DAX Prognose aktuell: Ausblick und Analyse für den 28.07.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.363 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index ging mit einem deutlichen GAP up zum Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche in den vorbörslichen Handel. Zwar konnte sich der DAX am Vormittag im Handelsverlauf weiter nach Norden schieben, die Dynamik hat aber gefehlt. Am Nachmittag stellte sich moderate Schwäche ein, die den Index wieder unter die 24.450 Punkte gedrückt haben. Zum Wochenbeginn konnte der Index einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen. Der DAX ging bei 25.485 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX Prognose: Kurzfristig bleibt das technische Bild bullish, solange die SMA20 hält.

Kurzfristig bleibt das technische Bild bullish, solange die SMA20 hält. DAX aktuell: Die Zone um 25.420 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützung.

Die Zone um 25.420 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützung. Kursziele: Oberhalb von 25.600 Punkten rückt der Bereich bis 25.700 Punkte in den Fokus.

Die DAX Prognose für den 28.07.2026 bleibt trotz der jüngsten Kursgewinne konstruktiv. Der deutsche Leitindex verteidigt wichtige Unterstützungen und notiert weiterhin oberhalb zentraler gleitender Durchschnitte. In dieser DAX aktuell Analyse betrachten wir die jüngste Kursentwicklung, die technische Ausgangslage sowie die wichtigsten Kursmarken für den heutigen Handel.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 27.07.2026

Der DAX startete gestern bei 25.363 Punkten in den vorbörslichen Handel und eröffnete mit einem deutlichen Aufwärts-Gap gegenüber dem Freitag. Im Vormittagshandel konnte der Index zwar weiter zulegen, allerdings ließ die Dynamik bereits früh nach. Am Nachmittag sorgten Gewinnmitnahmen für einen Rücksetzer bis in den Bereich von 25.360 Punkten. Im späten Handel stabilisierte sich der Markt wieder, sodass der DAX den Handelstag bei 25.485 Punkten beendete.

Auf Xetra schlossen 33 Werte im Plus, lediglich sieben Titel gaben nach.

Gewinner im DAX

SAP +7,28%

Scout24 +5,63%

Zalando +4,89%

Verlierer

Infineon -3,05%

Hochtief -2,72%

RWE -2,18%

DAX Prognose: Chartcheck im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild freundlich. Der DAX notiert weiterhin oberhalb der SMA20, die aktuell bei 25.458 Punkten verläuft. Zwar kam es gestern im Tagesverlauf zu einem Rücksetzer an diesen gleitenden Durchschnitt, die Käufer konnten den Bereich jedoch erfolgreich verteidigen. Im frühen Handel wurde die SMA20 kurzfristig unterschritten, anschließend setzte jedoch eine Erholung ein. Das gestern genannte Ziel bei 25.585 bis 25.600 Punkten wurde nahezu erreicht.

Solange sich der DAX auf Schlusskursbasis oberhalb der SMA20 behauptet, bleibt das kurzfristige Chartbild bullish.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite

25.610 bis 25.625 Punkte

25.735 bis 25.750 Punkte

Sollte der DAX erneut unter Druck geraten, bildet zunächst die SMA20 eine wichtige Unterstützung. Darunter dürfte die SMA50 bei aktuell 25.248 Punkten zusätzlichen Halt bieten.

Kurzfristige DAX Prognose (1-Stunden-Chart): Bullisch

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DAX aktuell: Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch auf der mittelfristigen Zeitebene präsentiert sich der DAX freundlich. Nachdem der Index zuletzt wieder über SMA50 und SMA200 gestiegen war, konnte zum Wochenbeginn zusätzlich Abstand zur SMA20 aufgebaut werden. Damit verbessert sich das technische Gesamtbild deutlich. Bleibt der DAX oberhalb der SMA20, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der bereits genannten Widerstandsbereiche. Sollte es zu Rücksetzern kommen, liegen mit SMA20, SMA50 und SMA200 gleich mehrere wichtige Unterstützungen eng beieinander. Diese Konstellation spricht aktuell für eine solide technische Absicherung.

Kurzfristige DAX Prognose (4-Stunden-Chart): Bullisch

DAX Prognose für heute (28.07.2026)

Der DAX startete heute bei 25.420 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index zwar über dem gestrigen Vorbörsenniveau, notiert jedoch unter dem Schlusskurs des Vorabends.

Bullishes Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 25.420 Punkten etablieren, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

25.442 bis 25.444 Punkte

25.459 bis 25.461 Punkte

25.475 bis 25.477 Punkte

25.491 bis 25.493 Punkte

25.511 bis 25.513 Punkte

25.528 bis 25.530 Punkte

25.547 bis 25.549 Punkte

25.565 bis 25.567 Punkte

25.583 bis 25.585 Punkte

25.601 bis 25.603 Punkte

anschließend 25.619 bis 25.670 Punkte

Oberhalb von 25.670 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich von 25.870 Punkten.

Bearishes Szenario

Fällt der DAX dagegen nachhaltig unter 25.420 Punkte, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

25.407 bis 25.405 Punkte

25.387 bis 25.385 Punkte

25.368 bis 25.366 Punkte

25.341 bis 25.339 Punkte

25.315 bis 25.313 Punkte

25.288 bis 25.286 Punkte

25.269 bis 25.267 Punkte

25.250 bis 25.248 Punkte

Unterhalb von 25.213 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 24.947 Punkten ausweiten.

DAX aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.457

25.508 bis 25.587

25.693

25.707 bis 25.795

25.866

25.937

Unterstützungen

25.395 bis 25.315

25.255 bis 25.247

25.186 bis 25.139

25.032 bis 25.000

24.993 bis 24.953

24.815

24.759

24.666

DAX Prognose: Erwartete Handelsspanne

Für den heutigen Handel rechnen wir mit einem leicht seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Markt.

Bullisches Szenario: 45%

Bearishes Szenario: 55%

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 25.657 bis 25.690 Punkte

Unterseite: 25.313 bis 25.191 Punkte

Anlegerstimmung

Der CNN Fear & Greed Index liegt aktuell bei 40 Punkten und signalisiert weiterhin Fear.

Vor einer Woche: 37 Punkte (Fear)

Vor einem Monat: 24 Punkte (Extreme Fear)

Vor einem Jahr: 74 Punkte (Greed)

Die weiterhin vorsichtige Stimmung der Anleger spricht dafür, dass positive Nachrichten kurzfristig weiteres Erholungspotenzial freisetzen könnten. Gleichzeitig bleiben Rückschläge jederzeit möglich.

Fazit zur DAX Prognose

Die DAX Prognose bleibt kurzfristig konstruktiv. Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Index weiterhin oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange der Bereich um 25.420 bis 25.450 Punkte verteidigt wird, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 25.600 bis 25.700 Punkte.

Für DAX aktuell bleibt insbesondere die Entwicklung an der SMA20 entscheidend. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung könnte das kurzfristig bullische Szenario dagegen deutlich eintrüben.

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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Kurzfristig bleibt die DAX Prognose positiv. Oberhalb der SMA20 bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Welche Unterstützung ist heute im DAX wichtig?

Die zentrale Unterstützung liegt im Bereich von 25.420 Punkten. Darunter rücken 25.315 und anschließend 25.250 Punkte in den Fokus.

Wie ist die Stimmung am Aktienmarkt?

Der Fear & Greed Index steht bei 40 Punkten und signalisiert weiterhin eine vorsichtige Anlegerstimmung ("Fear").