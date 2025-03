📉Nasdaq 100 stürzt um 1,5 % ab

Nasdaq verliert an Schwung, belastet durch 5,5 % Nvidia-Ausverkauf und Zollunsicherheit ūüďČ Die Futures auf den Nasdaq 100 Index (US100) verlieren heute fast 1,5 % und beenden damit eine dreit√§gige Siegesserie. Der Halbleiterriese Nvidia f√ľhrte die Technologieaktien nach unten, nachdem berichtet wurde, dass China neue Beschr√§nkungen einf√ľhrt, die das Gesch√§ft des Chipherstellers erheblich beeintr√§chtigen k√∂nnten. Nvidia, einer der schwersten Bestandteile des Index, st√ľrzte um 5,5 % ab und machte im Alleingang einen erheblichen Teil der Tagesverluste aus. Der S&P 500 verliert fast 0,9 %, w√§hrend der Dow Jones nur leicht im Minus liegt. Chinas Energieregeln zielen auf Nvidia ab. US-BigTech im Minus Die Aktien von Nvidia sanken bis zum Mittagshandel auf 115 US-Dollar pro Aktie, nachdem die Financial Times berichtet hatte, dass Peking neue Energieeffizienzanforderungen f√ľr Rechenzentren eingef√ľhrt hat, die den H20-Chip des Unternehmens effektiv vom chinesischen Markt ausschlie√üen w√ľrden. Der H20-Prozessor, der speziell f√ľr die Einhaltung bestehender US-Exportkontrollen entwickelt wurde, soll diese strengeren Energiestandards nicht erf√ľllen.

Die Entwicklung stellt eine erhebliche Bedrohung f√ľr das Gesch√§ft von Nvidia in China dar, das einen Jahresumsatz von etwa 17,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet ‚Äď das sind etwa 13 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens. Laut der Financial Times ermutigen die chinesischen Regulierungsbeh√∂rden inl√§ndische Technologieunternehmen aktiv, auf Nvidias Prozessoren zu verzichten und stattdessen auf Alternativen zur√ľckzugreifen, die den neuen Anforderungen entsprechen.

Der Ausverkauf erstreckte sich √ľber Nvidia hinaus auf die gesamte Gruppe der ‚ÄěMagnificent Seven‚Äú, die insgesamt um 1,5 % fielen. Tesla fiel um 4,8 % und weitete seine Verluste f√ľr 2025 auf 32,1 % aus, w√§hrend andere KI-bezogene Aktien wie Arista Networks oder Super Micro Computer (-7,3 %) ebenfalls deutlich nachgaben.

Au√üerdem plant Donald Trump, heute Autoz√∂lle anzuk√ľndigen (was nicht auf der Tagesordnung stand). Dies macht die Wall Street noch unsicherer, da in der vergangenen Woche Spekulationen √ľber eine m√∂gliche Entspannung der ‚ÄěHandelskriege‚Äú und eine ausgewogenere Kommunikation des Wei√üen Hauses angeheizt wurden. Nasdaq (D1 Intervall) Der Nasdaq 100, dargestellt durch US100, hat die 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Marke unterschritten, was darauf hindeutet, dass die Bullen diese Unterst√ľtzungszone nicht halten konnten. Die B√§ren d√ľrften nun das 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level ins Visier nehmen. Um den Aufw√§rtstrend wieder aufzunehmen, m√ľssen die Bullen schnell das Niveau von 20.340 zur√ľckerobern. Der RSI testet erneut 48,5, ein Niveau, das zuvor als Widerstand fungierte, w√§hrend er eine bullische Divergenz mit einem h√∂heren Hoch bildet. Unterdessen beginnt sich der MACD zu verengen, was auf potenzielle Vorsicht hindeutet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Nasdaq 100 (H1-Intervall) Im Stundenintervall k√∂nnen wir sehen, dass das Verkaufsvolumen heute sehr stark ist, aber seit dem 10. M√§rz 2025 gab es einige andere signifikante R√ľckg√§nge im Nasdaq 100. ¬† Quellen:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

