Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 25.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq 100 vor dem US-Handel: Sensationelle Chip-Zahlen entfachen vorbörsliches Kursfeuerwerk an der Börse Aktuell

Die Käufer schlagen am US-Aktienmarkt mit einer beeindruckenden Dynamik zurück und vertreiben die dichten Gewitterwolken der vergangenen Handelstage. Wer den Nasdaq 100 an der Börse Aktuell verfolgt hat, sah den Index am gestrigen Mittwochmorgen noch bei 29.585 Punkten im Würgegriff der Bären verharren. Bis zum Nachmittag bröckelten die Notierungen moderat ab und markierten im Xetra-Zeitfenster ein herbes Tagestief bei 29.340 Punkten. Zwar brachten die US-Handelseröffnung und der späte Abend kleinere Entlastungsbewegungen, diese blieben jedoch zunächst ohne nennenswerte Substanz, sodass das Barometer bei 29.407 Punkten knapp über dem Wochentief aus dem regulären Handel ging.

Nachbörslich explodierte die Stimmung jedoch regelrecht: Die phänomenalen Rekordzahlen und der fantastische Ausblick des Speicherchip-Riesen Micron Technology pulverisierten die jüngsten KI-Monetarisierungssorgen und jagen den Nasdaq 100 am Donnerstagmorgen vorbörslich steil nach oben.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways

KI-Befreiungsschlag: Micron katapultiert den Nasdaq 100 vorbörslich nach oben und kontert die substanzlose Schwäche des Vortags.

1h-Chart dreht auf: Die Käufer hieven den Index über die SMA20 und brechen das kurzfristig bärische Momentum.

55-Prozent-Bull-Chance: Das mathematische Setup der Börse Aktuell schaltet vor den US-Kassastarts auf ein Long-Übergewicht um.

Stundenchart (1h): Bullen pulverisieren das Todeskreuz der Vortage

Die charttechnische Bestandsaufnahme im 1h-Intervall der xStation5-Plattform offenbart eine sprunghafte Aufhellung für den Nasdaq 100. Gestern notierte der Index im Frühhandel noch unter der kurzfristigen SMA20 (aktuell bei 29.540 Punkten) und der übergeordneten SMA200 (aktuell bei 30.066 Punkten), während das Kreuzen der SMA50 (aktuell bei 29.976 Punkten) nach unten ein charttechnisches Warnsignal untermauerte.

Durch den nachbörslichen Micron-Kurssprung hat der Index die kurzfristige SMA20 im vorbörslichen Donnerstagshandel pulverisiert. Damit ist die rein bearishe Interpretation des Stundencharts vorerst vom Tisch. Gelingt es den Bullen, dieses Momentum in den regulären Kassahandel zu retten und den Nasdaq 100 per bestätigtem Stundenschluss über der SMA50 und der SMA200 zu etablieren, wechselt das Bild an der Börse Aktuell zurück in den Rallye-Modus. Die nächsten markanten Etappenziele auf der Oberseite liegen dann bei 30.119/21 und prozyklisch im Bereich von 30.311/13 Punkten.

Vierstundenchart (4h): Die Erholungsrallye attackiert das Cluster aus SMA20 und SMA50 📊

Auch in der mittelfristigen Struktur des 4h-Charts lässt sich das Ausmaß des Erholungsimpulses deutlich ablesen. Am Mittwoch war der Nasdaq 100 noch nachhaltig unter die wichtige Trendlinie der SMA200 (aktuell bei 29.714 Punkten) gerutscht, was das übergeordnete Marktbild merklich eintrübte. Im Rahmen der aktuellen Aufwärtswelle schiebt sich der Index nun wieder zurück in den unmittelbaren Dunstkreis dieser Durchschnittslinie.

Können sich die Käufer über der SMA200 festsetzen, öffnet sich der charttechnische Raum für einen direkten Durchmarsch an die gleitenden Durchschnitte der SMA20 (aktuell bei 30.086 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 30.128 Punkten). Da diese beiden Widerstände extrem eng beieinanderliegen, bilden sie das entscheidende kurzfristige Kursziel der Bullen. Ein dynamischer Bruch dieses Clusters würde dem Nasdaq 100 an der Börse Aktuell das übergeordnete Comeback-Zertifikat ausstellen.

Das konkrete Intraday-Setup für Donnerstag, den 25.06.2026

Für das heutige Daytrading wird basierend auf dem stark verbesserten vorbörslichen Setup eine erwartete Handelsrange zwischen 29.717 / 29.877 Punkten auf der Oberseite und 29.484 / 29.297 Punkten auf der Unterseite antizipiert:

Long-Setup: Stabilisiert sich der Nasdaq 100 über der Marke von 29.585 Punkten, aktivieren sich die nächsten Aufwärtsziele bei 29.656/58 und an der wichtigen SMA200-Hürde bei 29.715/17 Punkten. Darüber liegt der Weg frei in Richtung 29.830/32 und im Falle anhaltender Euphoriewellen bis an die psychologische Marke von 29.959/61 Punkten.

Short-Setup: Sollte der vorbörsliche Schwung vor dem Kassa-Start verpuffen und der Index unter die SMA20 rutschen, rücken die Unterstützungen bei 29.528/26 und 29.465/62 Punkte wieder in den Fokus. Unterhalb des gestrigen Tiefs bei 29.340 Punkten müssten weitere Abgaben in Richtung 29.210/195 und extremenfalls bis 29.049/47 Punkte einkalkuliert werden.

Expertenfazit von Jens Klatt

Die Vorzeichen für die Technologieaktien haben sich pünktlich zur Wochenmitte drastisch gewendet. Das statistische Auswertungssystem an der Börse Aktuell gewichtet die Wahrscheinlichkeit für das Bullen-Szenario am heutigen Donnerstag mit 55 %, während den Bären nur noch eine Restchance von 45 % eingeräumt wird. Die astronomisch starken Micron-Zahlen fungieren als fundamentaler Treibstoff, der die überhitzten Bewertungssorgen der letzten Tage vorerst komplett neutralisiert. Solange der Nasdaq 100 die wiedergewonnene SMA20-Linie bei 29.540 Punkten im Stundenchart verteidigt, ist der Weg des geringsten Widerstands nach oben gerichtet. Trader sollten zum New Yorker Handelsstart jedoch den prall gefüllten US-Wirtschaftskalender (insbesondere die PCE-Inflation um 14:30 Uhr MESZ) im Auge behalten, da diese Daten das finale Fundament für die Nachhaltigkeit der heutigen Tech-Rallye liefern werden.

Nasdaq 100 Analyse im Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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