Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Dienstag, 13.01.2026 | Technische Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.576 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst etwas nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf am Vormittag wieder aufwärtslaufen. Bis zum Nachmittag konnte der Nasdaq die Verluste des Vormittags egalisieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag setzte sich Kaufdruck durch. Es ging in dynamischen Impulsen aufwärts. Der Index konnte bis an das Tageshoch von Freitag laufen, dieses bestätigen und am Abend weiter in Richtung der 25.900 Punkte laufen, gab zum Handelsschluss wieder etwa nach. Die Schwäche setzte sich im Rahmen des Frühhandels weiter fort.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Technisches Gesamtbild bleibt bullisch

Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hält sich der Nasdaq über den entscheidenden gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50). Solange diese Supports verteidigt werden, bleibt die kurzfristige und übergeordnete Nasdaq Prognose positiv.

Schlüsselzone bei 25.775 Punkten entscheidet über die Richtung

Eine nachhaltige Etablierung oberhalb von 25.775 Punkten eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 25.985 bis 26.176 Punkten. Scheitert der Index an dieser Marke, rücken die Unterstützungen um 25.672 und 25.554 Punkte in den Fokus der Nasdaq Analyse.

Seitwärts bis aufwärts gerichtetes Basisszenario

Mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 55 % überwiegt leicht das positive Szenario. Die erwartete Tagesrange zwischen 25.496 und 25.989 Punkten spricht für einen kontrollierten Markt mit Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf.

Nasdaq Analyse – Rückblick auf den Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.576 Punkten. Nach anfänglicher Schwäche in den frühen Handelsstunden konnte sich der Index rasch stabilisieren. Im weiteren Verlauf des Vormittags setzte eine Erholung ein, wodurch der Nasdaq die zuvor angelaufenen Verluste bis zum Nachmittag vollständig egalisieren konnte.

Mit Aufnahme des offiziellen US-Handels nahm der Kaufdruck deutlich zu. Der Nasdaq stieg in dynamischen Impulsen an, erreichte das Tageshoch vom Freitag, bestätigte dieses Niveau und lief am Abend weiter in Richtung der 25.900-Punkte-Marke. Zum Handelsschluss kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Die daraus resultierende Schwäche setzte sich im Frühhandel fort.

Marktdaten im Überblick

Kennzahl 12.01. 09.01. Tageshoch 25.847 25.835 Tagestief 25.493 25.470 Tagesschluss 25.809 25.782 Range (Punkte)* 354 356

* Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete gestern unterhalb der SMA50 (25.672 Punkte). Im Zuge der morgendlichen Schwäche wurde die SMA200 bei 25.544 Punkten angelaufen, die als tragfähige Unterstützung fungierte. Von dort aus gelang es den Bullen, den Index zunächst zurück über die SMA50 und am Nachmittag dynamisch über die SMA20 (25.752 Punkte) zu schieben und dort zu etablieren.

Im Frühhandel kam es zu einem erneuten Rücksetzer in Richtung der SMA20, diese wurde jedoch nicht erreicht. Der Nasdaq drehte knapp oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts erneut nach oben.

Fazit 1h-Chart:

Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 halten kann, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite sind zunächst das gestrige Tageshoch. Darüber eröffnen sich Potenziale in Richtung 25.985/26.010 Punkte sowie 26.195/26.210 Punkte.

Ein Bruch der SMA20 würde die SMA50 wieder in den Fokus rücken. Ein Stundenschluss unterhalb dieser Linie würde das bullische Szenario infrage stellen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): bullisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster konnte sich der Nasdaq nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (25.438 Punkte) wieder klar über die SMA20 (25.646 Punkte) und die SMA50 (25.554 Punkte) zurückarbeiten. In den vergangenen Handelstagen zeigte sich jedoch, dass der Index zunächst Mühe hatte, sich nachhaltig von der SMA50 nach oben zu lösen.

Erst gegen Ende der letzten Handelswoche gelang der Ausbruch nach Norden. Damit hat sich das mittelfristige Chartbild deutlich aufgehellt.

Fazit 4h-Chart:

Solange der Nasdaq über der SMA20 notiert, ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Rücksetzer könnten sich erneut an der SMA20 stabilisieren. Darunter bietet die SMA50 eine weitere relevante Unterstützung. Wesentlich unter diese Marke sollte es im heutigen Handel nicht mehr gehen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): bullisch

Nasdaq Prognose für heute – Ausblick und Handelsideen

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.775 Punkten und damit rund 199 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario (bullische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Index oberhalb der 25.775-Punkte-Marke etablieren, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite:

25.786/88 → 25.807/09 → 25.825/27 → 25.844/46 → 25.863/65 →

25.880/82 → 25.895/97 → 25.911/13 → 25.927/29 → 25.950/52

Über 25.950/52 Punkte hinaus liegen weitere Ziele bei:

25.969/71 → 25.987/89 → 26.006/08 → 26.022/24 → 26.041/43 →

26.058/60 → 26.078/80 → 26.096/98 → 26.112/14 →

26.131/33 → 26.150/52 → 26.176/78 Punkte

Short-Szenario (bearische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.775 Punkte halten, sind Rücksetzer möglich zu:

25.759/57 → 25.740/38 → 25.728/26 → 25.707/05 → 25.689/87 →

25.669/67 → 25.649/47 → 25.633/31 → 25.619/17 →

25.599/97 → 25.580/78 → 25.563/61 → 25.538/36 →

25.517/15 → 25.498/96 → 25.480/78 Punkte

Unterhalb von 25.480/78 Punkten liegen weitere Ziele bei:

25.463/61 → 25.448/46 → 25.430/28 → 25.415/13 →

25.399/97 → 25.381/79 → 25.359/57 → 25.343/41 → 25.329/27 Punkte

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Nasdaq

Widerstände:

25.841

26.025/49

26.222/49

Unterstützungen:

25.752

25.672/46

25.554/44

25.456/38

25.352

25.287

25.049/38

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis unserer technischen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten auf Basis unseres Setups:

Bullisches Szenario: 55 %

Bearisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen

25.825 / 25.989 Punkten auf der Oberseite und

25.647 / 25.496 Punkten auf der Unterseite.

Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag.

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Wie ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist leicht bullisch. Solange der Index oberhalb der Marke von 25.775 Punkten notiert, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Ist die Nasdaq Analyse eher bullisch oder bearisch?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein bullisches Gesamtbild. Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitfenster hält sich der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten, was für steigende Kurse spricht.

Welche Marke ist heute für den Nasdaq entscheidend?

Die zentrale Entscheidungsmarke liegt bei 25.775 Punkten. Oberhalb dieses Niveaus bleiben Long-Szenarien favorisiert, darunter steigt die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq?

Wichtige Unterstützungen finden sich bei 25.752 Punkten, gefolgt von 25.672/25.646 Punkten und 25.554 Punkten. Diese Zonen sind für die Stabilität der Aufwärtsbewegung entscheidend.

Welche Widerstände muss der Nasdaq überwinden?

Relevante Widerstände liegen bei 25.841 Punkten sowie im Bereich von 26.025 bis 26.049 Punkten. Darüber eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis über 26.100 Punkte.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.496 Punkten auf der Unterseite und 25.989 Punkten auf der Oberseite.

Mit welcher Marktbewegung ist heute zu rechnen?

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel erwartet, bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag.

Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten für Bull- und Bear-Szenarien?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55 %, für ein bearisches Szenario bei 45 %.