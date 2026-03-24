Nasdaq Prognose 2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Ausblick und Risiken

- Schwache Nasdaq Prognose
- Negative Nasdaq Analyse beim Sentiment
- Technisch kritische Lage
- Schwache Nasdaq Prognose
- Negative Nasdaq Analyse beim Sentiment
- Technisch kritische Lage
Die Nasdaq Prognose zeigt sich vor Börsenbeginn schwächer. Futures auf den Nasdaq handeln im Minus, belastet durch steigende Ölpreise, die sich nach einem Rückgang auf 91 USD wieder auf rund 98 USD je Barrel erholt haben. Gleichzeitig notiert der Nasdaq unter der Marke von 24.000 Punkten, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen erneut bei etwa 5% liegen.
Zusätzlich bleibt eine schnelle Entspannung im Nahostkonflikt unwahrscheinlich, was die Risikobereitschaft weiter dämpft.
Nasdaq Analyse: Risikobereitschaft auf Tiefstand
Ein zentraler Faktor in der aktuellen Nasdaq Analyse ist die deutlich gesunkene Risikobereitschaft privater Investoren. Der Anteil liegt aktuell bei nur noch rund 8% und damit auf dem niedrigsten Niveau seit dem dritten Quartal 2024.
Zum Vergleich:
- November 2025: ca. 15%
- Meme-Rallye-Hoch 2021: ca. 11,5%
Damit befindet sich das Sentiment auf Niveaus, die zuletzt während der Bärenmärkte 2020 und 2022 beobachtet wurden.
Geopolitische Risiken belasten die Nasdaq Prognose
Die geopolitische Lage verschärft sich weiter und bleibt ein entscheidender Treiber für die Nasdaq Prognose. Berichten zufolge könnte das US-Militär bis Freitag Iran erreichen. Gleichzeitig wurde Iran eine Frist von fünf Tagen für Verhandlungen gesetzt.
Diese Entwicklungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines „Risk-Off“-Umfelds zum Wochenausklang und könnten die Volatilität im Nasdaq weiter verstärken.
Technische Nasdaq Analyse: Wichtige Marken im Fokus
Die technische Nasdaq Analyse zeigt eine zunehmende Schwäche:
- Widerstand: 24.500 Punkte (200-Tage-EMA)
- Aktuelles Niveau: unter 24.000 Punkte
- Mögliche Zielzone bei weiterer Schwäche: 23.000 Punkte
Sollte es den Käufern nicht gelingen, den Nasdaq nachhaltig über den 200-Tage-Durchschnitt zu heben, dürfte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ölmarkt als Einflussfaktor für die Nasdaq Prognose
Die Entwicklung am Ölmarkt bleibt ein wichtiger Einflussfaktor für die Nasdaq Prognose. Nach einer kurzfristigen Abkühlung versucht der Ölpreis erneut, die Marke von 100 USD zu überschreiten.
Wichtige technische Marken:
- Widerstand: 100 USD
- Unterstützungen: 91 USD, 84 USD (EMA50), 72 USD (EMA200)
- RSI: 61 (nach Rückgang im Vortag)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Historisch betrachtet ist die aktuelle Rallye nur mit der Entwicklung während des Golfkriegs in den 1990er Jahren vergleichbar. Allerdings verlief selbst diese Bewegung nicht linear, sondern war von deutlichen Korrekturen geprägt.
Quelle: XTB Research
Fazit der Nasdaq Prognose
Die aktuelle Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig angespannt. Steigende Renditen, geopolitische Unsicherheiten und eine schwache Marktstimmung sprechen für anhaltenden Druck auf den Index.
Die Nasdaq Analyse deutet darauf hin, dass insbesondere die Zone um 24.500 Punkte entscheidend für eine mögliche Stabilisierung ist. Ohne eine Rückkehr über dieses Niveau bleibt das Risiko weiterer Abgaben in Richtung 23.000 Punkte bestehen.
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