Nasdaq 100 Prognose für 30.04.2026 - Aktuelle Nasdaq 100 Analyse mit Chancen und Risiken

- Übergeordneter Trend bleibt intakt
- Kurzfristig erhöhte Konsolidierungsgefahr
- Schlüsselmarke bei 27.120 Punkten
- Übergeordneter Trend bleibt intakt
- Kurzfristig erhöhte Konsolidierungsgefahr
- Schlüsselmarke bei 27.120 Punkten
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.193 Punkten. Es ging bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Zwar nahm die Vola mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag etwas zu, was aber nur dazu führte, dass sich die Box etwas vergrößerte. Erst im Nachthandel konnte der Index die Seitwärtsbox nach Norden auflösen und ein neues außerbörsliches Allzeithoch formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Übergeordneter Trend bleibt intakt: Die Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein bullisches Gesamtbild, solange die SMA20 im 4h-Chart verteidigt wird.
- Kurzfristig erhöhte Konsolidierungsgefahr: Die Nasdaq 100 Prognose signalisiert leicht erhöhtes Abwärtsrisiko mit 55 % Wahrscheinlichkeit für ein schwächeres Szenario.
- Schlüsselmarke bei 27.120 Punkten: Oberhalb bleiben neue Hochs möglich, darunter rücken Supports bis in den Bereich 26.750 Punkte in den Fokus.
Der Nasdaq 100 startete gestern bei 27.193 Punkten in den Handel und bewegte sich über weite Strecken in einer engen Seitwärtsrange. Mit Beginn des US-Handels nahm die Volatilität leicht zu, ohne jedoch einen klaren Ausbruch zu liefern. Erst im späteren Handel konnte die Range nach oben aufgelöst werden, was in einem neuen außerbörslichen Allzeithoch mündete.
Die Handelsspanne blieb insgesamt moderat, was auf eine Konsolidierungsphase innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends hindeutet.
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild zeigt sich weiterhin ein stabiler Aufwärtstrend:
- Der Index konnte sich über der SMA20 (27.218 Punkte) etablieren
- Die SMA50 (27.170 Punkte) wurde zwischenzeitlich überwunden, jedoch nicht nachhaltig gehalten
- Aktuell bleibt die SMA20 die zentrale kurzfristige Unterstützung
Bullishes Szenario:
Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, bestehen weitere Aufwärtspotenziale mit möglichen Zielen:
- Allzeithoch
- 27.595 - 27.615 Punkte
- 27.835 - 27.850 Punkte
Bearishes Szenario:
Ein Bruch der SMA20 würde das kurzfristige Bild eintrüben:
- Unterstützung durch SMA50 möglich
- Unterhalb der SMA50 steigt das Risiko eines Rücksetzers zur SMA200 (26.956 Punkte)
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4h Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend:
- Deutlicher Anstieg nach Bruch der SMA200 (25.158 Punkte)
- Mehrfache erfolgreiche Rücksetzer an die SMA20 (26.203 Punkte)
- Aktuell erneute Stabilisierung oberhalb dieser Durchschnittslinie
Wichtige Bedingungen:
- Oberhalb der SMA20 bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet
- Unterhalb der SMA20 rückt die SMA50 (26.981 Punkte) in den Fokus
Mögliche Abwärtsziele bei Schwäche:
- 26.450 - 26.435 Punkte
- 26.150 - 26.135 Punkte
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch
Nasdaq 100 Prognose für den 30.04.2026
Der Nasdaq 100 notiert aktuell bei 27.120 Punkten und damit leicht unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Kann sich der Index über 27.120 Punkten stabilisieren, sind folgende Aufwärtsziele relevant:
- 27.164 - 27.166
- 27.210 - 27.212
- 27.255 - 27.257
- 27.303 - 27.305
- 27.345 - 27.347
- 27.395 - 27.397
- 27.421 - 27.423
- 27.462 - 27.464
Darüber hinaus:
- 27.503 - 27.505
- 27.545 - 27.547
- 27.583 - 27.585
- 27.624 - 27.626
- 27.680 - 27.682
- 27.734 - 27.736
- 27.773 - 27.775
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 27.120 Punkten halten, ergeben sich folgende Abwärtsziele:
- 27.104 - 27.102
- 27.070 - 27.068
- 27.034 - 27.032
- 27.015 - 27.013
- 26.995 - 26.993
- 26.979 - 26.977
- 26.960 - 26.958
Darunter:
- 26.924 - 26.922
- 26.905 - 26.903
- 26.885 - 26.883
- 26.847 - 26.845
- 26.803 - 26.801
- 26.754 - 26.752
- 26.738 - 26.736
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
- 27.170
- 27.203 - 27.218
- 27.349 - 27.385
- 27.411
- 27.596
- 27.711 - 27.735
- 27.839
Unterstützungen:
- 27.027
- 26.981 - 26.956
- 26.857
- 26.735 - 26.711
- 26.581
- 26.348 - 26.310
- 26.282
- 25.908
Fazit der Nasdaq 100 Prognose
Die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse bleibt klar bullisch, jedoch zeigt sich kurzfristig eine erhöhte Konsolidierungswahrscheinlichkeit.
Wahrscheinlichkeiten für den heutigen Handel:
- Bullisches Szenario: 45 %
- Bearishes Szenario: 55 %
Erwartete Handelsspanne:
- Oberseite: 27.324 - 27.485 Punkte
- Unterseite: 26.993 - 26.752 Punkte
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose deutet damit auf einen leicht abwärts gerichteten bzw. seitwärts tendierenden Handel hin, trotz intaktem Aufwärtstrend im größeren Bild.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse
Was zeigt die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose deutet kurzfristig auf eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung hin, während der übergeordnete Trend weiterhin bullisch bleibt.
Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zu bewerten?
Die Nasdaq 100 Analyse zeigt ein stabiles Aufwärtsbild im 4h-Chart, solange wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 verteidigt werden.
Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse entscheidend?
Kurzfristig ist die Zone um 27.120 Punkte entscheidend. Oberhalb dominieren die Bullen, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer.
Ist die Nasdaq 100 Prognose eher bullisch oder bärisch?
Kurzfristig leicht bärisch mit erhöhter Konsolidierungswahrscheinlichkeit, mittelfristig bleibt die Nasdaq 100 Prognose jedoch bullisch.
Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq 100 Analyse?
SMA20, SMA50 und SMA200 dienen als zentrale Unterstützungs- und Widerstandszonen und sind entscheidend für die Trendbewertung.
Wann entstehen neue Kaufsignale laut Nasdaq 100 Analyse?
Neue bullische Impulse entstehen, wenn der Index wichtige Widerstände überwindet und sich oberhalb dieser Marken stabilisiert.
Wann wird die Nasdaq 100 Prognose negativ?
Ein nachhaltiger Bruch unter wichtige Unterstützungen wie die SMA50 oder SMA200 würde das Chartbild deutlich eintrüben.
Welche Handelsspanne wird aktuell erwartet?
Die Nasdaq 100 Prognose sieht eine mögliche Spanne zwischen etwa 26.750 und 27.480 Punkten.
Wie zuverlässig ist eine Nasdaq 100 Analyse?
Technische Analysen liefern Wahrscheinlichkeiten, keine Garantien. Sie sollten immer im Kontext von Marktumfeld und Risikomanagement genutzt werden.
Für wen ist die Nasdaq 100 Prognose besonders relevant?
Vor allem für kurzfristige Trader und aktive Anleger, die auf Basis technischer Marken Handelsentscheidungen treffen.
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