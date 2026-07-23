Wirtschaftskalender & Börse heute: ECB, Big Tech, Iran

Die Börse heute wird von drei zentralen Themen bestimmt: den Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne, den geopolitischen Spannungen rund um den Iran und dem heutigen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Anleger richten ihren Blick zudem auf den Wirtschaftskalender, der wichtige Konjunkturdaten aus Europa und Nordamerika bereithält.

Was bewegt die Börse heute?

Big Tech: Hohe KI-Investitionen belasten die Stimmung

Alphabet und Tesla haben zwar solide Umsätze vorgelegt, dennoch reagierte der Markt mit Kursverlusten. Ausschlaggebend waren die deutlich steigenden Investitionsausgaben: Alphabet plant Investitionen von bis zu 205 Milliarden US-Dollar bis 2026, während Tesla seine Investitionen im Jahresvergleich um 142% erhöht hat.

In den kommenden Tagen veröffentlichen zudem Meta, Microsoft, Amazon und Apple ihre Quartalszahlen. Neben Umsatz und Gewinn werden vor allem die Ausgaben für künstliche Intelligenz und die zukünftigen Investitionspläne im Mittelpunkt stehen.

Ölpreise steigen nach neuen Iran-Spannungen

Die Ölpreise legen zu, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Angriff auf iranische Nuklearanlagen (Pickaxe Mountain) angekündigt hat. Gleichzeitig wurde erneut ein Tanker vor der Küste Saudi-Arabiens angegriffen.

Goldman Sachs warnt, dass der Brent-Ölpreis im vierten Quartal über 120 US-Dollar je Barrel steigen könnte, sollten die Störungen in der Straße von Hormus anhalten.

EZB-Zinsentscheid im Fokus

Ein Höhepunkt im heutigen Wirtschaftskalender ist der EZB-Zinsentscheid um 14:15 Uhr. Der Markt rechnet damit, dass die Zinssätze unverändert bleiben. Erwartet werden:

Hauptrefinanzierungssatz: 2,40%

Einlagensatz: 2,25%

Noch wichtiger dürfte jedoch die Pressekonferenz um 14:45 Uhr werden. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage rund um den Iran achten Investoren besonders auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik.

UniCredit überzeugt mit starken Quartalszahlen

UniCredit übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten und erzielte einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden Euro. CEO Andrea Orcel bezeichnete die Fortschritte bei der geplanten Commerzbank-Transaktion als "bestmöglich".

Ölpreise steigen nach neuen Iran-Spannungen

Die Ölpreise legen zu, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Angriff auf iranische Nuklearanlagen (Pickaxe Mountain) angekündigt hat. Gleichzeitig wurde erneut ein Tanker vor der Küste Saudi-Arabiens angegriffen.

Goldman Sachs warnt, dass der Brent-Ölpreis im vierten Quartal über 120 US-Dollar je Barrel steigen könnte, sollten die Störungen in der Straße von Hormus anhalten.

EZB-Zinsentscheid im Fokus

Ein Höhepunkt im heutigen Wirtschaftskalender ist der EZB-Zinsentscheid um 14:15 Uhr. Der Markt rechnet damit, dass die Zinssätze unverändert bleiben. Erwartet werden:

Hauptrefinanzierungssatz: 2,40%

Einlagensatz: 2,25%

Noch wichtiger dürfte jedoch die Pressekonferenz um 14:45 Uhr werden. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage rund um den Iran achten Investoren besonders auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik.

UniCredit überzeugt mit starken Quartalszahlen

UniCredit übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten und erzielte einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden Euro. CEO Andrea Orcel bezeichnete die Fortschritte bei der geplanten Commerzbank-Transaktion als "bestmöglich".

Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute

(alle Angaben in deutscher Zeit)

Der australische Arbeitsmarkt überraschte positiv. Die Beschäftigung stieg um 76.300 Stellen und lag damit deutlich über der Markterwartung von 15.100. Das stärkt die Argumente für eine restriktivere Geldpolitik der australischen Notenbank (RBA).

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick laut Wirtschaftskalender auf:

Einzelhandelsumsätze aus den USA

Arbeitsmarktdaten aus den USA

Konjunkturdaten aus Kanada

EZB-Zinsentscheid und Pressekonferenz

Dennoch dürften die Entwicklungen im Nahen Osten sowie die Reaktion der EZB die wichtigsten Einflussfaktoren für die Volatilität an den Aktienmärkten und am Ölmarkt bleiben.

Quartalszahlen im Fokus

Vor Börsenbeginn in Europa veröffentlichen heute unter anderem:

Nestlé

UniCredit

TotalEnergies

Thermo Fisher

RTX

Lockheed Martin

Nach US-Börsenschluss folgen die Zahlen von:

SAP

Intel

Diese Unternehmensberichte könnten gemeinsam mit den Ereignissen aus dem Wirtschaftskalender die Richtung der Börse heute maßgeblich beeinflussen.

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