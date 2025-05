Nasdaq legt vor NFP-Daten um 0,7 % zu📈

Index bei 200-Tage-EMA vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten Am letzten Handelstag der ersten Woche jedes Monats werden wichtige US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Der heutige NFP-Bericht (Non-Farm Payrolls) könnte darĂŒber entscheiden, ob „Risikoanlagen“ die Handelswoche im Plus beenden und ob sich diese Dynamik auch in der nĂ€chsten Woche fortsetzen kann.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Was erwartet der Markt? Durchschnittlicher Stundenlohn in den USA (im Jahresvergleich) (April): Prognose 3,9 % gegenĂŒber zuvor 3,8

Durchschnittliche Stundenlöhne in den USA (im Monatsvergleich) (April): Prognose 0,3 % gegenĂŒber zuvor 0,3

US-Arbeitsmarktbericht (April): Prognose 138.000 gegenĂŒber zuvor 228.000

US-Arbeitsmarktbericht fĂŒr den privaten Sektor (April): Prognose 124.000 gegenĂŒber zuvor 209.000

Arbeitslosenquote in den USA (April): Prognose 4,2 % gegenĂŒber zuvor 4,2 Der Markt rechnet mit einem moderaten Arbeitsmarktbericht fĂŒr April, der eine Verlangsamung der Einstellungsdynamik, aber anhaltenden Lohndruck zeigt. Die US-BeschĂ€ftigung außerhalb der Landwirtschaft dĂŒrfte um 138.000 (nach 228.000 im Vormonat) steigen, wĂ€hrend die Arbeitslosenquote unverĂ€ndert bei 4,2 % bleiben dĂŒrfte. Die durchschnittlichen Stundenlöhne werden voraussichtlich von 3,8 % im Vormonat auf 3,9 % im Jahresvergleich steigen. Es gibt BefĂŒrchtungen, dass das BeschĂ€ftigungswachstum zurĂŒckgeht, da immer mehr Branchen aufgrund der durch die Zollpolitik von PrĂ€sident Trump verursachten wirtschaftlichen Unsicherheit ihre Einstellungen einschrĂ€nken. Davon sind vor allem der Tourismus und das Gastgewerbe sowie das Transport- und Logistikwesen betroffen. Nur zwei Sektoren dĂŒrften ein BeschĂ€ftigungswachstum verzeichnen: das Baugewerbe und die Unternehmensdienstleistungen. Mögliche Reaktion des Marktes? Ein positiver NFP-Bericht wĂŒrde den Dollar stĂ€rken und könnte die Zinssenkungen der Fed bis Juni verzögern. Der Dollar-Index hat bereits die Marke von 100,00 ĂŒberschritten, und USD/JPY ist nach der zurĂŒckhaltenden Haltung der BoJ und den nachlassenden Handelsspannungen zwischen China und den USA um 1,6 % gestiegen. Bloomberg Financial LP Die normale Verteilung der Analystenprognosen fĂŒr die heutigen NFP-Daten ist nach rechts verschoben (ohne Extremwerte), was die Möglichkeit eines ĂŒber den Erwartungen liegenden Wertes eröffnet. Quelle: Bloomberg Financial LP  Nasdaq / US100 im Tageschart Der Nasdaq 100, reprĂ€sentiert durch den US100, handelt nahe dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level, einer wichtigen Widerstandszone. Die Bullen werden versuchen, die 200- und 100-Tage-Durchschnittslinien erneut zu testen, wĂ€hrend die BĂ€ren wahrscheinlich versuchen werden, die Marke von 19.195 zu durchbrechen – ein Niveau, das zuvor einen AufwĂ€rtstrend ausgelöst hatte – mit einem Ziel nahe dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Niveau. Der RSI-Indikator bleibt ĂŒber dem Niveau von 48,5, was in der Vergangenheit nach dessen Überschreiten eine RĂŒckkehr der bullischen Dynamik signalisierte. Unterdessen weitet sich der MACD aus, was auf eine zunehmende AufwĂ€rtsdynamik hindeutet.  Quelle: xStation5 von XTB  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

