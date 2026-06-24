Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 23.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq 100 im Würgegriff der Verkäufer: Technische Eintrübung belastet die Stimmung an der Börse Aktuell

Die US-Technologiebörse verbleibt zur Wochenmitte in schwerem Fahrwasser und liefert für das Geschehen an der Börse Aktuell weitere charttechnische Warnsignale. Der gestrige Handelstag offenbarte dabei das klassische Bild eines angeschlagenen Marktes: Zwar startete der Index am Nachmittag mit Aufnahme des offiziellen US-Handels eine dynamische Aufwärtsbewegung, doch mangelte es diesem Vorstoß vollständig an Substanz. Alle Gewinne wurden prompt wieder in den Markt gegeben. Auch eine kleine nachbörsliche Entlastungsbewegung verpuffte wirkungslos, sodass der Index gestern bei 29.407 Punkten nur hauchdünn über seinem Tagestief aus dem Handel ging. Im heutigen Frühhandel notiert der Nasdaq 100 bei 29.585 Punkten und liegt damit bereits 286 Punkte unter dem Niveau des gestrigen Morgens.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways

Bärischer Trend: Der Nasdaq 100 notiert tiefer und rutscht im 4h-Chart unter die psychologische SMA200-Marke.

Keine Substanz: Jüngste Erholungsversuche prallten an der kurzfristigen 1h-SMA20-Linie wirkungslos ab.

Abwärtsrisiko überwiegt: Das mathematische Modell der Börse Aktuell taxiert die Bear-Wahrscheinlichkeit auf 55 %.

Stundenchart (1h): Todeskreuz der Indikatoren untermauert den Abwärtsdruck

Ein Blick auf das stündliche Chartbild der xStation5-Plattform verdeutlicht die akute charttechnische Schwäche des Technologieindex. Gestern Morgen notierte der Index noch unter der wichtigen SMA200 (aktuell bei 30.066 Punkten). Im weiteren Handelsverlauf schaffte es der Kurs im Rahmen des Frühhandels zwar, sich bis an die kurzfristige SMA20-Linie (aktuell bei 29.540 Punkten) heranzuarbeiten, ein nachhaltiger Ausbruch und ein Festsetzen über dieser Marke blieben den Bullen jedoch verwehrt.

Das Stundenchart ist folglich als klar bearish zu klassifizieren. Solange dem Nasdaq 100 kein struktureller Sprung über die SMA20 gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands nach unten gerichtet. Als übergeordnete Gefahrenzonen auf der Unterseite fungieren die Marken um 29.210/195 Punkte sowie darunter der Bereich bei 28.950/35 Punkten. Erschwerend kommt hinzu, dass die mittelfristige SMA50 (aktuell bei 29.976 Punkten) die SMA200 von oben nach unten durchstoßen hat – ein klassisches, negatives Signal für die Börse Aktuell.

Nasdaq 100 Analyse im Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Reißleine an der SMA200 im aktuellen Rücksetzer gerissen 📊

Die technische Verschlechterung zieht sich wie ein roter Faden durch alle Zeitebenen und hat nun auch die übergeordnete Struktur im 4h-Chart beschädigt. Der Nasdaq 100 ist im Zuge der jüngsten Verkaufswelle nachhaltig unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Perioden (SMA200, aktuell bei 29.714 Punkten) abgetaucht. Damit hat sich das übergeordnete Chartbild verbindlich eingetrübt.

Sollte es der Käuferseite im heutigen Handelsverlauf nicht gelingen, eine dynamische Gegenbewegung zu starten und den Index im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren, dürften die Bären die Abwärtsziele aus der Stundenbetrachtung zügig abarbeiten. Auf der Oberseite ist das Erholungspotenzial hingegen stark gedeckelt: Ein prozyklischer Rebound an die SMA20 (aktuell bei 30.086 Punkten) und die eng darunter verlaufende SMA50 (aktuell bei 30.128 Punkten) stellt unter den aktuellen Bedingungen das absolute Maximum des heute Denkbaren dar.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das konkrete Intraday-Setup für Mittwoch, den 24.06.2026

Für das heutige Trading an der Börse Aktuell wird basierend auf dem mathematischen Setup eine erwartete Handelsrange zwischen 29.717 / 29.877 Punkten auf der Oberseite und 29.484 / 29.297 Punkten auf der Unterseite prognostiziert:

Long-Setup: Können die Bullen das aktuelle Niveau bei 29.585 Punkten verteidigen, liegen die nächsten Etappenziele bei 29.656/58 und an der charttechnischen Hürde bei 29.715/17 Punkten. Darüber könnte sich die Erholung bis auf 29.830/32 und im erweiterten bullischen Szenario bis an die 29.959/61er-Marke ausdehnen.

Short-Setup: Gelingt keine Stabilisierung, setzen die Bären nach und drücken den Nasdaq 100 unter die SMA20 an die Zwischenziele bei 29.528/26 und 29.465/62 Punkte. Bricht die psychologische Marke von 29.404/02 Punkten (gestriges Tagestief), öffnet sich der Raum für Abgaben bis auf 29.299/97 und tiefer bis auf 29.148/46 Zähler.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Vorzeichen für den US-Technologiebereich stehen weiterhin auf Sturm. Das mathematische Auswertungssystem an der Börse Aktuell gewichtet die Wahrscheinlichkeit für das Bären-Szenario am heutigen Mittwoch mit 55 %, während den Bullen lediglich eine Chance von 45 % eingeräumt wird. Solange der Nasdaq 100 Index die Marke von 29.540 Punkten im Stundenchart nicht per bestätigtem Schlusskurs zurückerobert, bleibt jede Aufwärtsbewegung anfällig für prozyklische Verkäufe. Trader sollten vor dem Hintergrund der allgemeinen Marktunsicherheit extrem diszipliniert agieren und an den genannten Kreuzwiderständen auf charttechnische Umkehrmuster achten.

SO SEHEN SIEGER AUS!