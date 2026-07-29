Börse Aktuell: Markt News zu DAX & Nasdaq

- Börse Aktuell: Nahost-Spannungen und schwache Halbleiterzahlen setzen die Aktienmärkte weltweit unter Druck.
- Markt News: SK Hynix verfehlt Erwartungen und schürt Zweifel an der Dynamik des KI-Booms.
- Makro: Der australische VPI fällt stärker als erwartet und reduziert Zinserhöhungsfantasien.
- Börse Aktuell: Nahost-Spannungen und schwache Halbleiterzahlen setzen die Aktienmärkte weltweit unter Druck.
- Markt News: SK Hynix verfehlt Erwartungen und schürt Zweifel an der Dynamik des KI-Booms.
- Makro: Der australische VPI fällt stärker als erwartet und reduziert Zinserhöhungsfantasien.
Börse Aktuell: US- und europäische Aktienmärkte
Die Börse Aktuell wird weiterhin von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie enttäuschenden Quartalszahlen des Nvidia-Zulieferers SK Hynix belastet. Die Futures auf den Nasdaq verlieren mit -0,5% am stärksten. Die Futures auf den S&P 500 geben rund 0,15% nach, während der Dow Jones nahezu unverändert notiert und von klassischen Value-Titeln gestützt wird. Auch der DAX dürfte mit schwächeren Vorgaben in den Handel starten.
Markt News aus Asien
Die asiatischen Börsen verzeichneten deutliche Verluste. Belastend wirkten die Eskalation im Nahen Osten, steigende Ölpreise, Sorgen über eine restriktive US-Notenbank sowie zunehmende Zweifel an der Bewertung vieler KI-Aktien. Der südkoreanische KOSPI verlor in der Spitze bis zu 11%, während Taiwans Leitindex knapp 4% nachgab. Die Futures auf den Nikkei 225 fallen um 1,6%. Chinas HSCEI hält sich dagegen mit einem Plus von 0,8% leicht im positiven Bereich. Vor allem Technologiewerte standen unter Druck. SK Hynix verlor über 9%, Samsung gab zwischen 5% und 8% nach und TSMC büßte mehr als 2% ein.
SK Hynix enttäuscht trotz Rekordgewinn
Der operative Gewinn von SK Hynix stieg im vergangenen Quartal um 557% auf 60,5 Billionen Won. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn blieben jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Die Zahlen des wichtigsten Speicherchip-Lieferanten von Nvidia verstärkten die Sorge, dass der KI-Boom und die Dynamik im Halbleitersektor an Schwung verlieren. Im US-Nachhandel geriet die Aktie daraufhin mit rund 6% unter Druck.
Markt News: Makroökonomie und Geopolitik
Nahost-Konflikt belastet die Börse
Iran erklärte, dass ohne eine Einigung mit Oman die bisherige Haltung zur Straße von Hormus beibehalten werde. Zudem feuerte Iran ballistische Raketen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien ab. Nach Angaben der jordanischen Nachrichtenagentur konnte das Militär fünf Raketen erfolgreich abfangen.
Australien: VPI sinkt stärker als erwartet
Der australische VPI fiel stärker als erwartet und verlangsamte sich von 4,0% auf 3,8% im Jahresvergleich. Auch die Quartalsrate ging von 4,1% auf 3,9% zurück und lag damit unter der Prognose von 4,1%. Der getrimmte Mittelwert sank auf 3,6% und blieb ebenfalls leicht unter den Erwartungen. Während die Wohnkosten weiterhin kräftig um 6,8% zulegten, schwächte sich die Inflation im Transportsektor deutlich ab. Die Daten verringern die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der australischen Notenbank im August. Entsprechend zählt der australische Dollar heute zu den schwächsten G10-Währungen.
Börse Aktuell: Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen
Devisenmarkt
Der US-Dollar-Index bewegt sich vor der Fed-Entscheidung kaum und verliert rund 0,1%. Der australische Dollar steht nach den schwächeren VPI-Daten unter Druck. Dagegen profitieren der neuseeländische Dollar und der japanische Yen von vergleichsweise restriktiven Erwartungen an ihre Notenbanken. EUR/USD steigt leicht um 0,05% auf 1,1399.
Ölmarkt
Brent-Rohöl legt um rund 3,3% auf 84 bis 85 US-Dollar je Barrel zu. Der aktuelle API-Bericht zeigte jedoch einen überraschenden Aufbau der US-Rohöllager um 3,3 Millionen Barrel statt des erwarteten Rückgangs von 1,35 Millionen Barrel. Auch die Benzinlager stiegen unerwartet an, was auf eine schwächere Nachfrage hindeutet.
Edelmetalle
Gold handelt vor der FOMC-Entscheidung nahezu unverändert bei rund 4.030 US-Dollar je Unze. Silber setzt seine Erholung fort und gewinnt 1,3% auf 57,90 US-Dollar je Unze.
Kryptowährungen
Bitcoin bewegt sich aktuell seitwärts um 64.000 US-Dollar. Ethereum verliert rund 0,5% und notiert bei 1.914 US-Dollar.
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FAQ
Warum fallen die Börsen heute?
Geopolitische Risiken im Nahen Osten, schwächere Halbleiterzahlen und Unsicherheit vor der Fed-Sitzung belasten die Märkte.
Welche Markt News sind heute besonders wichtig?
Im Fokus stehen die Zahlen von SK Hynix, die Entwicklung im Nahen Osten sowie die schwächer als erwarteten VPI-Daten aus Australien.
Welche Märkte stehen heute im Fokus?
Vor allem DAX, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones sowie Öl, Gold, Bitcoin und die anstehende Fed-Entscheidung.
BÖRSE HEUTE: Märkte begrenzen den Rückgang, warten auf die Fed
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Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Ein noch stärkerer Kursrückgang und eine Erholung im SaaS-Bereich
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