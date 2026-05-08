Nasdaq 100 Prognose: KI-Boom und starke Quartalszahlen treiben den Nasdaq weiter an

Die US-Indizes setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr legen die US-Index-Futures deutlich zu. Der Nasdaq steigt um mehr als 0,8 % und nähert sich der Marke von 29.000 Punkten, während der S&P 500 rund 0,6 % gewinnt. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt damit positiv, unterstützt von einer außergewöhnlich starken Berichtssaison in den USA sowie anhaltendem Optimismus rund um Künstliche Intelligenz.

Nasdaq 100 Analyse: Rekordgewinne stützen die Bewertung

Die laufende Berichtssaison liefert weiterhin starke Fundamentaldaten für die Aktienmärkte. Unternehmen aus dem S&P 500 melden breit angelegte Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Gleichzeitig stiegen die Nettogewinnmargen auf 13,5 % und erreichten damit den höchsten Stand seit 15 Jahren.

Besonders der Technologiesektor bleibt der wichtigste Wachstumstreiber. Die Gewinnentwicklung der Tech-Unternehmen dürfte sich laut aktuellen Schätzungen im Jahresvergleich auf 46 % beschleunigen, nachdem bereits 2025 ein starkes Wachstum von knapp 28 % verzeichnet wurde. Auch die Energie- und Materialsektoren zeigen deutliche Verbesserungen.

Daten von Charles Schwab und LSEG zufolge werden Unternehmen aus nahezu allen Branchen - mit Ausnahme von Gesundheitswesen, Finanzwerten und Industrie - das Gewinnwachstum des Vorjahres klar übertreffen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nasdaq profitiert von steigenden KI-Investitionen

Ein zentraler Faktor für die aktuelle Nasdaq 100 Analyse bleibt der anhaltende Boom rund um KI-Infrastruktur und Halbleiter. Laut BlackRock Investment Research sind die geplanten KI-bezogenen Investitionsausgaben der großen Hyperscaler im Vergleich zum Oktober des Vorjahres um 25 % gestiegen.

Davon profitieren insbesondere Halbleiterunternehmen sowie Anbieter von KI-Infrastruktur. Die steigenden Investitionen sprechen für eine weitere Expansion des Marktes und unterstützen sowohl Umsatz- als auch Gewinnwachstum im Technologiesektor.

Gleichzeitig bleibt das Risiko bestehen, dass eine deutliche wirtschaftliche Abschwächung die hohen Bewertungen und die Marktstimmung belasten könnte.

Nasdaq 100 Prognose: Analysten heben Gewinnschätzungen deutlich an

Die Gewinnprognosen für Unternehmen aus dem S&P 500 wurden im April überraschend angehoben. Analysten erhöhten ihre EPS-Schätzungen für das zweite Quartal 2026 um 2,1 %. Normalerweise werden die Erwartungen zu Beginn eines Quartals nach unten angepasst - im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre lag die erste Revision bei -1,9 %.

Damit handelt es sich um die stärkste Aufwärtsrevision seit dem zweiten Quartal 2021 nach der Pandemie-Erholung.

Besonders stark fielen die Anpassungen im Energiesektor aus, wo die Gewinnerwartungen um 45,1 % angehoben wurden. Gleichzeitig verschlechterten sich die Aussichten in fünf von elf Sektoren, wobei Industrieunternehmen mit einem Rückgang der Gewinnschätzungen um fast 3 % das schwächste Segment darstellten.

Zusätzlich erhöhten Analysten ihre Gesamtjahresprognosen für die Gewinne im S&P 500 im April um 3,4 %.

Quelle: BlackRock

Big Tech dominiert weiterhin den Nasdaq

Nach den jüngsten Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen stieg die kombinierte Gewinnwachstumsrate des S&P 500 für das erste Quartal 2026 auf 27,1 %, nachdem sie eine Woche zuvor noch bei 15 % gelegen hatte. Dies markiert das stärkste Gewinnwachstum seit Ende 2021.

Die größten Wachstumsbeiträge kamen aus den Bereichen:

Kommunikationsdienste: +53,2 %

Technologie: +50,0 %

Zyklischer Konsum: +39,0 %

Vor allem die Mega-Caps treiben die Entwicklung. Alphabet, Amazon und Meta waren allein für 71 % des gesamten Anstiegs der Gewinnwachstumsrate verantwortlich.

Alphabet übertraf die Gewinnerwartungen um mehr als 90 %, während Meta und Amazon die Konsensschätzungen um 56 % beziehungsweise 70 % übertrafen.

Die Gewinnwachstumsprognose für die Magnificent 7 liegt inzwischen bei 61 %, nachdem Ende März noch lediglich 22,4 % erwartet worden waren. Dies unterstreicht die enorme Dominanz der größten Technologieunternehmen im aktuellen Marktzyklus.

Quelle: FactSet

Nasdaq 100 Ausblick bleibt konstruktiv

Die Kombination aus starken Unternehmensgewinnen, steigenden KI-Investitionen und positiven Gewinnrevisionen sorgt weiterhin für Rückenwind im Nasdaq. Solange die US-Wirtschaft stabil bleibt und die großen Technologieunternehmen ihre hohe Wachstumsdynamik beibehalten, bleibt die Nasdaq 100 Prognose kurzfristig konstruktiv.

Entscheidend dürfte nun sein, ob die kommenden Makrodaten - insbesondere vom US-Arbeitsmarkt und zur Inflation - die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed weiter stützen können.

Quelle: FactSet





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