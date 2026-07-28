Nasdaq 100 Prognose: Bärische Nasdaq 100 Analyse für den 28.07.2026

- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, da der Index unter SMA20 und SMA50 handelt.
- Solange 28.046 und 28.279 Punkte nicht zurückerobert werden, dominieren die Verkäufer.
- Für den heutigen Handel erwarten wir eine Seitwärts- bis Abwärtstendenz mit einer leicht höheren Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse (55%).
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, da der Index unter SMA20 und SMA50 handelt.
- Solange 28.046 und 28.279 Punkte nicht zurückerobert werden, dominieren die Verkäufer.
- Für den heutigen Handel erwarten wir eine Seitwärts- bis Abwärtstendenz mit einer leicht höheren Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse (55%).
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.562 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag moderat aufwärtsschieben und erholen. Bereits an frühen Nachmittag stellten sich weitere Rücksetzer ein, die mit Aufnahme des offiziellen Handels an Dynamik gewonnen haben. Es ging bis zum späten Nachmittag abwärts. Der Index rutschte im Zuge der Schwäche bis unter die 28.000 Punkte zurück, konnte sich zum Handelsschluss aber wieder etwas erholen.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, da der Index unter SMA20 und SMA50 handelt.
- Solange 28.046 und 28.279 Punkte nicht zurückerobert werden, dominieren die Verkäufer.
- Für den heutigen Handel erwarten wir eine Seitwärts- bis Abwärtstendenz mit einer leicht höheren Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse (55%).
Der Nasdaq 100 startete am Montag bei 28.562 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst moderaten Erholung bis zum Mittag drehte der Technologieindex wieder nach unten. Mit Beginn des US-Kassahandels nahm der Verkaufsdruck deutlich zu. Im Tagesverlauf fiel der Nasdaq 100 zeitweise unter die Marke von 28.000 Punkten, ehe zum Handelsschluss eine leichte Gegenbewegung einsetzte. Diese Erholung wurde im asiatischen Handel jedoch vollständig wieder abgegeben.
Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt damit eine deutliche Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Die Verkäufer haben zuletzt wieder die Kontrolle übernommen.
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart: Bärisches Signal unter SMA20 und SMA50
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 zu Handelsbeginn noch oberhalb der SMA50 (aktuell 28.279 Punkte). Es gelang den Käufern jedoch nicht, sich nachhaltig über diesem gleitenden Durchschnitt zu etablieren. Im weiteren Verlauf wurde zunächst die SMA50 und anschließend auch die SMA20 (aktuell 28.046 Punkte) dynamisch unterschritten. Der Nasdaq 100 handelt damit aktuell unter beiden kurzfristig wichtigen Durchschnittslinien. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose negativ.
Mögliche Abwärtsziele liegen zunächst im Bereich von:
- 27.650 bis 27.635 Punkten
- 27.440 bis 27.425 Punkten
Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Dort dürfte sich zeigen, ob den Käufern eine nachhaltige Stabilisierung gelingt. Erst ein Anstieg über die SMA20 verbessert das kurzfristige Bild leicht. Für eine echte Trendaufhellung müsste zusätzlich die SMA50 zurückerobert werden.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart: Trend bleibt angeschlagen
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch das übergeordnete Chartbild spricht weiterhin gegen eine nachhaltige Erholung. Besonders auffällig ist das zweimalige Scheitern an der SMA200 (aktuell 29.473 Punkte). Zwar konnte der Nasdaq 100 diese Durchschnittslinie jeweils kurzfristig überschreiten, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus.Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 (28.342 Punkte) als auch die SMA50 (28.691 Punkte) wieder unterschritten. Die jüngste Erholung reichte lediglich bis an die SMA20, bevor erneut Verkaufsdruck einsetzte.
