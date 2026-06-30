Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 30.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze 📈 Nasdaq 100 aktuell startet bei 29.948 Punkten und notiert deutlich über dem Vortagesniveau.

🚀 Charttechnik verbessert sich: Der Index hat wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert und zeigt kurzfristig bullische Signale.

🎯 Nasdaq 100 Prognose: Oberhalb der SMA200 rücken Kursziele über 30.000 Punkte in den Fokus.

Der Nasdaq 100 aktuell setzt seinen Erholungskurs fort und startet mit deutlichen Kursgewinnen in den Dienstagshandel. Nach einem volatilen Wochenauftakt gelang es dem US-Technologieindex, wichtige charttechnische Widerstände zurückzuerobern und sich im Bereich von 29.800 Punkten zu etablieren. Vor allem die Stärke der großen Technologie- und KI-Unternehmen sorgt weiterhin für Rückenwind. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose zeigt ein zunehmend konstruktives Bild. Sowohl im Stunden- als auch im Vier-Stunden-Chart hellt sich die technische Lage auf. Entscheidend wird nun sein, ob der Index den Ausbruch über die 30.000-Punkte-Marke nachhaltig bestätigen kann. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 📊 Nasdaq 100 aktuell: Rückblick auf den Montag Der Nasdaq zeigte zum Wochenauftakt eine dynamische Entwicklung. Die wichtigsten Stationen: 📍 Vorbörslicher Start bei 29.450 Punkten

📈 Moderater Anstieg bis zum frühen Nachmittag

🚀 Kräftiger Kurssprung nach Eröffnung der Wall Street

📉 Zwischenzeitlicher Rücksetzer bis zum Tagestief

📈 Deutliche Erholung bis in den Bereich von 29.800 Punkten

📌 Tagesschluss bei 29.827 Punkten Damit gelang dem Technologieindex ein starker Handelstag mit einer klaren Stabilisierung oberhalb wichtiger Unterstützungen. 📈 Nasdaq 100 Prognose: Stundenchart sendet bullische Signale Die kurzfristige Charttechnik hat sich deutlich verbessert. Der Nasdaq 100 aktuell: 📈 notiert oberhalb der SMA200 bei rund 29.850 Punkten

📊 hält sich weiterhin über der SMA50

🎯 könnte bei anhaltender Stärke die Bereiche 30.180 bis 30.195 Punkte ansteuern Solange der Index oberhalb der SMA200 notiert, bleibt die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose positiv. Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🚀 Vier-Stunden-Chart verbessert sich weiter Auch das mittelfristige Chartbild hellt sich auf. Die wichtigsten Signale: 📈 Rückkehr über die SMA20

📈 Ausbruch über SMA200 und SMA50

🎯 Oberhalb der SMA50 ergeben sich Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung Sollte sich der Nasdaq nachhaltig über diesen Durchschnittslinien etablieren, würde sich das technische Gesamtbild weiter verbessern. 🎯 Nasdaq 100 Prognose: Diese Widerstände stehen jetzt im Fokus Kann sich der Index oberhalb von 29.948 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele: 🎯 29.966–29.968 Punkte

🎯 29.982–29.984 Punkte

🎯 30.009–30.011 Punkte

🎯 30.027–30.029 Punkte

🎯 30.045–30.047 Punkte

🎯 30.065–30.067 Punkte

🎯 30.118–30.120 Punkte

🎯 30.172–30.174 Punkte Ein nachhaltiger Ausbruch über 30.000 Punkte könnte den Weg in Richtung 30.300 Punkte und darüber hinaus freimachen. 📉 Nasdaq 100 aktuell: Diese Unterstützungen sollten Anleger beachten Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus: 📍 29.922–29.920 Punkte

📍 29.904–29.902 Punkte

📍 29.850–29.848 Punkte

📍 29.763 Punkte (SMA200)

📍 29.733 Punkte (SMA20)

📍 29.494 Punkte (SMA20 im 4h-Chart) Ein Rückfall unter diese Marken würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben. 🤖 Technologieaktien bleiben der wichtigste Kurstreiber Die Entwicklung des Nasdaq 100 wird weiterhin maßgeblich von den großen Technologiekonzernen beeinflusst. Im Fokus stehen: 🤖 KI- und Halbleiterunternehmen

☁️ Cloud- und Softwarewerte

💻 Mega-Cap-Technologieaktien Positive Unternehmensnachrichten und eine anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur könnten die Rally weiter unterstützen. 📊 Marktstimmung spricht leicht für die Bullen Die technische Gesamteinschätzung fällt aktuell positiv aus: ✅ Stundenchart: neutral bis bullisch

✅ Vier-Stunden-Chart: neutral bis bullisch

📈 Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario laut Analyse: 60 %

📉 Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario: 40 % Damit überwiegen derzeit die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. 👀 Worauf Anleger heute achten sollten Für die weitere Entwicklung des Nasdaq 100 aktuell bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: US-Konjunkturdaten (Chicago PMI, Verbrauchervertrauen, JOLTS-Bericht)

🏦 Zinserwartungen der Federal Reserve

🤖 Nachrichten aus dem KI- und Halbleitersektor

📊 Entwicklung der US-Renditen Diese Faktoren dürften den weiteren Handelsverlauf maßgeblich beeinflussen. ⚠️ Risiken für den Nasdaq 100 Anleger sollten folgende Risiken im Blick behalten: 📉 Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholung

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

🌍 Geopolitische Unsicherheiten

📊 Schwächere US-Konjunkturdaten Diese Faktoren könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen. 🧾 Fazit: Nasdaq 100 aktuell mit guten Chancen auf einen Ausbruch Der Nasdaq 100 aktuell präsentiert sich zum Start in den Dienstag deutlich stärker als noch zu Beginn der Vorwoche. Die Rückkehr über die wichtigen gleitenden Durchschnitte verbessert das technische Bild sowohl im Stunden- als auch im Vier-Stunden-Chart erheblich. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt daher konstruktiv. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 30.000 Punkten, könnten die nächsten Kursziele im Bereich von 30.180 bis 30.300 Punkten in den Fokus rücken. Entscheidend bleiben jedoch die anstehenden US-Konjunkturdaten sowie die Entwicklung der großen Technologie- und KI-Aktien. Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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