Wirtschaftskalender heute: Fed-Zinsentscheid, Meta & Microsoft

An den Finanzmärkten steht heute einer der wichtigsten Handelstage der letzten Wochen an. Im Mittelpunkt der Börse heute stehen der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell sowie die Quartalszahlen von Meta Platforms und Microsoft. Der heutige Wirtschaftskalender verspricht damit erhebliches Volatilitätspotenzial für Aktien, Devisen und Rohstoffe.

Die Märkte rechnen aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 30% für eine Zinserhöhung auf der heutigen FOMC-Sitzung, während für September ein Zinsschritt nahezu vollständig eingepreist ist. Aus Sicht der Anleger handelt es sich damit um eine klassische Überraschungssitzung, bei der bereits kleine Änderungen im Wording der Fed deutliche Kursbewegungen auslösen könnten - insbesondere beim EUR/USD.

Nach US-Börsenschluss richtet sich der Fokus auf die Berichtssaison. Mit Microsoft und Meta veröffentlichen zwei der wichtigsten KI- und Technologiekonzerne ihre Quartalszahlen. Die Ergebnisse dürften entscheidend für die Stimmung im Technologiesektor sowie die Bewertung des KI-Booms sein.

Börse heute: Die wichtigsten Konjunkturdaten am Morgen

Bereits in den frühen Handelsstunden sorgten mehrere Konjunkturdaten für Bewegung:

Australien: Der VPI für das zweite Quartal fiel schwächer aus als erwartet. Im Jahresvergleich verlangsamte sich die Inflation auf 3,9% (Prognose: 4,1%), im Quartalsvergleich stieg sie um 0,6% (Prognose: 0,7%). Die Juni-Daten zeigten ebenfalls einen Rückgang auf 3,8%.

Der VPI für das zweite Quartal fiel schwächer aus als erwartet. Im Jahresvergleich verlangsamte sich die Inflation auf 3,9% (Prognose: 4,1%), im Quartalsvergleich stieg sie um 0,6% (Prognose: 0,7%). Die Juni-Daten zeigten ebenfalls einen Rückgang auf 3,8%. Schweden: Das vorläufige BIP überraschte deutlich positiv. Die Wirtschaft wuchs im Quartalsvergleich um 1,4% (erwartet: 0,7%) und im Jahresvergleich um 2,8% (Prognose: 1,9%).

Das vorläufige BIP überraschte deutlich positiv. Die Wirtschaft wuchs im Quartalsvergleich um 1,4% (erwartet: 0,7%) und im Jahresvergleich um 2,8% (Prognose: 1,9%). Norwegen: Die Einzelhandelsumsätze ohne Autos legten im Monatsvergleich um 1,8% zu und machten damit den Rückgang des Vormonats mehr als wett.

Die Einzelhandelsumsätze ohne Autos legten im Monatsvergleich um 1,8% zu und machten damit den Rückgang des Vormonats mehr als wett. Deutschland: Die Importpreise sanken im Monatsvergleich um 0,7% und entsprachen damit den Erwartungen. Im Jahresvergleich lagen sie 6,1% höher.

📆 Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute

(alle Angaben in deutscher Zeit)

09:00 Uhr

Polen: BIEC-Arbeitsmarktindex (Juli)

10:30 Uhr

Großbritannien: Hypothekengenehmigungen (Juni)

Großbritannien: Geldmenge M4 im Monatsvergleich (Juni)

13:00 Uhr

USA: MBA-Hypothekenanträge (Woche)

16:30 Uhr

USA: EIA-Rohöllagerbestände

USA: EIA-Benzinlagerbestände

USA: EIA-Destillatlagerbestände

20:00 Uhr

USA: FOMC-Zinsentscheid

20:30 Uhr

USA: Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell

Quartalszahlen heute

Wall Street

Microsoft

Meta Platforms

Lam Research

Qualcomm

Procter & Gamble (vor Börsenbeginn)

Warschauer Börse

Grupa Kęty

mBank

Diese Märkte stehen heute im Fokus

EUR/USD

Das wichtigste Währungspaar bewegt sich seit Mitte Juni in einer Seitwärtsphase und notiert aktuell nahe 1,1400. Mit dem Fed-Zinsentscheid und der Pressekonferenz am Abend dürfte die Volatilität deutlich zunehmen. Die Aussagen von Jerome Powell könnten den weiteren Kurs des US-Dollars in den kommenden Wochen maßgeblich bestimmen.

Nasdaq

Der Nasdaq steht weiterhin unter Druck. Sorgen über hohe Bewertungen im KI-Sektor sowie geopolitische Risiken belasten die Stimmung. Gleichzeitig könnten sowohl die Fed als auch die Quartalszahlen von Microsoft und Meta den entscheidenden Impuls für die weitere Richtung liefern.

Öl

Auch der Ölpreis dürfte heute stark schwanken. Neben den geopolitischen Entwicklungen stehen die US-Lagerbestandsdaten der EIA sowie die Auswirkungen des Fed-Entscheids auf den US-Dollar im Fokus. Analysten erwarten einen Rückgang der Rohöllagerbestände um 1,3 Millionen Barrel.

Technischer Blick auf EUR/USD

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

EUR/USD bewegt sich seit Mitte Juni in einer engen Handelsspanne und hat zuletzt die wichtige Unterstützung bei 1,1355 erfolgreich getestet. Die Unsicherheit über die Entwicklung im Nahen Osten sowie steigende Energiepreise halten die Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks in Alarmbereitschaft. Gleichzeitig haben sich die Zinserwartungen für die USA und Europa zuletzt auseinanderentwickelt, wodurch der EUR/USD wieder unter die Marke von 1,1400 gefallen ist.

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FAQ

Warum ist der Wirtschaftskalender heute besonders wichtig?

Weil mit dem Fed-Zinsentscheid, der Pressekonferenz und zahlreichen US-Daten gleich mehrere marktbewegende Ereignisse aufeinandertreffen.

Welche Aktien stehen heute im Fokus?

Vor allem Microsoft und Meta, da ihre Quartalszahlen wichtige Hinweise auf die Entwicklung des KI-Marktes und des Technologiesektors liefern.

Welche Märkte könnten heute besonders stark schwanken?

Vor allem EUR/USD, Nasdaq und der Ölpreis reagieren voraussichtlich besonders sensibel auf die geldpolitischen Signale der Fed und die Unternehmenszahlen.