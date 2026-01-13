Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Dienstag, 13.01.2026 | Technische Einschätzung

- Technisches Gesamtbild bleibt bullisch
- Technisches Gesamtbild bleibt bullisch
- Schlüsselzone bei 25.775 Punkten entscheidet über die Richtung
- Seitwärts bis aufwärts gerichtetes Basisszenario
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.576 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst etwas nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf am Vormittag wieder aufwärtslaufen. Bis zum Nachmittag konnte der Nasdaq die Verluste des Vormittags egalisieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag setzte sich Kaufdruck durch. Es ging in dynamischen Impulsen aufwärts. Der Index konnte bis an das Tageshoch von Freitag laufen, dieses bestätigen und am Abend weiter in Richtung der 25.900 Punkte laufen, gab zum Handelsschluss wieder etwa nach. Die Schwäche setzte sich im Rahmen des Frühhandels weiter fort.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🚀 Key Takeaways
-
Technisches Gesamtbild bleibt bullisch
Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hält sich der Nasdaq über den entscheidenden gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50). Solange diese Supports verteidigt werden, bleibt die kurzfristige und übergeordnete Nasdaq Prognose positiv.
-
Schlüsselzone bei 25.775 Punkten entscheidet über die Richtung
Eine nachhaltige Etablierung oberhalb von 25.775 Punkten eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 25.985 bis 26.176 Punkten. Scheitert der Index an dieser Marke, rücken die Unterstützungen um 25.672 und 25.554 Punkte in den Fokus der Nasdaq Analyse.
-
Seitwärts bis aufwärts gerichtetes Basisszenario
Mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 55 % überwiegt leicht das positive Szenario. Die erwartete Tagesrange zwischen 25.496 und 25.989 Punkten spricht für einen kontrollierten Markt mit Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf.
Nasdaq Analyse – Rückblick auf den Vortag
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.576 Punkten. Nach anfänglicher Schwäche in den frühen Handelsstunden konnte sich der Index rasch stabilisieren. Im weiteren Verlauf des Vormittags setzte eine Erholung ein, wodurch der Nasdaq die zuvor angelaufenen Verluste bis zum Nachmittag vollständig egalisieren konnte.
Mit Aufnahme des offiziellen US-Handels nahm der Kaufdruck deutlich zu. Der Nasdaq stieg in dynamischen Impulsen an, erreichte das Tageshoch vom Freitag, bestätigte dieses Niveau und lief am Abend weiter in Richtung der 25.900-Punkte-Marke. Zum Handelsschluss kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Die daraus resultierende Schwäche setzte sich im Frühhandel fort.
Marktdaten im Überblick
|Kennzahl
|12.01.
|09.01.
|Tageshoch
|25.847
|25.835
|Tagestief
|25.493
|25.470
|Tagesschluss
|25.809
|25.782
|Range (Punkte)*
|354
|356
* Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq startete gestern unterhalb der SMA50 (25.672 Punkte). Im Zuge der morgendlichen Schwäche wurde die SMA200 bei 25.544 Punkten angelaufen, die als tragfähige Unterstützung fungierte. Von dort aus gelang es den Bullen, den Index zunächst zurück über die SMA50 und am Nachmittag dynamisch über die SMA20 (25.752 Punkte) zu schieben und dort zu etablieren.
Im Frühhandel kam es zu einem erneuten Rücksetzer in Richtung der SMA20, diese wurde jedoch nicht erreicht. Der Nasdaq drehte knapp oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts erneut nach oben.
Fazit 1h-Chart:
Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 halten kann, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite sind zunächst das gestrige Tageshoch. Darüber eröffnen sich Potenziale in Richtung 25.985/26.010 Punkte sowie 26.195/26.210 Punkte.
Ein Bruch der SMA20 würde die SMA50 wieder in den Fokus rücken. Ein Stundenschluss unterhalb dieser Linie würde das bullische Szenario infrage stellen.
Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster konnte sich der Nasdaq nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (25.438 Punkte) wieder klar über die SMA20 (25.646 Punkte) und die SMA50 (25.554 Punkte) zurückarbeiten. In den vergangenen Handelstagen zeigte sich jedoch, dass der Index zunächst Mühe hatte, sich nachhaltig von der SMA50 nach oben zu lösen.
