Nasdaq 100 Prognose: KI-Euphorie treibt Futures nach oben

Die Futures auf den Nasdaq 100 steigen vor dem US-Handelsstart um rund 0,6%. Für positive Stimmung sorgen vor allem die starken Geschäftsausblicke von Palantir und ON Semiconductor. Die Zahlen stärken die Hoffnung, dass sich die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz zunehmend in konkreten Umsätzen und Gewinnen niederschlagen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Neben der anhaltenden KI-Euphorie richtet sich der Blick der Anleger auf die nächsten Unternehmensberichte und anstehende Konjunkturdaten. Diese könnten neue Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft und die weitere Entwicklung der Unternehmensgewinne liefern. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose wird daher maßgeblich von der Berichtssaison sowie den Erwartungen an die Monetarisierung künstlicher Intelligenz geprägt.

US-Aktienmarkt nähert sich neuen Rekordständen

Der S&P 500 ist nur noch etwa 20 Punkte von seinem ersten Rekordhoch seit Juni entfernt. Der Dow Jones schloss am Montag erstmals seit Juli auf einem neuen Allzeithoch. Starke Ergebnisse großer Technologiekonzerne und der Optimismus rund um neue KI-Geschäftsmodelle zählen weiterhin zu den wichtigsten Kurstreibern am US-Aktienmarkt.

Zusätzliche Unterstützung kommt von der geopolitischen Seite. Jüngste Äußerungen von US-Präsident Donald Trump haben Hoffnungen auf eine schrittweise Deeskalation der Spannungen im Nahen Osten geweckt. Gleichzeitig sind die Ölpreise gegenüber ihrem jüngsten Hoch bereits um rund 10% gefallen. Sinkende Energiepreise könnten den Inflationsdruck dämpfen und damit auch zinssensitive Wachstumswerte im Nasdaq 100 entlasten.

KI-Aktien stärken die Nasdaq 100 Prognose

Nach den überzeugenden Quartalszahlen von Microsoft und Amazon in der vergangenen Woche erhielten Anleger weitere Hinweise darauf, dass die umfangreichen KI-Investitionen zunehmend finanzielle Erträge generieren. Palantir hob erneut seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen verwies auf eine robuste Nachfrage staatlicher Institutionen und kommerzieller Kunden nach seiner KI-gestützten Softwareplattform.

Auch ON Semiconductor überzeugte mit einem besser als erwarteten Umsatzausblick. Wachstumstreiber ist unter anderem die steigende Nachfrage nach Chips für das Energiemanagement in KI-Rechenzentren. Die positive Stimmung erfasste daraufhin weitere Unternehmen aus dem KI- und Halbleitersektor. Im vorbörslichen Handel stieg die Micron Aktie um 2,3%, Nvidia gewann 0,7% und Marvell Technology legte um 4,4% zu.

Für die Nasdaq 100 Analyse ist diese Entwicklung besonders relevant: Halbleiter-, Cloud- und Softwareunternehmen besitzen im Index ein hohes Gewicht. Steigende Gewinnerwartungen in diesen Bereichen können deshalb die Entwicklung des gesamten Technologieindex überproportional beeinflussen.

US-Berichtssaison übertrifft historische Durchschnittswerte

Die laufende US-Berichtssaison fällt weiterhin außergewöhnlich stark aus. Von den 304 Unternehmen aus dem S&P 500, die bis zum Ende der vergangenen Woche ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatten, übertrafen 85,2% die Gewinnerwartungen der Analysten. Der langfristige Durchschnitt liegt lediglich bei rund 67,5%.

Am heutigen Handelstag legen unter anderem Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum und McDonald’s ihre Ergebnisse vor. Die Zahlen dieser Unternehmen dürften zusätzliche Hinweise auf die Entwicklung des Konsums, der Industrie, des Gesundheitssektors und der Energiewirtschaft liefern.

Die Snap Aktie steigt vorbörslich um mehr als 8%, nachdem das Unternehmen die Umsatzerwartungen übertroffen hat. Unterstützung kam von höheren Werbeausgaben während der Fußball-Weltmeisterschaft sowie einer stärkeren Aktivität großer Werbekunden aus Nordamerika.

Nasdaq 100 Analyse im Tageschart

Der Future auf den Nasdaq 100 hat eine V-förmige Erholung vollzogen und ist wieder über die Marke von 29.000 Punkten gestiegen. Damit nähert sich der Index im Tageschart dem Widerstand an der exponentiellen 50-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt könnte auf eine wichtige Verbesserung des mittelfristigen Momentums hindeuten. In diesem Szenario würde sich der technische Ausblick aufhellen und eine Fortsetzung der Erholung in Richtung der jüngsten Hochs wahrscheinlicher werden.

Scheitert der Nasdaq 100 dagegen an der 50-Tage-Linie, wären erneute Gewinnmitnahmen denkbar. Die Marke von 29.000 Punkten bildet dann eine erste wichtige Unterstützungszone. Ein Rückfall darunter könnte die V-förmige Erholung infrage stellen und den Fokus wieder auf die jüngsten Verlaufstiefs richten.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nasdaq 100 Prognose: Diese Faktoren entscheiden über den weiteren Verlauf

Kurzfristig sprechen die starken Unternehmenszahlen, steigende Gewinnerwartungen im KI-Sektor und rückläufige Ölpreise für eine Fortsetzung der Erholung. Entscheidend bleibt jedoch, ob der Nasdaq 100 den Widerstand an der 50-Tage-Linie nachhaltig überwinden kann. Zusätzliche Impulse könnten von den bevorstehenden Konjunkturdaten und weiteren Quartalsberichten ausgehen. Enttäuschende Unternehmensausblicke, steigende Anleiherenditen oder eine erneute Verschärfung der geopolitischen Lage würden dagegen Risiken für hoch bewertete Technologiewerte darstellen. Aus technischer Sicht ist die Ausgangslage konstruktiv, aber noch nicht vollständig bestätigt. Erst ein stabiler Ausbruch über die 50-Tage-Linie würde das mittelfristige Chartbild deutlich verbessern.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Warum steigt der Nasdaq 100 aktuell?

Der Nasdaq 100 profitiert von starken Geschäftsausblicken bei Palantir und ON Semiconductor sowie Kursgewinnen bei mehreren KI- und Halbleiteraktien. Auch sinkende Ölpreise und die robuste US-Berichtssaison stützen die Stimmung.

Welche Marke ist für die Nasdaq 100 Analyse entscheidend?

Im Tageschart steht die exponentielle 50-Tage-Linie im Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte das mittelfristige Momentum verbessern. Die Marke von 29.000 Punkten dient als erste wichtige Unterstützung.

Welche Risiken bestehen für den Nasdaq 100?

Zu den wichtigsten Risiken zählen enttäuschende Unternehmensprognosen, steigende US-Anleiherenditen, hohe Bewertungen im Technologiesektor und eine erneute Eskalation der geopolitischen Spannungen.

Welche Aktien treiben den Nasdaq 100 derzeit an?

Vor allem Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Halbleiter, Cloud-Computing und Software sorgen für positive Impulse. Dazu zählen unter anderem Nvidia, Micron und Marvell Technology.

Ist die V-förmige Erholung bereits bestätigt?

Die Erholung ist technisch sichtbar, aber noch nicht vollständig bestätigt. Dafür müsste der Nasdaq 100 den Widerstand an der 50-Tage-Linie nachhaltig überwinden.