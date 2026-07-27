Die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) stehen heute unter Druck. Auslöser sind Berichte über Chinas Fortschritte bei der Entwicklung eigener Halbleiter-Fertigungstechnologien. Der Index startete zwar im Plus – gestützt durch Nachrichten über eine Pause der Militäroperationen zwischen den USA und dem Iran –, verlor im Handelsverlauf jedoch an Schwung und drehte ins Minus. Der stärkste Verkaufsdruck zeigte sich im Halbleiter-Sektor: Schwergewichte wie ASML, Nvidia und weitere Chip-Hersteller gehörten zu den größten Verlierern. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Die Verschlechterung der Marktstimmung folgte auf Meldungen, wonach China Fortschritte bei der Entwicklung fortschrittlicher DUV-Lithografiemaschinen macht. Dies könnte langfristig den bisherigen Technologievorsprung führender Branchengrößen gefährden und den Wettbewerb im Halbleitermarkt deutlich verschärfen. Gleichzeitig nutzen Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, wodurch auch Nvidia weiter unter Druck geriet. Der Markt blickt inzwischen nicht mehr nur auf das Tempo der KI-Einführung, sondern verstärkt auf den enormen Investitionsbedarf, der für das aktuelle Wachstum nötig ist. Steigende Ausgaben für Rechenzentren und KI-Infrastruktur werfen die Frage auf, ob sich diese gigantischen Summen in Zukunft ausreichend rentieren werden. Der heutige Handelstag verdeutlicht die hohe Sensibilität der Märkte gegenüber Entwicklungen in der Halbleiterbranche. Da der Sektor eine der zentralen Säulen des KI-Trends bleibt, können Nachrichten über technologische Konkurrenz, Margendruck oder zukünftige Investitionsrenditen die Bewertungen einzelner Technologiegrößen sowie des gesamten Nasdaq 100 rasch belasten.

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