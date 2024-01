Nasdaq 100: tägliche Prognose vom 12.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung zum Nasdaq für Freitag, den 12.01.2024 - Zeitpunkt der Analyse: 08:48 Uhr

RĂĽckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 17.014 Punkten. Der Index lief am Morgen etwas aufwärts, gab die Gewinne im Nachgang dessen aber wieder ab. Bis zum Nachmittag ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Es stellte sich nachfolgend eine größere Vola ein. Der Index formatierte zunächst das TT, gab nachfolgend aber deutlich nach. Erst im Bereich der 16.753 Punkte konnte sich der Nasdaq stabilisieren und am Abend wieer deutlicher erholen. Es ging im Zuge dessen wieder über die 16.900 Punkte, über der sich der Index im späten Handel dann auch festsetzen konnte.

Im Rahmen des Frühhandels ging es in einer engen Box seitwärts weiter.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen ĂĽber der SMA20 (aktuell bei 16.933 Punkten). Der RĂĽcksetzer am Nachmittag ging unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 16.928 Punkten), wobei es die Bullen geschafft haben, den Nasdaq am Abend wieder an und ĂĽber die SMA50 zu schieben. Es ging im Zuge dessen bis an die SMA20. Im Rahmen des FrĂĽhhandels notierte der Index im Dunstkreis dieser Linie.

Gelingt es dem Index sich wieder über der SMA20 festzusetzen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17.000 Punkte bzw. übergeordnet des Jahreshochs gehen.

Geht es per Stundenschluss wieder unter die SMA50, so könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.731 Punkten) gehen könnten. Sollte diese Linie nicht als Support auf Stundenschlussbasis halten und sich der Nasdaq nachfolgend unter dieser Linie festsetzen, so könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es weiter abwärts in Richtung des Monatstiefs gehen könnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Quelle:Â xStation5Â von XTB

Im 4h Chart ist sehr gut zu sehen, dass der Nasdaq zu Wochenbeginn an die SMA50 (aktuell bei 16.716 Punkten) gelaufen ist, hier zunächst abgewiesen wurde, nach einem Rücksetzer konnte diese Durchschnittslinie schließlich überquert werden. Im Handel gestern hat der Rücksetzer die SMA20 (aktuell bei 16.890 Punkten) unterschritten, der Rücksetzer wurde aber sofort zurückgekauft, was bullisch interpretiert werden kann.

Das Chartbild bleibt bullisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft sich über der SMA20 festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnte es aufwärts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung genannt worden sind.

Gelingt der Move aber nicht und geht es wieder unter die SMA20, so könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA50 und dann übergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 16.518 Punkten) gehen. Im Chartbild ist erkennbar, dass die SMA200 beim letzten Rücksetzer Ende der letzten Handelswoche eine gute Unterstützung gewesen ist.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick fĂĽr heute:

Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der 16.947 Punkte und damit 67 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 16.947 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.961/63, bei 16.975/77, bei 16.990/92, bei 17.011/13, bei 17.025/27, bei 17.037/39, bei 17.050/52 und dann bei 17.069/71 Punkten gehen. Über der 17.069/71 Punkte Marke könnte der Nasdaq unsere nächsten Anlaufziele bei 17.083/85, bei 17.095/97, bei 17.109/11, bei 17.122/24, bei 17.136/38, bei 17.153/55, bei 17.169/71 bzw. bei 17.185/87 Punkten anlaufen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 16.947 Punkte Marke halten, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.924/22, bei 16.910/08, bei 16.895/93 und dann bei 16.880/78 Punkten gehen. Unter der 16.880/78 Punkte Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 16.863/61, bei 16.848/46, bei 16.831/29, bei 16.815/13, bei 16.802/800, bei 16.784/82, bei 16.763/61, bei 16.750/48, bei 16.735/33 bzw. bei 16.721/19 Punkten erreichen.

Nasdaq Widerstände

16.976

17.053

17.211

Nasdaq UnterstĂĽtzungen

16.937/32/26

16.890/60

16.732/16

16.518

16.398

16.247

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.Â

16.977 Punkte / 17.085 Punkte bis 16.861 Punkte / 16.750 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