Der Nasdaq 100 notiert damit weiterhin klar unter den relevanten Durchschnittslinien. Solange sich daran nichts ändert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer erhöht. Eine nachhaltige Verbesserung der technischen Ausgangslage würde sich erst ergeben, wenn der Index die SMA50 wieder dynamisch überschreiten und sich darüber etablieren kann.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bärisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Dienstagmorgen bei 27.751 Punkten und damit rund 811 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Long-Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 27.751 Punkten behaupten, rücken zunächst folgende Kursziele in den Fokus:
- 27.772 bis 27.774 Punkte
- 27.796 bis 27.798 Punkte
- 27.818 bis 27.820 Punkte
- 27.843 bis 27.845 Punkte
- 27.871 bis 27.873 Punkte
- 27.890 bis 27.892 Punkte
- 27.909 bis 27.911 Punkte
- 27.924 bis 27.926 Punkte
- 27.940 bis 27.942 Punkte
- 27.956 bis 27.958 Punkte
- 27.969 bis 27.971 Punkte
- 27.988 bis 27.990 Punkte
- 28.007 bis 28.009 Punkte
- 28.022 bis 28.024 Punkte
- 28.037 bis 28.039 Punkte
Darüber ergeben sich weitere Ziele bei:
- 28.055 bis 28.057 Punkten
- 28.073 bis 28.075 Punkten
- 28.096 bis 28.098 Punkten
- 28.118 bis 28.120 Punkten
- 28.138 bis 28.140 Punkten
- 28.165 bis 28.167 Punkten
- 28.182 bis 28.184 Punkten
- 28.205 bis 28.207 Punkten
- 28.222 bis 28.224 Punkten
- 28.240 bis 28.242 Punkten
- 28.257 bis 28.259 Punkten
- 28.275 bis 28.277 Punkten
- 28.298 bis 28.300 Punkten
- 28.313 bis 28.315 Punkten
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 27.751 Punkten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:
- 27.739 bis 27.737 Punkten
- 27.719 bis 27.717 Punkten
- 27.698 bis 27.696 Punkten
- 27.670 bis 27.668 Punkten
- 27.649 bis 27.647 Punkten
- 27.628 bis 27.626 Punkten
- 27.609 bis 27.607 Punkten
- 27.587 bis 27.585 Punkten
- 27.568 bis 27.566 Punkten
- 27.549 bis 27.547 Punkten
Unterhalb dieser Zone rücken folgende Kursziele in den Fokus:
- 27.526 bis 27.524 Punkte
- 27.505 bis 27.503 Punkte
- 27.487 bis 27.485 Punkte
- 27.469 bis 27.467 Punkte
- 27.451 bis 27.449 Punkte
- 27.438 bis 27.436 Punkte
- 27.417 bis 27.415 Punkte
- 27.394 bis 27.392 Punkte
- 27.378 bis 27.376 Punkte
- 27.355 bis 27.353 Punkte
- 27.338 bis 27.336 Punkte
- 27.319 bis 27.317 Punkte
- 27.298 bis 27.296 Punkte
- 27.279 bis 27.277 Punkte
Wichtige Widerstände
- 27.672 Punkte
- 27.893 Punkte
- 28.046 Punkte (SMA20)
- 28.279 Punkte (SMA50)
- 28.342 Punkte
- 28.691 Punkte
- 28.771 Punkte
Wichtige Unterstützungen
- 27.521 Punkte
- 27.444 bis 27.418 Punkte
- 27.060 Punkte
- 26.994 Punkte
Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handel erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handelstag.
Bullisches Szenario: 45%
Bärisches Szenario: 55%
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
- Unterseite: 27.626 bis 27.415 Punkte
- Oberseite: 27.958 bis 28.140 Punkte
Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag und basiert auf der aktuellen Vorbörsensituation.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
FAQ
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bärisch. Solange der Index unter der SMA20 und SMA50 notiert, überwiegen die Risiken weiterer Rücksetzer.
Welche Marken sind heute besonders wichtig?
Auf der Oberseite stehen 28.046 Punkte (SMA20) und 28.279 Punkte (SMA50) im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 27.521 sowie 27.444 bis 27.418 Punkten.
Wann würde sich das Chartbild verbessern?
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde die aktuelle Nasdaq 100 Analyse deutlich aufhellen und die Chancen auf eine stärkere Erholung erhöhen.
DAX Prognose für Dienstag, 28.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE HEUTE: Chip-Krieg belastet Wall Street: Ölpreise brechen nach US-Iran-Waffenruhe ein
NASDAQ unter Druck
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street erholt sich nach US-Iran-Waffenstillstand
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.