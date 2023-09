🔴 Nasdaq prallt vor Fed ab

Vor der Fed-Entscheidung um 20 Uhr legen die Wall Street-Indizes zu und der Dollar gibt nach ūüď£

Der Markt deutet auf eine ausbleibende Erhöhung und das Ende des Zinserhöhungszyklus hin

Die Fed wird um 20:00 Uhr makroökonomische Projektionen und eine Erklärung veröffentlichen.

Eine Pressekonferenz mit Jerome Powell an der Spitze wird um 20:30 Uhr stattfinden.

Der Markt erwartet das Ende der Zinserhöhungen

Der Markt r√§umt keine gro√üen Chancen f√ľr eine Anhebung ein. Auf der Grundlage von Zinskontrakten gibt der Markt nicht einmal eine 1 %ige Chance f√ľr eine Anhebung, w√§hrend der Konsens unter den Analysten eindeutig auf eine ausbleibende Anhebung hindeutet. Gibt es also eine Chance auf eine √úberraschung?

Bei den vorherigen Entscheidungen hat die Fed deutlich gemacht, dass sie sich st√§ndig in der Phase der Straffung der Geldpolitik befindet und alle zwei oder sogar drei Sitzungen eine Anhebung vornehmen kann. Theoretisch w√ľrde dies auf eine m√∂gliche Anhebung erst im November hindeuten, auch wenn man bedenken sollte, dass wir uns nach einer recht langen Feiertagspause befinden. Eine √úberraschung in Form einer Anhebung ist nicht auszuschlie√üen, aber die Daten geben keine klare Antwort darauf, was von der Fed zu erwarten ist.

Der Markt gibt keine Chance f√ľr einen Anstieg. Quelle: Bloomberg Finance LP

 

Inflation gesunken, aber √Ėl ist ein gro√ües Problem

Die VPI-Inflation in den USA ist seit Juni letzten Jahres recht dynamisch von einem Niveau von √ľber 9% auf einen lokalen Tiefstand von 3% im Juni dieses Jahres zur√ľckgegangen. Der Basiseffekt hat nat√ľrlich zu einem Wiederanstieg der Inflation gef√ľhrt, aber es gibt auch ein Potenzial f√ľr ihr weiteres Wachstum: ein kr√§ftiger Anstieg der √Ėlpreise und damit der Kraftstoffpreise. Nat√ľrlich hat die Fed keinen Einfluss auf die Kraftstoffpreise, aber sie k√∂nnen zu einer Verschiebung der Inflationserwartungen und damit unter anderem zu einem Lohnanstieg f√ľhren. Das will die Fed nat√ľrlich nicht. Der zweite Punkt ist die Wiederbelebung der Preise im Dienstleistungssektor. Die Dienstleistungsinflation ohne den Immobilienmarkt ist ein Schl√ľsselindikator f√ľr die amerikanischen Zentralbanker gewesen, und nun zeichnet sich ein m√∂glicher Wendepunkt ab. Obwohl es schwierig ist, einen weiteren starken Anstieg der Inflation von diesem Niveau aus zu erwarten, k√∂nnte die Fed eine R√ľckkehr zur Situation der 70er Jahre bef√ľrchten, als sich die Inflation nach anf√§nglichen R√ľckg√§ngen recht schnell erholte.

Die Kraftstoffpreise sind stark angestiegen, und die Preise im Dienstleistungssektor haben wahrscheinlich einen Wendepunkt markiert. Droht damit ein deutlicher Anstieg der Inflation? Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

 

Der Arbeitsmarkt zeigt endlich Anzeichen von Schwäche

Der Arbeitsmarkt in den USA ist nach wie vor extrem stark, aber wir sehen endlich Anzeichen einer Abk√ľhlung. Der letzte NFP-Bericht lag unter 200 Tausend, aber viel wichtiger waren die Korrekturen f√ľr die vorherigen Monate. Der Juni wurde auf nur 105 Tausend und der Juli auf 157 Tausend reduziert. Der Markt scheint nicht zu bemerken, dass das Besch√§ftigungswachstum in den letzten drei Monaten im Durchschnitt unter 150 000 lag und bis Mai weit √ľber 200 000 betrug. Zweitens ist die Arbeitslosenquote von 3,5% auf 3,8% gestiegen, und die Fed geht in ihren j√ľngsten Prognosen immer noch von einem Wert von √ľber 4% zum Jahresende aus. Dieser Wiederanstieg h√§ngt jedoch mit der R√ľckkehr einiger Personen auf den Arbeitsmarkt zusammen. Die Lohndynamik verlangsamte sich von 4,4% auf 4,3% im Jahresvergleich, was den niedrigsten Stand seit 2021 darstellt, aber gleichzeitig immer noch zu hoch ist, um mit dem Inflationsziel von 2% vereinbar zu sein. Die Zahl der Antr√§ge auf Arbeitslosenunterst√ľtzung bleibt mit knapp √ľber 200 Tausend sehr niedrig, was recht verwunderlich ist. Gleichzeitig zeigt jedoch die Zahl der offenen Stellen (JOLTS) - ein bei den Fed-Chefs sehr beliebter Indikator - seit langem eine Abk√ľhlung des Arbeitsmarktes an. Andererseits ist das Niveau von 8,8 Millionen immer noch sehr hoch, verglichen mit dem Niveau vor der Pandemie, als dieser Indikator im Durchschnitt bei knapp √ľber 7 Millionen lag. Nichtsdestotrotz bietet der Arbeitsmarkt der Fed sicherlich die M√∂glichkeit, sich gegen eine Erh√∂hung zu entscheiden und den Zinserh√∂hungszyklus zu beenden.

