Nasdaq 100: Zum Abend aufwärts an und über die 18.800 Punkte 🔴 Tägliche Prognose vom 15.04.2025

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 19.087 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag konnte sich der Nasdaq etwas weiter erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde das Tageshoch formatiert, das direkt nachfolgend abverkauft wurde. Zwar stellte sich ein kleine Entlastungsbewegung ein, diese hatte aber keine Substanz. Nachfolgend gaben die Notierungen wieder nach. Dem Index gelang es erst am Abend sich zu stabilisieren. Es stellte sich zwar in den letzten Handelsstunden eine kleine Erholung ein, diese wurde im Späthandel aber wieder abverkauft.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 18.945 Punkten) notierte. Es ging zunächst seitwärts weiter. Der Nasdaq schaffte es bis zum späten Nachmittag sich über dieser Durchschnittslinie zu halten. Im Rahmen der Schwäche ging es direkt an die SMA50 (aktuell bei 18.846 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass die Lunte der Stundenkerze diese Linie exakt erreicht hat.

Schaffen es die Bullen den Index wieder an die SMA20 zu schieben, so wäre dies nur die halbe Miete. Es gilt den Nasdaq nicht nur über die SMA20 zu schieben, sondern auch verbindlich festzusetzen. Erst wenn diese Bewegung abgebildet ist, würde sich das Stundenchart wieder aufhellen. Es könnte direkt an das 61,8 % Retracement gehen. Hier wurde am Vortag das Tageshoch formatiert. Kommt es im Bereich dieser Marke zu keinem Doppeltop und kann sich der Nasdaq rasch weiter aufwärtsschieben, so würde sich das Chartbild wieder deutlich bullisch aufhellen. Weitere Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 19.830 Punkte bzw. die 20.040 Punkte sein.

Wird die SMA50 aber auf der anderen Seite im Rahmen von Schwäche aufgegeben, so muss der Nasdaq versuchen sich im Dunstkreis dieser Linie zu halten. Misslingt dies, so könnte die SMA200 (aktuell bei 18.336 Punkten) einen weiteren Support bieten. Diese Durchschnittslinie hatte die Rücksetzer in der letzten Handelswoche gut stabilisieren können. Wesentlich unter die SMA200 sollte es heute im Handel nicht mehr gehen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich zur Wochenmitte mit einer dynamischen Bewegung von seinen Tiefs lösen und über die SMA20 (aktuell bei 18.813 Punkten) als auch die SMA50 (aktuell bei 18.322 Punkten) laufen. Er hat es aber nicht vermocht, sich auch über der SMA50 zu etablieren. Im weiteren Handelsverlauf wurden Teile der Gewinne des Vortags wieder abgegeben. Der Rücksetzer ging unter die SMA50 bis an die SMA20. Im Chart ist gut zu erkennen, dass der Nasdaq sich im Zuge von Rücksetzern mehrmals an der SMA20 erholen konnte. Es hat aber mehrere Anläufe gebraucht wieder über die SMA50 zu laufen. Im späteren Handel am Freitag der letzten Handelswoche hat sich der Nasdaq über der SMA50 festsetzen können.

Damit hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Können die Bullen es sicherstellen, den Index über der SMA20 zu halten, so würde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn es direkt weiter aufwärts in Richtung des 61,8 % Retracements geht. In diesem Bereich hat der Index im Handel am Mittwoch der letzten Handelswoche, als auch zu Wochenbeginn zurückgesetzt, was im Chart sehr gut nachzuvollziehen ist. Über dieser Marke könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 erholen. Hält diese Linie nicht als Support, so könnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Wird die SMA50 angelaufen werden, so sollten die Bullen unbedingt versuchen, hier einen Richtungswechsel abzubilden. Misslingt dieser aber und rutscht der Nasdaq unter die SMA50, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn es im Rahmen von weiterer Schwäche dazu kommt, dass der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren geht. Dies könnte dann als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des Wochentiefs fortsetzen könnten.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Nasdaq - Ausblick für heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 18.890 Punkten und damit 197 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 18.890 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 18.914/16, bei 18.935/37, bei 18.955/57, bei 18.972/74, bei 18.996/98, bei 19.015/17, bei 19.038/40, bei 19.063/65, bei 19.081/83, bei 19.101/03, bei 19.119/21, bei 19.135/37 und dann 19.158/60 Punkten erreichen. Über der 19.158/60 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 19.178/80, bei 19.196/98, bei 19.220/22, bei 19.237/39, bei 19.255/27, bei 19.272/74, bei 19.291/93, bei 19.307/09, bei 19.321/23, bei 19.335/37, bei 19.353/55, bei 19.372/74, bei 19.393/95, bei 19.414/16 bzw. bei 19.431/33 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 18.890 Punkte-Marke halten, so könnte der Index zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 18.979/77, bei 18.955/53, bei 18.938/36, bei 18.921/19, bei 18.905/03, bei 18.888/86, bei 18.870/68, bei 18.848/46, bei 18.829/27, bei 18.810/08 und dann bei 18.791/89 Punkten erreichen. Unter der 18.791/89 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 18.779/77, bei 18.761/59, bei 18.739/37, bei 18.720/18, bei 18.699/97, bei 18.682/80, bei 18.663/61, bei 18.637/35, bei 18.618/16 bzw. bei 18.595/93 Punkten gehen.

Nasdaq Widerstände

18.945

19.188

19.539

19.889

20.155

20.382

20.412/92

20.536

20.724

Nasdaq Unterstützungen

18.846/13

18.717

18.556

18.485/01

18.336/22

18.262/07

18.155

16.735

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

19.065 Punkte / 19.227 Punkte bis 18.868 Punkte / 18.759 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

