dem Bullen-Szenario lediglich eine Chance von 45 % eingeräumt wird. Solange der Tech-Index unter der Marke von 29.967 Punkten notiert, verbleibt das übergeordnete Momentum fest in der Hand der Verkäufer. Trader sollten zum Kassa-Start in New York die genannten Widerstände bei 29.967 und 30.057 Punkten engmaschig beobachten, um frühzeitig zu erkennen, ob es sich lediglich um eine volatile Gegenbewegung oder die Fortsetzung einer tieferen Sektorkorrektur handelt.

SO SEHEN SIEGER AUS!