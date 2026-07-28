Nasdaq 100 Prognose: Bärische Nasdaq 100 Analyse für den 28.07.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.562 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag moderat aufwärtsschieben und erholen. Bereits an frühen Nachmittag stellten sich weitere Rücksetzer ein, die mit Aufnahme des offiziellen Handels an Dynamik gewonnen haben. Es ging bis zum späten Nachmittag abwärts. Der Index rutschte im Zuge der Schwäche bis unter die 28.000 Punkte zurück, konnte sich zum Handelsschluss aber wieder etwas erholen.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, da der Index unter SMA20 und SMA50 handelt.

Solange 28.046 und 28.279 Punkte nicht zurückerobert werden, dominieren die Verkäufer.

Für den heutigen Handel erwarten wir eine Seitwärts- bis Abwärtstendenz mit einer leicht höheren Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse (55%).

Der Nasdaq 100 startete am Montag bei 28.562 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst moderaten Erholung bis zum Mittag drehte der Technologieindex wieder nach unten. Mit Beginn des US-Kassahandels nahm der Verkaufsdruck deutlich zu. Im Tagesverlauf fiel der Nasdaq 100 zeitweise unter die Marke von 28.000 Punkten, ehe zum Handelsschluss eine leichte Gegenbewegung einsetzte. Diese Erholung wurde im asiatischen Handel jedoch vollständig wieder abgegeben.

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt damit eine deutliche Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Die Verkäufer haben zuletzt wieder die Kontrolle übernommen.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart: Bärisches Signal unter SMA20 und SMA50

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 zu Handelsbeginn noch oberhalb der SMA50 (aktuell 28.279 Punkte). Es gelang den Käufern jedoch nicht, sich nachhaltig über diesem gleitenden Durchschnitt zu etablieren. Im weiteren Verlauf wurde zunächst die SMA50 und anschließend auch die SMA20 (aktuell 28.046 Punkte) dynamisch unterschritten. Der Nasdaq 100 handelt damit aktuell unter beiden kurzfristig wichtigen Durchschnittslinien. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose negativ.

Mögliche Abwärtsziele liegen zunächst im Bereich von:

27.650 bis 27.635 Punkten

27.440 bis 27.425 Punkten

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Dort dürfte sich zeigen, ob den Käufern eine nachhaltige Stabilisierung gelingt. Erst ein Anstieg über die SMA20 verbessert das kurzfristige Bild leicht. Für eine echte Trendaufhellung müsste zusätzlich die SMA50 zurückerobert werden.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart: Trend bleibt angeschlagen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch das übergeordnete Chartbild spricht weiterhin gegen eine nachhaltige Erholung. Besonders auffällig ist das zweimalige Scheitern an der SMA200 (aktuell 29.473 Punkte). Zwar konnte der Nasdaq 100 diese Durchschnittslinie jeweils kurzfristig überschreiten, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus.Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 (28.342 Punkte) als auch die SMA50 (28.691 Punkte) wieder unterschritten. Die jüngste Erholung reichte lediglich bis an die SMA20, bevor erneut Verkaufsdruck einsetzte.

Der Nasdaq 100 notiert damit weiterhin klar unter den relevanten Durchschnittslinien. Solange sich daran nichts ändert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer erhöht. Eine nachhaltige Verbesserung der technischen Ausgangslage würde sich erst ergeben, wenn der Index die SMA50 wieder dynamisch überschreiten und sich darüber etablieren kann.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Dienstagmorgen bei 27.751 Punkten und damit rund 811 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 27.751 Punkten behaupten, rücken zunächst folgende Kursziele in den Fokus:

27.772 bis 27.774 Punkte

27.796 bis 27.798 Punkte

27.818 bis 27.820 Punkte

27.843 bis 27.845 Punkte

27.871 bis 27.873 Punkte

27.890 bis 27.892 Punkte

27.909 bis 27.911 Punkte

27.924 bis 27.926 Punkte

27.940 bis 27.942 Punkte

27.956 bis 27.958 Punkte

27.969 bis 27.971 Punkte

27.988 bis 27.990 Punkte

28.007 bis 28.009 Punkte

28.022 bis 28.024 Punkte

28.037 bis 28.039 Punkte

Darüber ergeben sich weitere Ziele bei:

28.055 bis 28.057 Punkten

28.073 bis 28.075 Punkten

28.096 bis 28.098 Punkten

28.118 bis 28.120 Punkten

28.138 bis 28.140 Punkten

28.165 bis 28.167 Punkten

28.182 bis 28.184 Punkten

28.205 bis 28.207 Punkten

28.222 bis 28.224 Punkten

28.240 bis 28.242 Punkten

28.257 bis 28.259 Punkten

28.275 bis 28.277 Punkten

28.298 bis 28.300 Punkten

28.313 bis 28.315 Punkten

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 27.751 Punkten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

27.739 bis 27.737 Punkten

27.719 bis 27.717 Punkten

27.698 bis 27.696 Punkten

27.670 bis 27.668 Punkten

27.649 bis 27.647 Punkten

27.628 bis 27.626 Punkten

27.609 bis 27.607 Punkten

27.587 bis 27.585 Punkten

27.568 bis 27.566 Punkten

27.549 bis 27.547 Punkten

Unterhalb dieser Zone rücken folgende Kursziele in den Fokus:

27.526 bis 27.524 Punkte

27.505 bis 27.503 Punkte

27.487 bis 27.485 Punkte

27.469 bis 27.467 Punkte

27.451 bis 27.449 Punkte

27.438 bis 27.436 Punkte

27.417 bis 27.415 Punkte

27.394 bis 27.392 Punkte

27.378 bis 27.376 Punkte

27.355 bis 27.353 Punkte

27.338 bis 27.336 Punkte

27.319 bis 27.317 Punkte

27.298 bis 27.296 Punkte

27.279 bis 27.277 Punkte

Wichtige Widerstände

27.672 Punkte

27.893 Punkte

28.046 Punkte (SMA20)

28.279 Punkte (SMA50)

28.342 Punkte

28.691 Punkte

28.771 Punkte

Wichtige Unterstützungen

27.521 Punkte

27.444 bis 27.418 Punkte

27.060 Punkte

26.994 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handelstag.

Bullisches Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

Unterseite: 27.626 bis 27.415 Punkte

27.626 bis 27.415 Punkte Oberseite: 27.958 bis 28.140 Punkte

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag und basiert auf der aktuellen Vorbörsensituation.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bärisch. Solange der Index unter der SMA20 und SMA50 notiert, überwiegen die Risiken weiterer Rücksetzer.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen 28.046 Punkte (SMA20) und 28.279 Punkte (SMA50) im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 27.521 sowie 27.444 bis 27.418 Punkten.

Wann würde sich das Chartbild verbessern?

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde die aktuelle Nasdaq 100 Analyse deutlich aufhellen und die Chancen auf eine stärkere Erholung erhöhen.