Der R√ľckgang der neuen offenen Stellen ist recht dynamisch und deutet darauf hin, dass die Besch√§ftigung in den kommenden Monaten nicht weiter zunehmen k√∂nnte. Quelle: Macrobond, XTB

 

Was ist von der Entscheidung der Fed zu erwarten?

Es ist keine einfache Situation f√ľr die Federal Reserve, und viele Szenarien sind denkbar. Es sei auch daran erinnert, dass die Fed neben der Entscheidung auch makro√∂konomische Projektionen und Erwartungen bez√ľglich der Zinss√§tze ver√∂ffentlichen wird. Was wird also f√ľr uns in diesen Prognosen entscheidend sein?

Das letzte Dot-Chart zeigte einen Median der Zinss√§tze von 5,6% an. Da dieser Wert in der Mitte der Zinsspanne liegt, deutet er auf eine Anhebung der Zinss√§tze auf 5,75% am Ende des Jahres hin, was theoretisch die Chance f√ľr eine weitere Anhebung bietet. Nat√ľrlich muss die Fed die Zinsen nicht erh√∂hen und kann diese Prognosen auch senken.

F√ľr das n√§chste Jahr erwartet die Fed eine Rate von 4,6%. Die Beibehaltung dieser Prognose ohne eine Anhebung k√∂nnte als hawkish angesehen werden. Eine Senkung d√ľrfte wiederum eine Chance f√ľr eine Belebung an der Wall Street und eine Schw√§chung des Dollars bieten.

Die Inflationsprognosen werden in Verbindung mit der Prognose der Arbeitslosenquote wichtig sein. Ein Absenken oder Verlassen der Inflationsprognose und ein gleichzeitiges Absenken der Erwartungen hinsichtlich des Anstiegs der Arbeitslosenquote kann eine "weiche" Landung f√ľr die Wirtschaft bedeuten

Wie man sich denken kann, werden f√ľr den Markt der Ton der Entscheidung, die Prognosen und die Konferenz wichtiger sein als die Frage, ob die Zinss√§tze erh√∂ht werden oder unver√§ndert bleiben. Das wahrscheinlichste Szenario ist die Beibehaltung der Zinss√§tze und eine etwas weniger starke Andeutung (als beim letzten Mal), dass die Zinss√§tze noch in diesem Jahr steigen k√∂nnten. Nat√ľrlich k√∂nnte die erste Reaktion f√ľr den Markt negativ ausfallen (R√ľckgang an der Wall Street und Aufwertung des Dollars), aber in den kommenden Wochen d√ľrfte der Markt beginnen, sich √ľber das wahrscheinliche Ende des Zinserh√∂hungszyklus zu freuen. Eine klare Ank√ľndigung einer weiteren Zinserh√∂hung ("wir planen eine Anhebung bei der n√§chsten Sitzung oder im Dezember") wird als stark hawkistisch angesehen. Nat√ľrlich besteht auch die M√∂glichkeit eines √§hnlichen Szenarios wie bei der EZB - eine Anhebung und eine ziemlich klare Erkl√§rung √ľber das Ende der Zinserh√∂hungen. Das w√§re ein sehr dovishes Szenario, aber es scheint nicht sehr wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz haben wir die geringsten Chancen f√ľr eine Anhebung und einen sehr hawkishen Ton auf der gesamten Sitzung. Selbst die w√§hlerischsten Mitglieder der Fed haben dies nicht angedeutet.

 

Wie wird der Markt reagieren?

US100 schloss die L√ľcke im Zusammenhang mit Rolling und findet die Basis f√ľr Rebound um 15350 Punkte. Der dovish Ton der Entscheidung kann den Vertrag ermutigen, sogar 15500 Punkte zu testen. Auf der anderen Seite, eine hawkish Wahrnehmung der Entscheidung k√∂nnte den Boden wieder zu testen, die 15200-15250 Zone, obwohl es am wahrscheinlichsten ist, um wieder abprallen.

Quelle: xStation5

 

EURUSD f√§llt nun schon seit 9 Wochen in Folge! Eine so lange Zeitspanne hat es bei den Ums√§tzen schon lange nicht mehr gegeben. Dennoch fiel das Paar auf eine wichtige Unterst√ľtzungszone zwischen 1,06 und 1,07. Der R√ľckgang war gr√∂√ütenteils auf die Schw√§che des Euro zur√ľckzuf√ľhren, aber wenn die Entscheidung der Fed als dovish wahrgenommen wird, besteht die Chance, dass sich in dieser Woche eine w√∂chentliche Candlestick-Engulfing-Bullenformation bildet, was einen Anstieg auf mindestens 1,0733 erfordern w√ľrde. Wird die Entscheidung oder die erste Reaktion als "hawkish" wahrgenommen, ist ein Test der Marke von 1,0610 nicht auszuschlie√üen.

Quellen: xStation5 von XTB

