DAX Gewinner: Merck Aktie mit stärkstem Tagesplus - Analyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Merck Aktie stärkster DAX Gewinner

Chartbild bleibt angeschlagen

Entscheidende Widerstände voraus

Per Xetra-Schluss am 28.04.2026 konnten sich im DAX 16 Aktien im Plus behaupten, während 24 Werte Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Merck Aktie, die mit einem Anstieg von 2,73 Prozent den stärksten Tagesgewinn erzielte. Ebenfalls gefragt waren Commerzbank (+2,16 Prozent) und E.ON (+1,52 Prozent). ► Merck WKN: 659990 | ISIN: DE0006599905 | Ticker: MRK ⚡ Key Takeaways Merck Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit +2,73 Prozent führte die Merck Aktie die Liste der DAX Gewinner am 28.04.2026 an.

Mit +2,73 Prozent führte die Merck Aktie die Liste der DAX Gewinner am 28.04.2026 an. Chartbild bleibt angeschlagen: Trotz kurzfristiger Erholung notiert die Merck Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien, was das technische Bild weiterhin eintrübt.

Trotz kurzfristiger Erholung notiert die Merck Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien, was das technische Bild weiterhin eintrübt. Entscheidende Widerstände voraus: Für nachhaltiges Aufwärtspotenzial muss die Merck Aktie SMA20, SMA50 und SMA200 zurückerobern, sonst drohen erneute Rücksetzer. Merck Aktie mit stärkstem Tagesgewinn im DAX Die Merck Aktie (MRK) überzeugte als klarer Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Mit einem Plus von 2,73 Prozent setzte sich das Papier deutlich an die Spitze und rückte damit erneut in den Fokus der Anleger. Chartanalyse der Merck Aktie – Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Merck Aktie konnte sich nach dem Tief im Jahr 2025 zunächst erholen, gab jedoch bis September einen Großteil der Gewinne wieder ab. Erst im Oktober kam neue Nachfrage auf, die allerdings ebenfalls nicht nachhaltig war. Es folgte eine Seitwärtsphase, die im Januar nach oben aufgelöst wurde. In der Folge stieg die Aktie bis in den Bereich von 130 EUR, bevor erneut eine Konsolidierung einsetzte. Ende Februar dominierte deutliche Schwäche mit dynamischen Abwärtsbewegungen. Erst im Bereich von 100 EUR konnte sich die Aktie stabilisieren und eine Erholung einleiten. Diese führte die Merck Aktie wieder in Richtung 120 EUR, wo verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzten. In den letzten Handelstagen wurden Teile dieser Gewinne wieder abgegeben. Technisch relevant: Rückfall unter SMA20 (112,53 EUR)

SMA50 bei 114,51 EUR und SMA200 bei 115,38 EUR aktuell Widerstände

Chartbild im Tageschart wieder eingetrübt Ein bestätigter positiver Tagesschluss könnte kurzfristig Aufwärtspotenzial über die SMA20 eröffnen. Für eine nachhaltige Erholung müsste die Merck Aktie jedoch auch SMA50 und SMA200 zurückerobern. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bis zum Jahrestief bestehen. Einschätzung Tageschart: bärisch YouTube Trading Videos Merck Aktie – 4-Stunden-Chart Analyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich, dass die Merck Aktie Anfang März unter die SMA200 (117,26 EUR) gefallen ist. Kurzzeitig bot diese Linie Unterstützung, die jedoch nicht gehalten werden konnte. Erholungsbewegungen scheiterten zunächst an der SMA20 (113,34 EUR). Erst nach Ausbildung eines Bodens gelang der Anstieg über SMA20 und SMA50 (113,35 EUR). Diese Bewegung lief jedoch erneut an der SMA200 aus, woraufhin die Kurse wieder nachgaben. Kurzfristige Perspektive: Widerstandsbereich: SMA20 und SMA50 (nahe beieinander)

Überwinden nur mit Dynamik oder GAP möglich

Danach Potenzial bis zur SMA200 Bleibt der Ausbruch über diese Marken aus, überwiegt das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung Jahrestief. Einschätzung 4h-Chart: bärisch Tagesprognose Merck Aktie Kurzfristig ergibt sich eine leicht positive Tendenz, sofern die gestrige Erholung bestätigt wird. Tagesprognose: aufwärts Wichtige Kursmarken der Merck Aktie Widerstände:

111,81

112,53

112,60

113,34

113,35

114,51

115,38

117,26

117,65 (GAP) Unterstützungen:

109,98

107,25

104,35

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