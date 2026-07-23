DAX Prognose heute: DAX aktuell mit Ausblick für den 23.07.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.052 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab im Rahmen des vorbörslichen Handels zunächst nach, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels deutlich erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis über die 25.250 Punkte-Marke, über der sich der Index hat aber nicht festsetzen können. Der Rücksetzer konnte sich erst am frühen Nachmittag stabilisieren und nachfolgend erholen. Den Bullen gelang es im Handel gestern erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach. Der DAX ging bei 25.154 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX aktuell: Der Index bleibt oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte konstruktiv und verteidigt sein bullisches Chartbild.

Der Index bleibt oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte konstruktiv und verteidigt sein bullisches Chartbild. DAX Prognose: Oberhalb von 25.046 Punkten bestehen Chancen auf einen Anstieg bis 25.350 Punkte und darüber.

Oberhalb von 25.046 Punkten bestehen Chancen auf einen Anstieg bis 25.350 Punkte und darüber. Schlüsselmarke: Ein nachhaltiger Rückfall unter den Bereich um 25.000 Punkte würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 22.07.2026

Der DAX startete gestern bei 25.052 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zunächst geriet der Index unter Druck, bevor er sich mit Beginn des Xetra-Handels deutlich erholen konnte. Im Tagesverlauf stieg der DAX zeitweise über die Marke von 25.250 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht nachhaltig behaupten. Nach einer Korrektur stabilisierte sich der Markt am frühen Nachmittag und setzte seine Erholung fort.

Damit gelang den Bullen erneut ein positiver Xetra-Schluss. Nachbörslich gaben die Kurse leicht nach. Der DAX beendete den Handel bei 25.154 Punkten.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 30 Aktien im Plus, zehn Titel notierten im Minus. Zu den stärksten Gewinnern gehörten:

GEA Group: +5,78%

Airbus: +4,42%

Commerzbank: +2,83%

Zu den schwächsten Werten zählten:

Siemens Energy: -4,08%

SAP: -2,61%

Scout24: -1,67%

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der DAX weiterhin oberhalb der SMA20, die aktuell bei 25.150 Punkten verläuft. Der Rücksetzer im frühen Handel wurde nahezu punktgenau an der SMA200 bei 24.963 Punkten aufgefangen. Von dort aus übernahmen die Käufer wieder die Kontrolle und führten den Index zurück über die kurzfristige Durchschnittslinie. Für die weitere Entwicklung bleibt die SMA20 die entscheidende Unterstützung.

Kann sich der DAX aktuell per Stundenschluss oberhalb dieser Marke behaupten, rücken die nächsten Kursziele bei 25.350 bis 25.365 Punkten sowie anschließend 25.495 bis 25.510 Punkten in den Fokus. Sollte die SMA20 hingegen aufgegeben werden und sich der Index nachhaltig darunter etablieren, dürfte zunächst die SMA50 bei aktuell 25.059 Punkten getestet werden. Ein Bruch dieser Unterstützung würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben und einen Rücklauf zur SMA200 wahrscheinlicher machen.

Kurzfristige Einschätzung (1h): Bullisch

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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild zuletzt verbessert. Nachdem der DAX mehrfach an der SMA20 gescheitert war, gelang in den vergangenen Handelstagen der Ausbruch über sämtliche wichtigen Durchschnittslinien. Aktuell verlaufen SMA20 (24.984 Punkte), SMA50 (24.959 Punkte) und SMA200 (24.973 Punkte) nahezu auf identischem Niveau. Dadurch entsteht ein breiter Unterstützungsbereich.

Solange der DAX aktuell oberhalb dieses Clusters notiert, bleiben weitere Kursanstiege in Richtung 25.350 Punkte und darüber hinaus wahrscheinlich. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diesen Bereich würde das positive Chartbild wieder deutlich verschlechtern.

Kurzfristige Einschätzung (4h): Bullisch

DAX aktuell: Prognose für den heutigen Handel

Der DAX startete heute Morgen bei 25.046 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index sechs Punkte unter dem Vortagesstart und 108 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 25.046 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

25.071/73, 25.095/97, 25.121/23, 25.144/46, 25.165/67, 25.184/86, 25.205/07, 25.222/24, 25.243/45, 25.269/71 und 25.287/89 Punkten.

Oberhalb davon rücken anschließend folgende Ziele in den Fokus:

25.305/07, 25.324/26, 25.346/48, 25.365/67, 25.386/88, 25.408/10, 25.425/27, 25.444/46, 25.462/64, 25.481/83, 25.505/07 sowie 25.526/28 Punkte.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX unter 25.046 Punkte zurück, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

25.024/22, 25.004/02, 24.985/83, 24.971/69, 24.950/48, 24.929/27, 24.910/08, 24.888/86 und 24.866/64 Punkten.

Unterhalb dieses Bereichs wären weitere Abgaben bis:

24.845/43, 24.828/30, 24.813/11, 24.789/87, 24.771/69, 24.749/47, 24.728/26, 24.710/08, 24.686/84, 24.663/61, 24.642/40, 24.624/22 und 24.606/04 Punkte möglich.

DAX aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.059

25.150 bis 25.198

25.222 bis 25.266

25.338

25.414

25.692

Unterstützungen

25.025

24.983 bis 24.928

24.833

24.754

24.653

24.522

24.491 bis 24.417

24.310

24.226

DAX Prognose: Erwartete Handelsspanne

Für den heutigen Handel rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55%

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45%

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.022 bzw. 24.886 Punkten auf der Unterseite und 25.271 bzw. 25.388 Punkten auf der Oberseite.

Stimmung der Anleger

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 43 Punkten und signalisiert weiterhin eine vorsichtige Marktstimmung ("Fear"). Vor einer Woche lag der Wert bei 42 Punkten, vor einem Monat bei 28 Punkten. Erst Werte über 50 deuten auf zunehmenden Optimismus hin, während Werte unter 30 häufig auf übertriebene Angst und mögliche Gegenbewegungen hindeuten.

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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Kurzfristig bleibt die technische Einschätzung bullisch. Solange der DAX oberhalb der SMA20 und des Unterstützungsclusters um 25.000 Punkte notiert, überwiegen die Aufwärtschancen.

Welche Marken sind heute beim DAX wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 25.150, 25.222 und 25.338 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 25.025 sowie im Bereich zwischen 24.983 und 24.928 Punkten.

Wie ist die Stimmung am Aktienmarkt?

Mit einem Fear-and-Greed-Index von 43 Punkten dominiert weiterhin Vorsicht. Extreme Angst oder Euphorie sind derzeit jedoch nicht erkennbar.