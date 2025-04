Nasdaq 100: Über der 19.300 Punkte Marke aus dem Tageshandel 🔴 Tägliche Prognose vom 10.04.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 16.894 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zun√§chst deutlicher erholen. Im Zuge dieser Bewegung ging am Vormittag an und √ľber die 17.400 Punkte-Marke. Der Nasdaq hat es aber zun√§chst nicht geschafft, sich √ľber dieser Marke zu halten. Nachfolgend br√∂ckelten die Notierungen wieder, wobei die Schw√§che einen ausgepr√§gten Charakter hatte. Die Stabilisierung und die Erholung gelangen erst am fr√ľhen Nachmittag unter der 16.900 Punkte-Marke. Im weiteren Handelsverlauf zogen die Notierungen wieder deutlich an. Der Nasdaq konnte sich bis zum Abend wieder in den Bereich der 17.550 Punkte schieben. Von hier aus ging es am Abend dynamisch und mit Momentum aufw√§rts. Der Index konnte sich bis √ľber die 19.300 Punkte schieben und auch √ľber dieser Marke aus dem Tageshandel gehen.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index gestern Morgen unter der SMA50 (aktuell bei 17.885 Punkten) als auch √ľber der SMA20 (aktuell bei 18.478 Punkten) notierte. Es ging zun√§chst an der SMA20 entlang in Richtung S√ľden. Im Stundenchart ist sehr gut erkennbar, dass der Nasdaq Probleme hatte √ľber diese Linie zu laufen. Dies gelang erst am Nachmittag. Die Erholungsbewegung ging bis an die SMA50. Auch an dieser Linie hatte der Nasdaq zun√§chst Probleme weiterzukommen. Es ging am Abend dann mit einer dynamischen Impulsbewegung √ľber diese Durchschnittslinie als auch √ľber die SMA200 (aktuell bei 18.550 Punkten) , √ľber die sich der Nasdaq hat etablieren k√∂nnen.

Damit hat sich das Stundenchart innerhalb kurzer Zeit bullisch aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen, den Nasdaq per Stundenschluss √ľber dieser Linie zu etablieren, solange k√∂nnte es im Rahmen weiterer Erholungsbewegungen in Richtung des 61,8 % Retracement, bzw. des 50,0 % Retracement gehen. √úbergeordnet k√∂nnte auch die 20.000 Punkte-Marke erreichbar sein.

R√ľcksetzer haben die M√∂glichkeit sich im Bereich der SMA200 bzw. an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Geht es im Zuge von Schw√§che unter diese beiden Durchschnittslinien, so w√ľrde sich das Chartbild wieder eintr√ľben, insbesondere dann, wenn nachfolgend auch der Kontakt zu diesen beiden Linien verloren geht. Weitere R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA50 erholen. Ein Unterschreiten dieser Durchschnittslinie auf Stundenschlussbasis w√§re b√§risch zu interpretieren.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich nach der ausgepr√§gten Schw√§chephase zun√§chst wieder √ľber die SMA20 (aktuell bei 17.859 Punkten) und nachfolgend auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 18.543 Punkten) schieben und zun√§chst weiter aufw√§rtslaufen. Im Bereich des 38,2 % Retracements kam der Index nicht weiter, es stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Im Zuge dessen wurde zun√§chst die SMA20 aufgegeben. Der Nasdaq konnte sich zun√§chst im Bereich der¬†SMA50 stabilisieren, gab diese Durchschnittslinie dann aber auch auf. Dem Index gelang es im Bereich der 19.000 Punkte einen Richtungswechsel abzubilden und wieder √ľber die SMA50 zu laufen. Es ging im Handelsverlauf mit einem Kerzendocht zwar √ľber die SMA50, die Kerze bildete sich das rot aus. Von hier aus lief der Nasdaq wieder unter die SMA20 unter der er sich verbindlich festgesetzt hat. Der Docht der Entlastungskerze am Montagnachmittag erreicht die SMA20 exakt, lief von hier aus wieder zur√ľck. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der Nasdaq zwar √ľber die¬†SMA20 schieben, dort aber nicht etablieren. Es ging wieder unter diese Linie, im Handel gestern erfolgte der n√§chste Versuch √ľber diese Linie zu laufen, der dann auch gelang. Es ging mit Dynamik von der SMA20 an und √ľber die SMA50, √ľber der sich der Index hat auch festsetzen k√∂nnen.¬†

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Sollten die Bullen es schaffen, den Nasdaq √ľber der SMA50 festzusetzen, so besteht die Chance, dass die Anlaufziele angelaufen werden k√∂nnten, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte darunter die SMA20 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten sich die Notierungen sp√§testens hier erholen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 19.151 Punkten und damit 2.257 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 19.195 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.219/21, bei 19.243/45, bei 19.261/63, bei 19.285/87 und dann bei 19.303/05 Punkten erreichen. √úber der 19.303/05 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.321/23, bei 19.345/47, bei 19.364/66, bei 19.383/85, bei 19.404/06, bei 19.422/24, bei 19.441/43, bei 19.458/60, bei 19.475/77 bzw. bei 19.498/500 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 19.151 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.135/33, bei 19.110/08, bei 19.088/86, bei 19.064/62, bei 19.044/42, bei 19.025/23, bei 19.003/01, bei 18.985/83, bei 18.968/66, bei 18.950/48, bei 18.930/28, bei 18.911/09, bei 18.8890/88, bei 18.973/71 und dann bei 18.958/56 Punkten anlaufen. Unter der 18.958/56 Punkte-Marke w√§ren unsere Anlaufziele bei 18.939/37, bei 18.918/16, bei 18.895/93, bei 18.874/72, bei 18.860/58, bei 18.839/37, bei 18.818/16, bei 18.799/97, bei 18.783/81, bei 18.766/64, bei 18.747/45, bei 18.728/26, bei 19.708/06, bei 18.688/86, bei 18.665/64, bei 18.644/42, bei 18.627/25, bei 18.606/04, bei 18.586/84 bzw. bei 18.565/63 Punkten erreichbar.

Nasdaq Widerstände

19.245

19.342

19.579

19.765

19.889

20.040

20.338

20.412/92

20.536

20.724

Nasdaq Unterst√ľtzungen

18.550/43

18.478

18.211

17.885/59

16.735

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

19.221 Punkte / 19.366 Punkte bis 18.930 Punkte / 18.664 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