Erst gegen Ende der letzten Handelswoche gelang der Ausbruch nach Norden. Damit hat sich das mittelfristige Chartbild deutlich aufgehellt.
Fazit 4h-Chart:
Solange der Nasdaq über der SMA20 notiert, ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Rücksetzer könnten sich erneut an der SMA20 stabilisieren. Darunter bietet die SMA50 eine weitere relevante Unterstützung. Wesentlich unter diese Marke sollte es im heutigen Handel nicht mehr gehen.
Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): bullisch
Nasdaq Prognose für heute – Ausblick und Handelsideen
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.775 Punkten und damit rund 199 Punkte über dem Niveau des Vortages.
Long-Szenario (bullische Nasdaq Prognose)
Kann sich der Index oberhalb der 25.775-Punkte-Marke etablieren, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite:
25.786/88 → 25.807/09 → 25.825/27 → 25.844/46 → 25.863/65 →
25.880/82 → 25.895/97 → 25.911/13 → 25.927/29 → 25.950/52
Über 25.950/52 Punkte hinaus liegen weitere Ziele bei:
25.969/71 → 25.987/89 → 26.006/08 → 26.022/24 → 26.041/43 →
26.058/60 → 26.078/80 → 26.096/98 → 26.112/14 →
26.131/33 → 26.150/52 → 26.176/78 Punkte
Short-Szenario (bearische Nasdaq Prognose)
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.775 Punkte halten, sind Rücksetzer möglich zu:
25.759/57 → 25.740/38 → 25.728/26 → 25.707/05 → 25.689/87 →
25.669/67 → 25.649/47 → 25.633/31 → 25.619/17 →
25.599/97 → 25.580/78 → 25.563/61 → 25.538/36 →
25.517/15 → 25.498/96 → 25.480/78 Punkte
Unterhalb von 25.480/78 Punkten liegen weitere Ziele bei:
25.463/61 → 25.448/46 → 25.430/28 → 25.415/13 →
25.399/97 → 25.381/79 → 25.359/57 → 25.343/41 → 25.329/27 Punkte
Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Nasdaq
Widerstände:
25.841
26.025/49
26.222/49
Unterstützungen:
25.752
25.672/46
25.554/44
25.456/38
25.352
25.287
25.049/38
Zusammenfassung der Nasdaq Prognose
Auf Basis unserer technischen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis unseres Setups:
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bearisches Szenario: 45 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen
25.825 / 25.989 Punkten auf der Oberseite und
25.647 / 25.496 Punkten auf der Unterseite.
Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag.
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Wie ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist leicht bullisch. Solange der Index oberhalb der Marke von 25.775 Punkten notiert, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
Ist die Nasdaq Analyse eher bullisch oder bearisch?
Die Nasdaq Analyse zeigt ein bullisches Gesamtbild. Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitfenster hält sich der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten, was für steigende Kurse spricht.
Welche Marke ist heute für den Nasdaq entscheidend?
Die zentrale Entscheidungsmarke liegt bei 25.775 Punkten. Oberhalb dieses Niveaus bleiben Long-Szenarien favorisiert, darunter steigt die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer.
Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq?
Wichtige Unterstützungen finden sich bei 25.752 Punkten, gefolgt von 25.672/25.646 Punkten und 25.554 Punkten. Diese Zonen sind für die Stabilität der Aufwärtsbewegung entscheidend.
Welche Widerstände muss der Nasdaq überwinden?
Relevante Widerstände liegen bei 25.841 Punkten sowie im Bereich von 26.025 bis 26.049 Punkten. Darüber eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis über 26.100 Punkte.
Wie hoch ist die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Prognose?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.496 Punkten auf der Unterseite und 25.989 Punkten auf der Oberseite.
Mit welcher Marktbewegung ist heute zu rechnen?
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel erwartet, bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag.
Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten für Bull- und Bear-Szenarien?
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55 %, für ein bearisches Szenario bei 45 %.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.