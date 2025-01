📉Nasdaq fällt um 2,5 %

ūüö©Das Deb√ľt der chinesischen DeepSeek-KI setzt den US-Technologiesektor unter Druck. Wall Street in Gefahr‚Ěď Die neue Woche an den Finanzm√§rkten beginnt mit starken R√ľckg√§ngen der Indizes, die auf m√∂gliche Verschiebungen der Machtverh√§ltnisse im sich rasant entwickelnden Sektor der k√ľnstlichen Intelligenz (KI) zur√ľckzuf√ľhren sind. Der heutige Ausverkauf an der Wall Street ist auf die Einf√ľhrung des KI-Modells DeepSeek V3 zur√ľckzuf√ľhren. Das chinesische Modell hat den Nasdaq 100 -Index ‚Äěersch√ľttert‚Äú und die Futures zu Wochenbeginn um √ľber 2,5 % nach unten getrieben.

Die heutigen R√ľckg√§nge sind erheblich. Die Aktie von Nvidia ist im vorb√∂rslichen Handel um 6,5 % gefallen, Microsoft verliert 3,3 %, Bitcoin ist um 5,4 % gefallen und der VIX-Angstindex ist im gleichen Zeitraum um 9 % gestiegen. Das Unternehmen DeepSeek gibt an, etwa 6 Millionen US-Dollar und nur wenige Monate f√ľr das Training des neuen KI-Modells aufgewendet zu haben. Dies ist nur ein Bruchteil des Geldes und der Zeit, die US-Konkurrenten investieren mussten, um die von f√ľhrenden Technologiekonzernen entwickelten KI-Modelle zu trainieren. Dies hat einige Investoren dazu veranlasst, die Rechtfertigung f√ľr die enormen Investitionen in die KI-Entwicklung durch US-Firmen in Frage zu stellen. Obwohl man zuvor davon ausging, dass China in diesem Bereich hinterherhinkt, scheint die Konkurrenz ihre Technologie weitaus kosteng√ľnstiger und scheinbar genauso effizient entwickelt zu haben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Berichten zufolge soll das Unternehmen Nvidia H800-Chips der √§lteren Generation verwendet haben. Einige Quellen deuten darauf hin, dass DeepSeek, unterst√ľtzt durch den chinesischen Fonds High Flyer Capital , trotz US-Exportbeschr√§nkungen zwischen 10.000 und 50.000 √§ltere Nvidia-KI-Chips verwendet haben k√∂nnte. Selbst in diesem Szenario entspricht die Obergrenze dieser Chips nur etwa 10 % der Chips, die von gro√üen amerikanischen KI-Modellen wie ChatGPT verwendet werden.

Das Modell DeepSeek V3 wurde am 10. Januar als Open-Source-Plattform vorgestellt. Es ist modifizierbar und sein Inferenzprozess ist transparent, im Gegensatz zu Produkten von OpenAI und vielen anderen ‚Äěwestlichen‚Äú KI-Modellen.

Im Gegensatz zu OpenAI und anderen KI-Unternehmen im Westen wird erwartet, dass DeepSeek viel schneller rentabel wird und nicht auf ‚Äěexterne Finanzspritzen‚Äú angewiesen ist.

Aktuelle Marktberichte deuten darauf hin, dass Big Tech DeepSeek nicht ignoriert. Das Deb√ľt hat Kommentare von prominenten Pers√∂nlichkeiten hervorgerufen, darunter Microsoft-CEO Satya Nadella und Chamath Palihapitiya , ein ehemaliger Facebook-Manager. Palihapitiya warnte davor, dass das erfolgreiche Deb√ľt und die Qualit√§t von DeepSeek Zweifel an der Notwendigkeit weiterer ‚Äěmassiver‚Äú Investitionen in k√ľnstliche Intelligenz aufkommen lassen k√∂nnten.

Die neuesten Daten zeigen, dass DeepSeek ChatGPT bei den Downloads im Apple Store √ľbertroffen hat. Das Deb√ľt des Modells k√∂nnte f√ľr Investoren ein Weckruf sein, was die hohen Bewertungen amerikanischer Aktien betrifft. An der Wall Street k√∂nnte man anfangen, die Notwendigkeit der milliardenschweren Investitionen in die KI-Infrastruktur in Frage zu stellen. Nasdaq / US100 im Stundenchart Der Nasdaq / US100 verzeichnet heute Morgen starke Verluste und testet die Unterst√ľtzungszone um 21.400 Punkte, die k√ľrzlich als obere Grenze eines absteigenden Kanals im Stundenchart diente.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

