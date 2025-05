Warren Buffett verlässt Berkshire Hathaway und die Aktie bricht ein

Die Aktien von Berkshire Hathaway fielen im frühen Trading um fast 6 %, nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass die Investmentlegende und der größte Investor aller Zeiten, Warren Buffett, als CEO des Unternehmens zurücktreten wird. Die Nachricht kam in letzter Minute auf der 60. Jahreshauptversammlung von Berkshire, zu der rund 40.000 Menschen in Omaha, Nebraska, zusammengekommen waren. Warren Buffett verlässt Berkshire Hathaway „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Dies ist eines der wichtigsten Mottos von Warren Buffett. Der sogenannte ‚Orakel von Omaha‘ übernahm Berkshire Hathaway 1965, als es sich um ein bankrottes Textilunternehmen mit einem Aktienkurs von unter 20 Dollar handelte, und baute es seitdem zu einem der wertvollsten Unternehmen der Vereinigten Staaten aus. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erst am Freitag schloss die Berkshire Hathaway-Aktie der Klasse A mit einem Rekordkurs von 809.809 Dollar und einem Marktwert von 1,2 Billionen Dollar, womit das Unternehmen zum achtgrößten der Vereinigten Staaten aufstieg. Gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis, das derzeit bei etwa 1,8 liegt, gegenüber einem Durchschnitt von etwa 1,5 in den letzten Jahren, hat die Bewertung des Unternehmens den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren erreicht. Darüber hinaus sind die Aktien von Berkshire Hathaway seit der Übernahme durch Warren Buffett um das 40.000-fache gestiegen, was einer annualisierten Rendite bis Ende 2024 von 19,9 % entspricht, verglichen mit 10,4 % für den S&P 500. Viele Fondsmanager fürchten sich vor einem schlechten Jahr. Buffett nicht. Er hatte elf davon, darunter vier in seinen ersten zehn Jahren bei Berkshire und einen massiven Einbruch von 49 % während des Nifty-Fifty-Crashs 1974. Buffetts Legende wuchs während der globalen Finanzkrise 2008, als er opportunistisch Investitionen in Goldman Sachs, General Electric und Dow Chemical tätigte. Dies gelang ihm, indem er im Vorfeld der Krise Bargeld hortete, wie er es auch in den letzten Jahren getan hat. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass das Unternehmen keine Dividenden zahlt und erst vor kurzem begonnen hat, Aktien zurückzukaufen. Buffett stützt sich auf seine Erfolgsbilanz, um zu zeigen, dass er das Geld der Aktionäre mit einer besseren Rendite nutzen kann, als es entweder die Märkte oder die Aktionäre selbst erreichen würden. Wie waren die Ergebnisse von Berkshire Hathaway? Für 2025 wird ein Anstieg der Berkshire Hathaway-Aktien um 20 % erwartet, verglichen mit einem Rückgang des S&P 500-Index um 3,3 %. Das Unternehmen meldete jedoch am Samstag den stärksten Rückgang des Quartalsbetriebsgewinns seit 2020 und verwies auf „erhebliche Unsicherheiten“ im Zusammenhang mit der internationalen Handelspolitik und Zöllen. Der den Aktionären zurechenbare Gesamtgewinn im ersten Quartal sank ebenfalls um 63,8 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,6 Mrd. USD. Der in Omaha ansässige Gigant hat im ersten Quartal keine Aktienrückkäufe getätigt. Seine Liquidität stieg von 334,2 Mrd. USD zum 31. Dezember 2024 auf einen Rekordwert von 347,68 Mrd. USD zum 31. März 2025. Berkshire verfügt über ein bedeutendes Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft, darunter Geico, den drittgrößten Kfz-Versicherer des Landes. Außerdem gehören ihm die Burlington Northern Santa Fe Railroad und Berkshire Hathaway Energy, eines der größten Versorgungsunternehmen des Landes. Das Versicherungsgeschäft des Unternehmens ist in Underwriting- und Investitionsentscheidungen unterteilt. Underwriting-Entscheidungen werden von den Bereichsleitern getroffen, während Investitionsentscheidungen vom berühmten Geschäftsführer Warren Buffett getroffen werden. Vor diesem Hintergrund waren das Versicherungsgeschäft von Berkshire sowie die Bereiche Fertigung, Dienstleistungen und Einzelhandel die Schlusslichter im ersten Quartal, während die Kapitalerträge aus dem Versicherungsgeschäft, dem Eisenbahnbetrieb und dem Energiebereich eine gute Entwicklung verzeichneten. Der Gewinn nach Steuern im Versicherungsgeschäft sank hingegen um 48,6 % gegenüber dem Vorjahr, was auf Verluste nach Steuern in Höhe von rund 860 Millionen US-Dollar aufgrund der Waldbrände in Südkalifornien zurückzuführen ist. Gleichzeitig trugen höhere Zinserträge aus Investitionen in US-Schatzwechsel zu einem Anstieg des Nachsteuergewinns aus Versicherungsinvestitionen um 11,4 % gegenüber dem Vorjahr bei. Was die Entwicklung des Eisenbahngeschäfts des Mischkonzerns betrifft, stieg der Quartalsgewinn nach Steuern von BNSF gegenüber dem Vorjahr um 6,2 % auf 1,21 Milliarden US-Dollar. Wer ist Greg Abel, der Nachfolger von Warren Buffett? Der derzeitige COO Greg Abel wurde zum Nachfolger von Warren Buffett ernannt. Neben seiner Tätigkeit als COO ist Abel auch Vorsitzender der Berkshire Hathaway Energy Unit. Gregory Abel wurde 1962 in Kanada geboren. Er begann seine Karriere im Finanzwesen und baute CalEnergy von einem kleinen Geothermieunternehmen mit 500 Mitarbeitern zu einem globalen Unternehmen mit 23.000 Mitarbeitern aus. Von 1992 bis 2008 hatte er eine leitende Position inne, danach wurde er CEO. 1999 wurde CalEnergy zu MidAmerican Energy und schließlich 2014 Teil der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway Energy. Derzeit betreibt BHE national regulierte Versorgungsunternehmen wie PacifiCorp und NV Energy sowie Northern Powergrid in Großbritannien. Abel wurde 2018 zum Vizepräsidenten für Nicht-Versicherungsgeschäfte bei Berkshire Hathaway ernannt und festigte damit seine Position als möglicher Nachfolger neben dem Vizepräsidenten für Versicherungsgeschäfte des Konglomerats, Ajit Jain. Nachdem er eines der größten Energieunternehmen der Vereinigten Staaten aufgebaut hat, wird Greg Abel nun versuchen, seinen Mentor Warren Buffett nicht zu enttäuschen, während er eines der größten Unternehmen der Welt leitet. Warren Buffett wird Abel die Leitung eines 1,2 Billionen Dollar schweren Giganten übergeben, der ein Portfolio von Aktien wie Apple und American Express sowie eine Reihe von Versicherungs-, Energie-, Eisenbahn- und Konsumgüterunternehmen umfasst, die regelmäßig einen Quartalsgewinn von 10 Milliarden Dollar erzielen. Der 62-jährige Manager wird auch eine Reihe von Fragen erben, angefangen damit, was er mit den fast 350 Milliarden Dollar Bargeld von Berkshire tun wird, nachdem Buffett sich in den letzten Jahren weitgehend aus den volatilen Märkten herausgehalten hat. HANDELN BEIM BESTEN CFD BROKER DEUTSCHLANDS!* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*Der aktuell beste CFD Brokers Deutschlands laut diesen Awards ist XTB! Hier mehr erfahren



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.