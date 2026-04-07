Das Wichtigste in Kürze Bitcoin aktuell bei 68.600 USD

Krypto News: Vorschlag auf dem Tisch

Trump setzt gleichzeitig neue Frist

Bitcoin aktuell bei 68.600 USD: Krypto News berichten von einem 45-tägigen Waffenstillstandsvorschlag im Iran-Krieg. BTC steigt – aber das Muster der letzten Wochen mahnt zur Vorsicht. Die aktuellen Krypto News sorgen für neuen Optimismus am Markt. Berichte über einen von Pakistan, Ägypten und der Türkei vermittelten Waffenstillstandsvorschlag inklusive Wiedereröffnung der Straße von Hormus treiben Bitcoin aktuell auf 68.600 USD. Gleichzeitig hat Trump dem Iran eine neue Frist bis Dienstagabend gesetzt, Hoffnung und Eskalation laufen aktuell parallel. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN geschrieben von Jeremy Krings ⚡ Key Takeaways 📈 Bitcoin aktuell bei 68.600 USD: Waffenstillstandshoffnungen treiben BTC nach oben – Über 70 Millionen USD an Short-Positionen wurden in kurzer Zeit liquidiert. 🕊️ Krypto News: Konkreter Vorschlag auf dem Tisch: Pakistan, Ägypten und die Türkei vermitteln einen 45-tägigen Waffenstillstand inklusive Hormus-Wiedereröffnung. Weder USA noch Iran haben bisher zugestimmt. ⚠️ Trump setzt gleichzeitig neue Frist: Bis Dienstagabend soll der Iran den Tankerverkehr freigeben sonst drohen neue Angriffe. Hoffnung und Eskalation laufen parallel. 📊 Bitcoin aktuell: Kontext und Kursverlauf 2026 Um den aktuellen Stand einzuordnen, lohnt ein kurzer Blick auf das Jahr: Allzeithoch Oktober 2025 bei rund 126.000 USD

Tief am 5. Februar 2026 bei rund 60.000 USD – ein Rückgang von über 50 %

Seitdem Konsolidierung zwischen 60.000 und 75.000 USD

Der aktuelle Kurs von 68.600 USD liegt rund 14 % über dem Februar-Tief Whales akkumulierten im März 270.000 BTC, die stärkste monatliche Akkumulation seit 13 Jahren. Institutionelle ETF-Zuflüsse summierten sich im März auf 1,13 Mrd. USD, nach vier negativen Monaten in Folge. Das Fundament bessert sich, aber die Volatilität bleibt hoch. 🌍 Krypto News: Iran-Waffenstillstand – echter Katalysator oder nächste Enttäuschung? Seit fünf Wochen dominiert ein Muster den Bitcoin-Kurs: Deeskalationsmeldung rein, Kurs steigt – Iran dementiert, Kurs fällt wieder. Der aktuelle Waffenstillstandsvorschlag ist diesmal konkreter als bisher: ranghohe Vermittler, 45 Tage Pause, Hormus-Öffnung. Was jetzt entscheidend ist: Stimmen USA und Iran dem Vorschlag zu?

Öffnet die Straße von Hormus tatsächlich, dadurch würde Brent fallen

Trumps Ultimatum bis Dienstagabend läuft parallel, ein Scheitern könnte die Rally sofort drehen 📉 Technische Analyse: Entscheidende Marken 👉 Bullisch: Tagesschluss über 70.000 bis 72.000 USD bricht ersten charttechnischen Widerstand

Waffenstillstandsbestätigung könnte Ölpreis crashen und BTC nachhaltig beflügeln

Morgan Stanley ETF-Start am 8. April als zusätzlicher Katalysator 👉 Bärisch: Klarer Bruch unter 66.000 USD öffnet den Weg Richtung 61.500 und 60.000 USD

200-Tage-EMA bei rund 88.000 USD noch weit entfernt

Charttechnisch weiterhin Bärenflaggenstruktur aktiv – Kurs unter 50- und 100-Tage-MA 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien. 🧾 Fazit: Bitcoin aktuell zwischen Wendepunkt und Muster Die Krypto News sind so konkret wie seit Wochen nicht. Bitcoin aktuell bei 68.600 USD zeigt Stärke, und der Waffenstillstandsvorschlag ist diesmal kein leeres Signal. Doch das Muster der letzten Wochen bleibt das größte Risiko: Ohne offizielle Bestätigung beider Seiten und ohne nachhaltig fallende Ölpreise bleibt jede Rally fragil. Die nächsten 48 Stunden werden zeigen, ob Bitcoin aktuell den Startschuss für eine echte Erholung erlebt – oder ob der Markt wieder auf dem falschen Fuß erwischt wird. Bitcoin Chart (H4) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.