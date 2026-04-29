Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse für Mittwoch, 29.04.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.258 Punkten. Bis zum Mittag dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Der Index konnte sich zwar bis zum Nachmittag wieder etwas erholen, gab dann aber erneut nach. Erst am Abend gelangen die Stabilisierung und die Erholung, die auch einen ausgeprägten Charakter hatten. Zwar wurde der Tagesschluss unter der 27.000 Punkte-Marke formatiert, im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Nasdaq weiter aufwärtsschieben und über die 27.150 Punkte-Marke laufen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Technisch entscheidende Zone:

Die SMA20 und SMA50 im Stundenchart sind kurzfristig richtungsweisend. Ein Ausbruch über die SMA50 erhöht die Chancen auf neue Hochs, während ein Bruch der SMA20 Abwärtsdruck erzeugen kann.

Die SMA20 und SMA50 im Stundenchart sind kurzfristig richtungsweisend. Ein Ausbruch über die SMA50 erhöht die Chancen auf neue Hochs, während ein Bruch der SMA20 Abwärtsdruck erzeugen kann. Übergeordnet weiter bullisch:

Im 4h-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt. Rücksetzer werden bislang gekauft, solange die SMA50 hält. Erst darunter würde sich das Chartbild spürbar eintrüben.

Im 4h-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt. Rücksetzer werden bislang gekauft, solange die SMA50 hält. Erst darunter würde sich das Chartbild spürbar eintrüben. Leicht bullische Tagesprognose:

Mit 55 % Wahrscheinlichkeit wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel erwartet, mit Potenzial in Richtung 27.400+ Punkte, solange die 27.193 Punkte verteidigt werden.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.258 Punkten. Bis zum Mittag dominierte zunächst Schwäche das Kursgeschehen. Im weiteren Verlauf konnte sich der Index temporär erholen, gab jedoch erneut nach, bevor am Abend eine deutliche Stabilisierung und Aufwärtsbewegung einsetzte.

Der Tagesschluss wurde unterhalb der Marke von 27.000 Punkten gebildet. Im Frühhandel zeigte sich jedoch wieder Stärke, wodurch der Nasdaq erneut über 27.150 Punkte ansteigen konnte.

Die Handelsspanne lag bei 367 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq zunächst im Bereich der SMA50 (27.228 Punkte), geriet dann aber unter Druck. Nach Ausbildung eines kurzfristigen Bodens konnte sich der Index wieder über die SMA20 (27.099 Punkte) schieben und sich darüber stabilisieren.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 wäre ein wichtiges Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. In diesem Fall rückt das Allzeithoch wieder in den Fokus. Darüber liegen die nächsten Zielzonen bei:

27.595 bis 27.615 Punkte

27.835 bis 27.850 Punkte

Scheitert der Nasdaq hingegen an der SMA50 und fällt unter die SMA20 zurück, könnten erneute Abgaben einsetzen. Erste Zielzone wäre das gestrige Tagestief, gefolgt von der SMA200 bei 26.857 Punkten als zentrale Unterstützung.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: neutral

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild zeigt sich weiterhin ein stabiler Aufwärtstrend. Nach dem Bruch der SMA200 (25.078 Punkte) konnte sich der Nasdaq deutlich nach oben entwickeln.

Rücksetzer wurden zuletzt regelmäßig an der SMA20 (27.213 Punkte) aufgefangen. Aktuell befindet sich der Index wieder in unmittelbarer Nähe dieser wichtigen Durchschnittslinie.

Ein erneuter Anstieg über die SMA20 würde die bullische Struktur bestätigen und weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Allzeithoch eröffnen.

Sollte dies jedoch nicht gelingen, sind Rücksetzer bis zur SMA50 (26.908 Punkte) möglich. Ein Bruch dieser Unterstützung würde das Chartbild deutlich eintrüben und Abgaben in Richtung:

26.875 bis 26.865 Punkte

26.560 bis 26.550 Punkte

wahrscheinlicher machen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute (29.04.2026)

Der Nasdaq notiert aktuell bei 27.193 Punkten und damit leicht unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 27.193 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

27.205 bis 27.207 Punkte

27.231 bis 27.233 Punkte

27.255 bis 27.257 Punkte

27.279 bis 27.281 Punkte

27.303 bis 27.305 Punkte

Darüber hinaus:

27.395 bis 27.397 Punkte

27.421 bis 27.423 Punkte

27.462 bis 27.464 Punkte

Ein Ausbruch darüber eröffnet weiteres Potenzial bis in den Bereich über 27.700 Punkte.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 27.193 Punkte-Marke, sind folgende Abwärtsziele relevant:

27.179 bis 27.177 Punkte

27.158 bis 27.156 Punkte

27.140 bis 27.138 Punkte

27.122 bis 27.120 Punkte

Weitere Ziele:

27.054 bis 27.052 Punkte

27.034 bis 27.032 Punkte

26.995 bis 26.993 Punkte

Darunter könnten Ausweitungen bis in den Bereich unter 26.800 Punkte erfolgen.

Wichtige Marken in der Nasdaq 100 Analyse

Widerstände:

27.213 bis 27.228 Punkte

27.411 Punkte

27.596 Punkte

27.711 bis 27.735 Punkte

27.839 Punkte

Unterstützungen:

27.099 Punkte

26.908 Punkte

26.857 Punkte

26.735 bis 26.711 Punkte

26.581 Punkte

26.348 bis 26.310 Punkte

Zusammenfassung der Nasdaq 100 Prognose

Auf Basis der aktuellen Nasdaq 100 Analyse ergibt sich ein leicht bullisches Szenario mit Seitwärts- bis Aufwärtstendenz.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit bearisches Szenario: 45 %

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen:

27.303 bis 27.485 Punkten auf der Oberseite

27.013 bis 26.822 Punkten auf der Unterseite

Diese Nasdaq 100 Prognose basiert auf der aktuellen Vorbörse und kann sich im Handelsverlauf dynamisch verändern.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist leicht bullisch mit einer erwarteten Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt bei etwa 55 %, solange wichtige Unterstützungen halten.

Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse besonders wichtig?

Kurzfristig sind die Bereiche um 27.193 Punkte sowie die SMA20 und SMA50 entscheidend. Widerstände liegen unter anderem bei 27.400 und 27.600 Punkten, während Unterstützungen bei 27.099 und 26.857 Punkten verlaufen.

Wie beeinflussen SMA20 und SMA50 die Nasdaq 100 Analyse?

Die gleitenden Durchschnitte dienen als zentrale Trendindikatoren. Ein Anstieg über die SMA50 signalisiert Stärke, während ein Rückfall unter die SMA20 auf kurzfristige Schwäche hindeutet.

Ist der Nasdaq 100 aktuell im Aufwärtstrend?

Ja, im übergeordneten Bild (4h-Chart) bleibt der Trend bullisch. Rücksetzer wurden bislang regelmäßig gekauft, solange wichtige Unterstützungen halten.

Welche Risiken gibt es laut Nasdaq 100 Analyse?

Ein Bruch unter die SMA20 und insbesondere unter die SMA50 könnte zu stärkeren Rücksetzern führen. In diesem Fall wären Kursziele im Bereich unter 26.800 Punkten möglich.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne laut Nasdaq 100 Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen etwa 27.300 bis 27.485 Punkten auf der Oberseite und 27.013 bis 26.822 Punkten auf der Unterseite.

Eignet sich die Nasdaq 100 Analyse für kurzfristiges Trading?

Ja, die Analyse enthält konkrete Long- und Short-Szenarien sowie klare Kursmarken, die insbesondere für kurzfristig orientierte Trader relevant sind.