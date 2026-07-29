DAX Prognose aktuell: DAX Analyse & Ausblick für den 29.07.2026

- DAX aktuell: Der Index gerät nach dem starken Wochenstart kurzfristig unter Druck und testet wichtige Unterstützungen.
- DAX Prognose: Kurzfristig neutral, mittelfristig bleibt das Chartbild trotz der Korrektur bullisch.
- Entscheidende Marke: Die Zone um 25.058 Punkte (SMA200) entscheidet über eine Stabilisierung oder eine Ausweitung der Korrektur.
- DAX aktuell: Der Index gerät nach dem starken Wochenstart kurzfristig unter Druck und testet wichtige Unterstützungen.
- DAX Prognose: Kurzfristig neutral, mittelfristig bleibt das Chartbild trotz der Korrektur bullisch.
- Entscheidende Marke: Die Zone um 25.058 Punkte (SMA200) entscheidet über eine Stabilisierung oder eine Ausweitung der Korrektur.
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.420 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels das Tageshoch, das direkt nachfolgend abverkauft wurde. Zwar konnte der DAX nachfolgend noch eine Entlastungsbewegung abbilden, diese erreichte aber nicht mehr das Tageshoch. Bis zum Nachmittag setzte der DAX wieder zurück. Die Bullen konnten den Index stabilisieren und bis zum Abend wieder in den Bereich der 25.500 Punkte schieben. Es wurde gestern ein weiterer Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.513 Punkten aus dem Tageshandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- DAX aktuell: Der Index gerät nach dem starken Wochenstart kurzfristig unter Druck und testet wichtige Unterstützungen.
- DAX Prognose: Kurzfristig neutral, mittelfristig bleibt das Chartbild trotz der Korrektur bullisch.
- Entscheidende Marke: Die Zone um 25.058 Punkte (SMA200) entscheidet über eine Stabilisierung oder eine Ausweitung der Korrektur.
Der DAX startete gestern bei 25.420 Punkten in den vorbörslichen Handel. Direkt nach Xetra-Eröffnung markierte der deutsche Leitindex sein Tageshoch bei 25.565 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Eine anschließende Erholung reichte nicht mehr an das Hoch heran. Bis zum Nachmittag geriet der Markt erneut unter Druck, ehe sich die Käufer zurückmeldeten und den DAX bis zum Abend wieder in den Bereich von 25.500 Punkten führten.
Mit einem Xetra-Schluss bei 25.464 Punkten und einem Tagesschluss bei 25.513 Punkten konnte der Index den nächsten Handelstag mit einem moderaten Plus beenden. Im frühen Handel am Mittwoch stieg der DAX aktuell zunächst über 25.600 Punkte, ehe eine deutliche Schwächephase einsetzte und den Index bis in den Bereich von 25.300 Punkten zurückführte.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Von den 40 DAX-Werten schlossen am Dienstag 29 Titel im Plus.
Top-Gewinner:
- SAP +5,26%
- Scout24 +4,40%
- Volkswagen VZ +4,00%
Schwächste Werte:
- Siemens Energy -7,66%
- Infineon -7,07%
- RWE -2,91%
DAX Prognose: Stundenchart zeigt kurzfristige Eintrübung
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der DAX zunächst oberhalb der SMA20, fiel im Tagesverlauf jedoch unter diese wichtige Durchschnittslinie zurück. Erst im Bereich der SMA50 gelang eine Stabilisierung. Zum Handelsschluss konnte der Index zwar erneut über die SMA20 steigen, im frühen Mittwochhandel wurden jedoch sowohl SMA20 als auch SMA50 wieder unterschritten. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild verschlechtert.
Solange der DAX auf Schlusskursbasis unter der SMA50 notiert, besteht das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis zur SMA200 bei aktuell 25.058 Punkten. Sollte diese Unterstützung ebenfalls aufgegeben werden, könnten anschließend die Bereiche um 24.895 bis 24.880 Punkte sowie 24.770 bis 24.755 Punkte in den Fokus rücken. Auf der Oberseite bleibt die SMA50 der erste Widerstand. Darüber verläuft die SMA20, die ebenfalls als Hürde fungiert. Erst ein nachhaltiger Stundenschluss oberhalb der SMA20 würde das kurzfristige Chartbild wieder klar aufhellen.
Kurzfristige DAX Prognose (1h): Neutral
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DAX Prognose: 4-Stunden-Chart bleibt konstruktiv
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich dagegen weiterhin ein insgesamt positives Bild. Der DAX konnte sich zuletzt wieder oberhalb der SMA50 und SMA200 etablieren und den Wochenschluss oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien behaupten. Zwar ließ die Aufwärtsdynamik zuletzt etwas nach, dennoch bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 behaupten kann, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung Allzeithoch. Sollte die SMA20 jedoch unterschritten werden, rücken erneut die SMA50 und SMA200 als entscheidende Unterstützungen in den Fokus.
Kurzfristige DAX Prognose (4h): Bullisch
DAX aktuell: Ausblick für Mittwoch, den 29.07.2026
Der DAX startete heute bei 25.397 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 116 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 25.397 Punkten behaupten, rücken zunächst folgende Ziele in den Fokus:
- 25.421 bis 25.423 Punkte
- 25.442 bis 25.444 Punkte
- 25.459 bis 25.461 Punkte
- 25.475 bis 25.477 Punkte
- 25.491 bis 25.493 Punkte
- 25.511 bis 25.513 Punkte
Darüber wären weitere Anstiege bis in den Bereich von 25.785 bis 25.787 Punkten denkbar.
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 25.397 Punkte zurück, ergeben sich folgende Unterstützungen:
- 25.379 bis 25.377 Punkte
- 25.358 bis 25.356 Punkte
- 25.335 bis 25.333 Punkte
- 25.310 bis 25.308 Punkte
- 25.288 bis 25.286 Punkte
- 25.269 bis 25.267 Punkte
Unterhalb von 25.075 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 24.828 Punkten ausweiten.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.443 bis 25.447
- 25.549 bis 25.587
- 25.693
- 25.707 bis 25.795
- 25.866
- 25.937
Unterstützungen
- 25.333 bis 25.315
- 25.262
- 25.185
- 25.074 bis 25.058
- 24.979
- 24.891
- 24.766
- 24.666
DAX Prognose für heute
Auf Basis des aktuellen Chartbildes erwarten wir für den heutigen Handel einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 45%
- Bärisches Szenario: 55%
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 25.530 bis 25.653 Punkte
- Unterseite: 25.096 bis 24.955 Punkte
Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 38 Punkten und signalisiert weiterhin Angst (Fear) unter den internationalen Anlegern. Vor einer Woche lag der Wert bei 43 Punkten, vor einem Monat bei 24 Punkten (Extreme Fear). Werte unter 50 sprechen für eine defensive Marktstimmung, während Extremwerte unter 30 häufig auf eine mögliche Gegenbewegung hindeuten.
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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.
FAQ
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die kurzfristige DAX Prognose ist neutral mit leichter Abwärtstendenz. Im 4-Stunden-Chart bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt.
Wo liegen heute die wichtigsten Unterstützungen im DAX?
Die wichtigsten Unterstützungen befinden sich bei 25.333 Punkten, 25.262 Punkten sowie im Bereich um die SMA200 bei 25.058 Punkten.
Welche Widerstände sind heute entscheidend?
Auf der Oberseite gelten 25.443 bis 25.447 Punkte sowie der Bereich zwischen 25.549 und 25.587 Punkten als wichtigste Widerstände.
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