Nasdaq 100 Prognose: Steuert der Index auf neue Rekordhochs zu?

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 nahe am Rekordhoch

Aufwärtstrend bleibt intakt

Erste Warnsignale nehmen zu

Die jüngste Erholung der Wall Street hat dem Nasdaq 100 kräftigen Rückenwind verliehen. Fallende Ölpreise, die Aussicht auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus, solide US-Konjunkturdaten sowie die positive Stimmung rund um den geplanten SpaceX-Börsengang haben die Kauflaune der Anleger deutlich verbessert. Gleichzeitig wurden die jüngsten Verluste bei KI-Schwergewichten wie Oracle und Broadcom nahezu vollständig aufgeholt. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Dadurch konnte der Nasdaq 100 die Marke von 30.000 Punkten zurückerobern. Im Mittelpunkt steht nun die Frage, ob die Käufer ausreichend Dynamik besitzen, um den Index auf neue Allzeithochs zu treiben. Nasdaq 100 Analyse: Technischer Aufwärtstrend bleibt intakt Aus Sicht der technischen Analyse befindet sich der Nasdaq 100 weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend. Die Kursentwicklung der vergangenen Handelstage zeigt jedoch eine außergewöhnlich starke Dynamik. Seit dem 11. Juni konnte der Index rund 2.200 Punkte zulegen - ein Anstieg, der im historischen Vergleich bemerkenswert ausfällt. Gleichzeitig entstehen erste Warnsignale. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der MACD auf Tagesbasis bewegen sich seit Mai tendenziell abwärts, während der Nasdaq 100 neue Hochs ansteuert. Diese Entwicklung deutet auf eine sogenannte bärische Divergenz hin und könnte auf nachlassende Aufwärtsdynamik hindeuten. Nasdaq 100 Prognose: Euphorie vor dem nächsten Ausbruch? Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ob der Nasdaq 100 sein Rekordhoch von Anfang Juni überwinden kann, bleibt offen. Allerdings beträgt der Abstand zu diesem Niveau derzeit lediglich rund 300 Punkte. Die Nähe zum Allzeithoch spricht dafür, dass die Marktstimmung zunehmend optimistisch wird und sich teilweise bereits in Richtung Euphorie bewegt. Für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose dürfte entscheidend sein, ob die Käufer genügend Kraft entwickeln, um die Rekordmarke nachhaltig zu durchbrechen. Gelingt dies, könnten weitere Kursgewinne folgen. Sollten die technischen Divergenzen hingegen an Bedeutung gewinnen, wäre auch eine Konsolidierung oder zwischenzeitliche Korrektur denkbar. Vor dem Handelsstart in den USA notieren die Futures leicht im Minus, was zunächst auf einen etwas zurückhaltenden Auftakt hindeutet. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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