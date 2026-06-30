Nasdaq 100 vor Rekordhoch: Wall Street beendet starkes Quartal

Nasdaq 100 vor Rekordhoch: Starke Wall Street beendet das Quartal mit Kursfeuerwerk 📈

Die Börse aktuell zeigt sich zum Ende des Quartals von ihrer starken Seite. Vor allem der Nasdaq 100 überzeugt mit deutlichen Kursgewinnen und nähert sich wieder seinen historischen Höchstständen. Während geopolitische Unsicherheiten bestehen bleiben, setzen Anleger weiterhin auf die Stärke der US-Wirtschaft und den anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz.

Besonders Technologie- und Halbleiterwerte treiben die Rally an. Gleichzeitig sorgt die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten für sinkende Ölpreise und zusätzliche Unterstützung an den Aktienmärkten.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways 📌

Der Nasdaq 100 nähert sich wieder seinem Allzeithoch.

Das S&P 500 verzeichnet das stärkste Quartal seit 6 Jahren .

KI-Aktien und sinkende Ölpreise sorgen für Rückenwind.

Nasdaq 100 profitiert vom KI-Boom

Der Nasdaq 100 setzt seine starke Aufwärtsbewegung fort und gewinnt zum zweiten Handelstag in Folge deutlich an Dynamik. Mit einem Plus von rund 1,6 % liegt der Technologieindex nur noch etwa 1,5 % unter seinem Rekordhoch.

Besonders gefragt bleiben Halbleiterunternehmen, die weiterhin vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren. Der Philadelphia Semiconductor Index steuert sogar auf das stärkste Quartal seiner Geschichte zu – ein klares Zeichen dafür, dass Anleger den langfristigen Wachstumstrend rund um Künstliche Intelligenz weiterhin hoch bewerten.

Börse aktuell: Starkes Quartal trotz kleiner Juni-Korrektur

Auch das S&P 500 blickt auf ein außergewöhnlich starkes Quartal zurück. Mit dem besten Quartal seit 6 Jahren stieg der Börsenwert des Index um beeindruckende 8 Billionen US-Dollar.

Der Juni verlief dagegen etwas schwächer. Das S&P 500 verlor im Monatsverlauf rund 0,8 %, nachdem zwischenzeitlich sogar ein Rückgang von fast 5 % zu Buche stand. Verantwortlich dafür waren Gewinnmitnahmen sowie eine verstärkte Umschichtung in kleinere Unternehmen.

Dennoch bleibt das übergeordnete Bild positiv: Robuste Konjunkturdaten, ein stabiler Arbeitsmarkt und eine weiterhin hohe Konsumnachfrage stützen die US-Börsen.

Geopolitik und Ölpreise bleiben im Fokus 🌍

Neben der Berichtssaison beobachten Anleger weiterhin die geopolitische Entwicklung genau.

Die laufenden Gespräche zwischen den USA und Iran in Katar nähren die Hoffnung auf eine dauerhafte Entspannung im Nahen Osten. Besonders die Aussicht auf einen uneingeschränkten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus belastet die Ölpreise.

Infolgedessen steuert Rohöl auf den stärksten Quartalsverlust seit der Pandemie zu. Für die Aktienmärkte ist dies grundsätzlich positiv, da niedrigere Energiepreise den Inflationsdruck reduzieren und Unternehmen entlasten können.

Fazit

Die Börse aktuell zeigt eindrucksvoll, dass Anleger weiterhin bereit sind, Rücksetzer konsequent zu kaufen. Besonders der Nasdaq 100 bleibt das Zugpferd der globalen Aktienmärkte und profitiert von den enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz sowie der hohen Nachfrage nach Halbleitern.

Kurzfristig dürfte die Entwicklung von den anstehenden Konjunkturdaten sowie den geopolitischen Verhandlungen im Nahen Osten abhängen. Solange die US-Wirtschaft robust bleibt und die Unternehmensgewinne überzeugen, spricht vieles dafür, dass der Nasdaq 100 schon bald einen neuen Angriff auf seine historischen Höchststände starten könnte.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!