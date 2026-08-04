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Qualcomm Aktie unter Druck: Aktie fällt nach verhaltener Prognose & Chip-Lieferengpässen!
Der US-Halbleiter- und Mobilfunkspezialist Qualcomm hat seine Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt und an der Börse für verhaltene Reaktionen gesorgt. Während der Umsatz im abgelaufenen Quartal die Schätzungen der Wall Street übertraf, fiel der Gewinn leicht schwächer aus als erwartet. Zudem gab das Management aufgrund von anhaltenden Lieferengpässen bei Komponenten wie Speicherchips und gestiegenen Inputkosten eine verhaltene Gewinnprognose für das laufende Quartal ab. Im nachbörslichen Handel gab die Aktie nach. Für Anleger, die im Halbleitersektor zukunftsträchtige Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage: Bietet die Qualcomm Aktie nach dem jüngsten Dämpfer eine attraktive Einstiegsgelegenheit?
► Qualcomm WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker: QCOM.US
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geschrieben von Jens Klatt
📌 Die 3 Key Takeaways zur Qualcomm Aktie
1. 📊 Q3-Umsatz übertrifft Erwartungen – Ausblick durch Lieferengpässe gebremst
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Quartalszahlen Q3: Qualcomm erzielte einen Umsatz von 9,95 Milliarden US-Dollar (über den erwarteten 9,67 Mrd. USD). Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 2,21 US-Dollar jedoch leicht unter den Schätzungen von 2,23 US-Dollar. Der Nettogewinn fiel im Vorjahresvergleich um 25 % auf 2 Milliarden US-Dollar.
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Gedämpfter Ausblick: Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,05 bis 2,25 US-Dollar (Analysten hatten 2,36 USD erwartet). Der Umsatz soll zwischen 9,7 und 10,5 Milliarden US-Dollar liegen.
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Preiserhöhungen ab September: Um den branchenweiten Anstieg der Inputkosten (Waferfertigung, Verpackung, Speicher) auszugleichen, kündigte CEO Cristiano Amon allgemeine Preiserhöhungen ab dem 1. September an.
2. 📱 Smartphone-Markt unter Druck – Diversifizierung im Fokus
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Rückgang bei Mobiltelefon-Chips: Der Umsatz mit Smartphone-Chips sank um 20 % auf 5,1 Milliarden US-Dollar, bedingt durch Erschwinglichkeitsprobleme im unteren/mittleren Segment und eine Verschiebung hin zu günstigeren Modellen im Premium-Bereich.
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Diversifizierungsziel: Qualcomm strebt an, dass bereits im nächsten Jahr 60 % des Konzernumsatzes außerhalb des Smartphone-Bereichs erzielt werden.
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Starke Lizenzsparte: Das margenstarke Lizenzgeschäft (QTL) schnitt mit 1,28 Milliarden US-Dollar Umsatz besser ab als von Analysten erwartet (1,26 Mrd. USD).
3. 🚗 Lichtblick Automobil-Sparte & Offensive im KI-Rechenzentrum
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Automobil-Boom & BMW-Deal: Der Automobilbereich entwickelte sich mit einem Umsatzplus auf 1,59 Milliarden US-Dollar hervorragend. Zudem gab Qualcomm eine neue Partnerschaft mit BMW zur Lieferung von Chips für digitale Cockpits bekannt. Bis 2029 peilt der Konzern hier 10 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz an.
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KI & Rechenzentrum: Qualcomm stellt für das nächste Jahr 5 Milliarden US-Dollar Umsatz im Rechenzentrumsbereich in Aussicht und schloss jüngst die Übernahme des KI-Softwareunternehmens Modular ab.
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Internet der Dinge (IoT): Das IoT-Segment (inkl. Smart-Brillen) wuchs um 9 % auf 1,83 Milliarden US-Dollar.
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🔍 Fazit: Jetzt die Qualcomm Aktie kaufen?
Qualcomm kämpft kurzfristig mit branchenweiten Herausforderungen wie gestiegenen Beschleunigungs- und Speicherchip-Kosten sowie der Kaufzurückhaltung im Smartphone-Markt. CEO Amon begegnet diesem Druck jedoch entschlossen mit angekündigten Preiserhöhungen und einer konsequenten Transformation hin zu Automobil-, IoT- und KI-Rechenzentrumsmärkten.
Die starken Wachstumsraten im Automobil-Segment und die strategischen Allianzen mit Partnern wie BMW zeigen das große Potenzial abseits des Smartphones. Für langfristig orientierte Investoren, die im Halbleiterbereich substanzstarke Aktien kaufen wollen, bietet die Qualcomm Aktie nach dem kursmäßigen Rücksetzer eine interessante Gelegenheit zur Positionierung.
Qualcomm Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Qualcomm Aktie
Warum ist die Qualcomm Aktie nach den Q3-Zahlen nachbörslich gefallen?
Obwohl Qualcomm beim Umsatz mit 9,95 Milliarden US-Dollar die Erwartungen übertraf, verfehlte der bereinigte Gewinn je Aktie (2,21 USD vs. 2,23 USD) die Schätzungen leicht. Hauptgrund für den Kursdruck war jedoch die verhaltene Prognose für das vierte Quartal, die das Management mit anhaltenden Lieferengpässen bei Komponenten und steigenden Inputkosten begründete.
Wie reagiert Qualcomm auf die gestiegenen Beschaffungs- und Chip-Kosten?
CEO Cristiano Amon kündigte eine allgemeine Preiserhöhung für die Chips des Unternehmens an, die ab dem 1. September gilt. Zudem optimiert Qualcomm seine Lieferkette, um die temporäre Belastung der Bruttomarge auszugleichen.
Sollte man jetzt die Qualcomm Aktie kaufen?
Dank der starken Marktposition im Automobilsektor (+1,59 Mrd. USD Umsatz), dem Ausbau von KI-Software (u. a. Übernahme von Modular) und dem verlässlichen Lizenzgeschäft bietet Qualcomm ein solides Fundament. Wer auf der Suche nach etablierten Tech-Werten ist und antizyklisch Aktien kaufen möchte, findet bei der Qualcomm Aktie ein attraktives Bewertungsniveau.
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