S&P 500 Prognose: Rekordgewinne treiben die Wall Street

- Die Unternehmen im S&P 500 könnten ihre Gewinne im zweiten Quartal um 47,4% im Jahresvergleich gesteigert haben.
- 86% der Unternehmen übertrafen bislang die Gewinnerwartungen, 77% lagen beim Umsatz über den Prognosen.
- Im Chart bleiben 7.500 und 7.300 Punkte die entscheidenden Unterstützungen für die kurzfristige S&P 500 Prognose.
- Die Unternehmen im S&P 500 könnten ihre Gewinne im zweiten Quartal um 47,4% im Jahresvergleich gesteigert haben.
- 86% der Unternehmen übertrafen bislang die Gewinnerwartungen, 77% lagen beim Umsatz über den Prognosen.
- Im Chart bleiben 7.500 und 7.300 Punkte die entscheidenden Unterstützungen für die kurzfristige S&P 500 Prognose.
Die US-Aktienmärkte ziehen erneut frisches Kaufinteresse auf sich. Im Mittelpunkt steht eine außergewöhnlich starke Berichtssaison, während Äußerungen von US-Präsident Donald Trump neue Hoffnungen auf eine mögliche Deeskalation im Konflikt mit Iran wecken. Sinkende Ölpreise und rückläufige Anleiherenditen liefern dem S&P 500 zusätzliche Unterstützung.
► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500
Börse Aktuell: Anleger setzen auf eine geopolitische Entspannung
US-Aktien verzeichnen neues Kaufinteresse, nachdem Präsident Donald Trump erklärt hat, dass die Verhandlungen mit Iran weiterhin laufen. Teheran hat bislang zwar keine offizielle Bereitschaft erkennen lassen, auf militärische Optionen zu verzichten. Die Anleger scheinen sich jedoch zunehmend an die neue geopolitische Realität im Nahen Osten zu gewöhnen. Trumps Aussagen wurden am Markt als mögliches Signal interpretiert, dass beide Seiten vor den US-Zwischenwahlen im Herbst schrittweise an einer Entschärfung des Konflikts interessiert sein könnten. Diese Hoffnung belastet die Ölpreise und reduziert den Inflationsdruck. Gleichzeitig sorgen sinkende Renditen am Anleihemarkt für günstigere Finanzierungsbedingungen und stärken damit die Attraktivität von Aktien.
S&P 500 Prognose profitiert von außergewöhnlicher Berichtssaison
Die laufende US-Berichtssaison übertrifft selbst optimistische Erwartungen. Für die Unternehmen im S&P 500 wird inzwischen ein Gewinnwachstum von 47,4% im Jahresvergleich für das zweite Quartal erwartet. Ende Juni lag die Prognose lediglich bei rund 23%. Sollte sich die aktuelle Schätzung bestätigen, wäre dies das stärkste vierteljährliche Gewinnwachstum seit dem vierten Quartal 2021. Damals waren die Unternehmensgewinne um mehr als 91% im Jahresvergleich gestiegen.
Auch ohne die Ergebnisse von Alphabet und Amazon würde sich das erwartete Gewinnwachstum im S&P 500 auf beeindruckende 28,8% im Jahresvergleich belaufen. Das wäre laut den vorliegenden Daten der höchste Wert seit fünf Jahren. Die Stärke der Berichtssaison basiert somit nicht ausschließlich auf wenigen großen Technologiekonzernen.
86% der Unternehmen übertreffen die Gewinnerwartungen
Die Mehrzahl der Unternehmen schlägt nicht nur die bisherigen Wall-Street-Prognosen. Die überraschend guten Geschäftszahlen veranlassen Analysten zugleich dazu, ihre Gewinnschätzungen für den gesamten S&P 500 anzuheben. Nach FactSet-Daten mit Stand vom 31. Juli haben 86% der Unternehmen im S&P 500 einen Gewinn je Aktie oberhalb der Erwartungen gemeldet. Gleichzeitig konnten 77% die Umsatzprognosen übertreffen. In neun der elf Sektoren wurden die Gewinnschätzungen aufgrund besserer Ergebnisse und höherer Prognosen für den Gewinn je Aktie nach oben korrigiert.
Diese breite Beteiligung ist für die weitere S&P 500 Prognose besonders relevant. Steigende Kurse werden dadurch stärker von fundamentalen Verbesserungen getragen und hängen weniger stark von einzelnen Schwergewichten ab.
Ausblick auf das dritte Quartal bleibt positiv
Auch die Unternehmensprognosen für das dritte Quartal sprechen bislang für eine robuste Entwicklung. Insgesamt haben 34 Unternehmen ihre Gewinnziele angehoben. Lediglich 20 Unternehmen veröffentlichten einen negativen Ausblick. Das Verhältnis zwischen positiven und negativen Prognoseanpassungen signalisiert, dass viele Unternehmen trotz geopolitischer Risiken und wirtschaftlicher Unsicherheiten mit einer anhaltend guten Geschäftsentwicklung rechnen. Verbesserte Margen und steigende Gewinne könnten dem S&P 500 deshalb weiteren Spielraum eröffnen.
Ist der S&P 500 trotz Rekordhoch noch fair bewertet?
