Nasdaq 100 stürzt bei massivem Ausverkauf ab 📉

Wall Street erschüttert von „Befreiungstag“-Zöllen, da die Angst vor einem Handelskrieg die Märkte überschwemmt  Die globalen Märkte stürzten am Donnerstag ab, als sich die Auswirkungen von Donald Trumps umfassender Zolloffensive weltweit ausbreiteten, etwa 2 Billionen US-Dollar aus dem S&P 500 löschten und eine Flucht in festverzinsliche Häfen auslösten. US-Aktien und der Dollar waren am stärksten von den Verkäufen betroffen, da die Sorge wuchs, dass die Handelspolitik des Präsidenten das amerikanische Wirtschaftswachstum bremsen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Ausverkauf war besonders stark bei Unternehmen mit Lieferketten, die stark von der Fertigung im Ausland abhängig sind. Technologiegiganten waren besonders stark betroffen, wobei die Apple-Aktie um fast 9 % einbrach, da die Anleger die Auswirkungen des neuen effektiven Zollsatzes von 54 % auf chinesische Importe bewerteten, wo das Unternehmen etwa 90 % seiner Hardware herstellt. Die Aktien der Magnificent Seven gaben alle deutlich nach und zogen die wichtigsten Indizes mit nach unten: Der S&P 500 verlor 4,3 %, der Nasdaq Composite 4,9 % und der Dow Jones Industrial Average 3,7 %. In einer ungewöhnlichen Entwicklung fiel der Bloomberg Dollar Spot Index um 2,1 %, der stärkste Rückgang innerhalb eines Tages seit Einführung des Index im Jahr 2005, während die Ölmärkte unter dem Rückgang des Rohölpreises der Sorte WTI um über 7 % auf fast 66,50 $ pro Barrel litten. Unterdessen sanken die Renditen für Staatsanleihen dramatisch, wobei die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe zum ersten Mal seit Oktober kurzzeitig unter die genau beobachtete 4-%-Marke fiel. Die Geldmärkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 50 % für vier Zinssenkungen der Fed um jeweils einen Viertelpunkt in diesem Jahr ein. Tägliche Änderung der US-Zinsstrukturkurve. Der von Trump am Mittwoch vorgestellte zweistufige Zolltarif sieht einen Basissatz von 10 % für alle Handelspartner der USA vor, erhebt jedoch deutlich höhere Zölle für Länder, die als „schlechte Handelspartner“ gelten. Wirtschaftswissenschaftler warnen davor, dass die Zölle – der höchste effektive US-Zollsatz seit über 100 Jahren – wahrscheinlich zu höheren US-Preisen und einem langsameren Wachstum führen werden, wobei einige Analysten die Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf 50 % oder höher schätzen. „Dies war das schlimmstmögliche Szenario für Zölle und wurde von den Märkten nicht eingepreist“, sagte Mary Ann Bartels von Sanctuary Wealth. “Wenn diese Zölle bestehen bleiben, wird sich die Wirtschaft verlangsamen. Ob es zu einer Rezession kommt oder nicht, es ist klar, dass die Wirtschaft in den USA und weltweit auf eine Verlangsamung zusteuert.“  Nasdaq 100 (D1 Intervall) Chartanalyse Der Nasdaq 100, der durch den US100 repräsentiert wird, hat mit 19.195 die jüngsten Tiefststände durchbrochen. Bullen müssen das 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level zurückerobern, um den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, während Bären die Tiefststände vom November bei 18.379 ins Visier nehmen werden. Der RSI nähert sich dem Wert von 35,6, was zuvor eine Trendwende signalisierte, während der MACD nach einem rückläufigen Crossover breiter wird.  Quellen: xStation5 von XTB  SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahrenÂ

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.