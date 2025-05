Nasdaq 100: Verluste am Abend wieder kompensiert 🔴 Tägliche Prognose vom 09.05.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte¬†gestern Morgen bei 20.156 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag zun√§chst deutlicher erholen. Am Mittag war der Scheitelpunkt der Bewegung zun√§chst erreicht. Es ging nachfolgend dynamisch und mit Momentum abw√§rts. Der Nasdaq konnte sich erst knapp unter der 20.000 Punkte-Marke stabilisieren und nachfolgend genauso dynamisch erholen. Am Abend waren die Verluste wieder kompensiert worden. Der Index konnte sich an und √ľber die 20.300 Punkte schieben und festsetzen. Zum Handelsschluss hin gaben die Notierungen wieder dynamisch nach. Es ging im Zuge dessen wieder unter die 20.200 Punkte-Marke.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index¬†gestern Morgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 20.183 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 20.081 Punkten) notierte. Der Nasdaq konnte sich zun√§chst deutlicher erholen. Der R√ľcksetzer, der sich gegen Mittag eingestellt hat f√ľhrte den Nasdaq unter die SMA20. Im Chart kann gut herausgelesen werden, dass sich der Nasdaq am sp√§ten Nachmittag im Dunstkreis der SMA50 stabilisieren und wieder erholen konnte. Es ging dynamisch und mit Momentum aufw√§rts. Bis zum Handelsschluss wurde die SMA20 wieder angelaufen.¬†

Es kommt heute im Handel darauf an, ob es die Bullen es schaffen, den Index √ľber der¬†SMA20 zu etablieren. Gelingt dies, so w√ľrde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn es der Index es schafft, sich z√ľgig von der SMA20 nach Norden zu entfernen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei¬†20.310/25 Punkten, bei 20.550/60 Punkten bzw. bei 20.790/810 Punkten gehen.¬†

Gelingt diese Bewegung aber nicht und verbleibt der Index per Stundenschluss unter der SMA20, so k√∂nnte sich weitere Schw√§che einstellen, die die Perspektive hat, bis in den Bereich der SMA50 zu laufen. Wird diese Linie angelaufen, so sollten die Notierungen sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden. Beim letzten R√ľcklauf hat diese Linie als Support gehalten. H√§lt die SMA50 per Stundenschluss nicht, so k√∂nnte darunter die SMA200 (aktuell bei 19.882 Punkten) bzw. das 50,0 % Retracement eine Unterst√ľtzung bieten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral / bullisch  

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich von der¬†SMA50 (aktuell bei 19.909 Punkten) in den letzten Handelstagen wieder an und √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 20.201 Punkten) schieben. Mitte der letzten Handelswoche ging es im Rahmen eines R√ľcksetzers noch einmal an die SMA200, die aber als Support sehr gut gehalten hat. Dieser R√ľcksetzer wurde direkt nachfolgend wieder zur√ľckgekauft. Es ging von hier aus wieder an und √ľber die SMA20 (aktuell bei 20.024 Punkten), √ľber der sich der Nasdaq hat zun√§chst etablieren k√∂nnen. Im weiteren Handelsverlauf wurde diese Durchschnittslinie aber wieder aufgegeben, der Nasdaq hat sich aber schwer getan, diese Linie wieder zu √ľberwinden.

Die Bullen m√ľssen jetzt versuchen, den Index √ľber der SMA20 zu etablieren. Gelingt dies, so w√§re es weiterhin wichtig, dass sich der Index rasch weiter von dieser Durchschnittslinie nach Norden l√∂sen kann. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Geht es im Rahmen von R√ľcksetzern wieder an die SMA20 und h√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte darunter die¬†SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wesentlich unter die¬†SMA50 bzw. unter das 50 % Retracement sollte es heute nicht mehr gehen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.192 Punkten und damit 36 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 20.192 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.208/10, bei 20.227/29, bei 20.246/48, bei 20.263/65, bei 20.280/82, bei 20.301/03, bei 20.317/19 bzw. bei 20.333/35 Punkten anlaufen. √úber der 20.333/35 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.350/52, bei 20.367/69, bei 20.384/86, bei 20.404/06, bei 20.421/23, bei 20.445/47, bei 20.461/63, bei 20.475/77, bei 20.489/91 und dann bei 20.515/17 Punkten erreichbar.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 20.192 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.174/72, bei 20.157/55, bei 20.142/40, bei 20.118/16, bei 20.097/95, bei 20.080/78, bei 20.066/64, bei 20.049/47, bei 20.030/28, bei 20.016/14, bei 19.997/95, bei 19.983/81, bei 19.962/60, bei 19.945/43 und dann bei 19.931/29 Punkten gehen. Unter der 19.931/29 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.907/05, bei 19.888/86, bei 19.870/68, bei 19.845/43, bei 19.829/27, bei 19.811/09, bei 19.799/97 bzw. bei 19.783/81 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

20.224/61

20.372

20.536/52

20.944

21.120

21.385

Nasdaq Unterst√ľtzungen

20.183

20.081/24

19.945/09

19.882

19.796

19.418

19.326

19.201

19.194

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.248 Punkte / 20.405 Punkte bis 20.030 Punkte / 19.809 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