Der S&P 500 wird aktuell mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,6 gehandelt. Damit liegt die Bewertung leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 19,9. Gegenüber dem Zehnjahresdurchschnitt von 19,0 besteht lediglich ein moderater Aufschlag.
|Bewertungskennzahl
|Kurs-Gewinn-Verhältnis
|Aktuelle Bewertung
|19,6
|Fünfjahresdurchschnitt
|19,9
|Zehnjahresdurchschnitt
|19,0
Angesichts steigender Unternehmensgewinne, verbesserter Margen und der außergewöhnlich starken Berichtssaison erscheint die Bewertung trotz des Rekordhochs nicht übermäßig angespannt. Sie lässt allerdings auch nur begrenzten Raum für Enttäuschungen. Schwächere Unternehmensprognosen, erneut steigende Anleiherenditen oder eine Eskalation im Nahen Osten könnten daher rasch Gewinnmitnahmen auslösen.
S&P 500 Analyse: Unterstützungen bei 7.500 und 7.300 Punkten
Der S&P 500 ist zuletzt zweimal nach einem vorübergehenden Rückgang unter die 50-Tage-EMA dynamisch nach oben gedreht. Dieses Kursverhalten unterstreicht die Bedeutung des Bereichs zwischen 7.200 und 7.300 Punkten als zentrale Unterstützungszone.
Inzwischen handelt der Index auf einem neuen Allzeithoch. Der Relative-Stärke-Index liegt weiterhin knapp unter 60 und signalisiert damit noch keine technisch stark überkaufte Marktsituation. Aus charttechnischer Sicht könnte somit weiteres Aufwärtspotenzial bestehen.
Die erste wichtige Unterstützung befindet sich bei rund 7.500 Punkten. Darunter rückt die Zone um 7.300 Punkte in den Fokus, in der zuvor deutliches Kaufinteresse zu beobachten war. Ein nachhaltiger Rückgang unter 7.300 Punkte würde das kurzfristig positive Chartbild eintrüben. Solange diese Marke hält, bleiben neue Rekordstände grundsätzlich möglich.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ölpreis als zusätzlicher Faktor für den S&P 500
Brent-Rohöl ist von seinem lokalen Hoch bei rund 94 US-Dollar je Barrel deutlich zurückgefallen. Gleichzeitig scheiterte der Preis am 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung. Die nächste bedeutende Unterstützung befindet sich bei etwa 80 US-Dollar je Barrel. In diesem Bereich treffen das 23,6%-Fibonacci-Retracement und frühere Kursreaktionen zusammen. Ein niedrigerer Ölpreis kann den S&P 500 grundsätzlich unterstützen, da er den Kostendruck für Unternehmen und Verbraucher reduziert. Gleichzeitig könnte ein deutlicher Rückgang jedoch die Gewinne der Energieunternehmen belasten. Für den Gesamtmarkt dürften derzeit die positiven Effekte eines geringeren Inflationsdrucks überwiegen.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
S&P 500 Prognose: Bleibt die Rally intakt?
Die fundamentalen und technischen Rahmenbedingungen sprechen weiterhin für eine konstruktive S&P 500 Prognose. Das ungewöhnlich hohe Gewinnwachstum, die breite Zahl positiver Ergebnisüberraschungen und die überwiegend optimistischen Unternehmensausblicke bilden ein solides Fundament für die Rally.
Zusätzliche Unterstützung kommt von sinkenden Ölpreisen und rückläufigen Anleiherenditen. Kurzfristig bleiben jedoch die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten und mögliche Veränderungen der Zinserwartungen entscheidend.
Solange sich der S&P 500 oberhalb von 7.500 Punkten behauptet, bleibt das kurzfristige Momentum positiv. Rücksetzer in Richtung 7.300 Punkte könnten erneut Käufer anziehen. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone wäre dagegen ein erstes technisches Warnsignal.
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FAQ zur S&P 500 Prognose
Warum steigt der S&P 500 aktuell?
Der S&P 500 profitiert von einer außergewöhnlich starken Berichtssaison, sinkenden Ölpreisen und rückläufigen Anleiherenditen. Zusätzlich hoffen Anleger auf eine mögliche Deeskalation zwischen den USA und Iran.
Wie stark wachsen die Gewinne der S&P-500-Unternehmen?
Für das zweite Quartal wird derzeit ein Gewinnwachstum von 47,4% im Jahresvergleich erwartet. Ohne Alphabet und Amazon läge das Wachstum immer noch bei 28,8%.
Ist der S&P 500 aktuell überbewertet?
Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 19,6. Damit notiert die Bewertung unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 19,9, aber leicht über dem Zehnjahresdurchschnitt von 19,0.
Welche Unterstützungen sind für den S&P 500 wichtig?
Die erste relevante Unterstützung liegt bei rund 7.500 Punkten. Darunter gilt der Bereich zwischen 7.200 und 7.300 Punkten als zentrale technische Kauf- und Unterstützungszone.
Welche Risiken könnten die S&P-500-Rally stoppen?
Zu den wichtigsten Risiken zählen eine erneute Eskalation im Nahen Osten, steigende Ölpreise, höhere Anleiherenditen und enttäuschende Unternehmensprognosen. Auch Gewinnmitnahmen nach dem Erreichen neuer Rekordstände sind möglich.
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