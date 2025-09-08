Nasdaq Analyse: Konsolidierung knapp unter Allzeithochs – Unsere Nasdaq Prognose für heute📊

Einleitung Der Nasdaq100 aktuell zeigte sich am Freitag volatil: Nach einem kurzen Spike auf das Tageshoch rutschte der Index deutlich ab, bevor er sich im späten Handel stabilisierte. Zum Wochenauftakt notiert der Nasdaq100 bei rund 23.730 Punkten – Anleger blicken gespannt auf die entscheidenden Marken im Chart. In unserer Nasdaq100 Prognose für den 8. September 2025 analysieren wir die Chancen und Risiken ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📉 Rückblick auf den Freitag Tageshoch: 23.901 Punkte , Tagestief: 23.505 Punkte

Tagesschluss: 23.691 Punkte

Range: 396 Punkte, deutliche Schwankungen intraday 📊 Charttechnik im Fokus Nasdaq100 notierte zeitweise unter SMA20, SMA50 und SMA200

Stabilisierung im Bereich der SMA20 (23.730 Punkte)

Solange der Index oberhalb der gleitenden Durchschnitte bleibt, besteht Potenzial Richtung Allzeithoch 🎯 Nasdaq100 Prognose für heute Erwartete Tagesrange: 23.838–23.996 Punkte auf der Oberseite

Unterseite: 23.678–23.547 Punkte

Nasdaq Analyse im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Nasdaq100 aktuell – Wichtige Marken Marke Bedeutung 23.730 Punkte SMA20, kurzfristige Unterstützung 23.655 Punkte SMA50, weiterer Support 23.541 Punkte SMA200, entscheidende Unterstützung 23.996 Punkte Oberer Widerstand 23.547 Punkte Untere Unterstützung Nasdaq Analyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq100 Prognose – Stabilisierung entscheidet Die Nasdaq100 Prognose für heute zeigt ein überwiegend bullisches Bild, solange die Unterstützung bei 23.730 Punkten hält. Ein Ausbruch über 23.996 Punkte könnte den Weg zum Allzeithoch ebnen. Bricht der Index jedoch unter die SMA200 bei 23.541 Punkten, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Anleger sollten deshalb die Unterstützungszonen genau beobachten.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Nasdaq100 aktuell & Nasdaq100 Prognose 1. Wie steht der Nasdaq100 aktuell?

Der Nasdaq100 notiert aktuell bei rund 23.730 Punkten und zeigt nach einem volatilen Freitag Anzeichen einer Stabilisierung. 2. Was zeigt die Nasdaq100 Prognose für heute?

Unsere Nasdaq100 Prognose sieht ein leicht bullisches Szenario mit einer erwarteten Range von 23.838–23.996 Punkten auf der Oberseite und 23.678–23.547 Punkten auf der Unterseite. 3. Welche Marken sind charttechnisch entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 23.730 Punkten (SMA20) und 23.541 Punkten (SMA200). Auf der Oberseite gilt 23.996 Punkte als Schlüsselschwelle für neue Aufwärtsdynamik. 4. Wann trübt sich das Bild für den Nasdaq100 ein?

Ein Bruch unter die SMA200 bei 23.541 Punkten würde die Prognose eintrüben und könnte den Index zurück in Richtung 23.300 Punkte drücken. 5. Hat der Nasdaq100 aktuell Chancen auf ein neues Allzeithoch?

Ja, solange die Unterstützungen halten, bleibt die Wahrscheinlichkeit für einen Test des Allzeithochs bestehen. Ein Ausbruch über 23.996 Punkte wäre ein starkes Signal dafür.

