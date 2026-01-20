Nasdaq Prognose 20.01.2026: Nasdaq Analyse & Trading-Setups

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.258 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst weiter nach und konnte sich erst gegen Mittag stabilisieren und moderat erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief formatiert. Der Rücksetzer wurde zwar direkt wieder zurückgekauft, es hat aber bis zum Abend gedauert, bis wieder Käufer in den Markt gekommen sind. Die Nachfrage hat den Nasdaq wieder über die 25.250 Punkte-Marke geschoben.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Nasdaq Prognose heute: bärisch bis neutral – kurzfristig bleibt der Index anfällig, solange er sich nicht klar über der SMA50 (25.415) etabliert.

Entscheidungszone im Fokus: Stabilisierung über 25.187 spricht für Erholung Richtung 25.224 / 25.344 / 25.415 , ein Bruch darunter erhöht den Druck in Richtung 25.098 und 24.923 .

Setup-Wahrscheinlichkeit pro Abwärtsseite: Basisszenario bleibt seitwärts/abwärts, mit 60 % Bear vs. 40 % Bull und einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.537 und 25.038 Punkten.

Unsere Tageseinschätzung zum Nasdaq (20.01.2026)

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.258 Punkten. Zunächst setzte der Index am Vormittag weiter zurück, bevor er sich gegen Mittag stabilisieren und moderat erholen konnte. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief markiert. Der Rücksetzer wurde zwar direkt wieder gekauft, jedoch dauerte es bis zum Abend, bis erneut nachhaltige Nachfrage in den Markt kam. Diese Bewegung schob den Nasdaq wieder über die 25.250-Punkte-Marke.

Rückblick: Kursdaten und Range

Kennzahl 19.01. 16.01. Tageshoch (TH) 25.290 25.755 Tagestief (TT) 25.110 25.458 Tagesschluss 25.271 25.550 Range* (Punkte) 180 297

Erwartet vs. Ist (19.01.)

Kennzahl erwartet Ist Tageshoch 25.377 25.290 Tagestief 25.154 25.110

*Anmerkung: Farben dokumentieren jeweils die Veränderung zum Vortag / rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag – grün = höhere Kurse im Vergleich zum Vortag // Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im Chartcheck (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 25.224 Punkten). Nach dem Rücksetzer am Vormittag konnte der Index erst am Nachmittag dynamischer an und über die SMA20 laufen. Im Frühhandel gelang es, sich über dieser Durchschnittslinie zu etablieren, jedoch ohne deutlichen Abstand nach oben.

Technische Einordnung (1h)

Bullisches Szenario: Die Bullen müssen versuchen, den Nasdaq möglichst zügig an und über die SMA50 (aktuell bei 25.415 Punkten ) zu schieben. Je dynamischer die Bewegung ausfällt, desto belastbarer wäre das Signal. Der letzte Versuch, diese Linie zu überwinden, scheiterte am Freitag der Vorwoche.

Zusatzsignal: Entspannung im Stundenchart würde sich einstellen, wenn der Nasdaq auch über das 23,6%-Retracement läuft und sich darüber festsetzt.

Bärisches Risiko: Wird die SMA20 erneut aufgegeben, trübt sich das Chartbild ein. In diesem Fall könnte sich die Schwäche in Richtung 25.050/35 Punkte und übergeordnet 24.850/35 Punkte ausdehnen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Nasdaq Prognose: bärisch / neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart (übergeordnet)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der vergangenen Handelswoche fiel der Nasdaq unter alle drei Durchschnittslinien. Zwar gelang zunächst die Rückkehr über die SMA200 (aktuell bei 25.498 Punkten), anschließend auch über die SMA50 (25.569) und SMA20 (25.466) – jedoch ohne nachhaltige Stabilisierung. Zum Wochenschluss ging es wieder unter SMA50 und SMA20, und direkt zu Wochenbeginn wurde auch die SMA200 aufgegeben.

Technische Einordnung (4h)

Damit hat sich das übergeordnete Chartbild deutlich eingetrübt. Gestern konnten die Bullen den Index zwar stabilisieren, eine klare Erholung blieb jedoch aus.

Entlastungsbewegung möglich: Bleiben Käufer aktiv, könnte der Nasdaq wieder in Richtung SMA20/SMA200 laufen. Beide Linien liegen aktuell eng beieinander – ein Bereich, der engmaschig beobachtet werden sollte.

Fortsetzung der Schwäche: Solange der Nasdaq unter SMA20/SMA200 notiert, bleibt eine weitere Abwärtsbewegung grundsätzlich möglich. Unterseitige Ziele wurden bereits in der Stundenanalyse abgeleitet.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Nasdaq Prognose: bärisch

Ausblick für heute (20.01.2026): Nasdaq Prognose mit Long- & Short-Setup

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.187 Punkten und damit 71 Punkte unter dem Niveau von gestern Morgen.

Long Setup (oberhalb 25.187 Punkte)

Der Index könnte zunächst versuchen, sich über 25.187 Punkten zu halten. Gelingt dies, wären die nächsten Anlaufziele:

25.202/04 – 25.219/21 – 25.238/40 – 25.257/59 – 25.281/83 – 25.305/07 – 25.323/25 – 25.340/42 – 25.358/60 – 25.377/79 – 25.394/96 – 25.410/12

Über 25.410/12 wären weitere Ziele:

25.427/29 – 25.445/47 – 25.460/62 – 25.477/79 – 25.494/96 – 25.515/17 – 25.533/37 – 25.551/53 – 25.569/71 – 25.585/87 – 25.601/03 – 25.619/21 – 25.635/37 – 25.652/54 – 25.666/68 – 25.681/83

Short Setup (unterhalb 25.187 Punkte)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.187 Punkten festsetzen, könnte es abwärts an die nächsten Anlaufziele gehen:

25.170/68 – 25.154/52 – 25.126/24 – 25.108/06 – 25.090/88 – 25.075/73 – 25.059/57 – 25.040/38 – 25.023/21

Unter 25.023/21 wären die nächsten Ziele:

25.011/09 – 24.992/90 – 24.976/74 – 24.958/56 – 24.940/38 – 24.923/21 – 24.907/05 – 24.888/86 – 24.870/68 – 24.854/52 – 24.838/36 – 24.820/18 – 24.797/95

Nasdaq Widerstände (heute)

25.224

25.344

25.415/66/81/97

25.538/69/87

25.613

25.813

Nasdaq Unterstützungen (heute)

25.178

25.098

24.923

24.749/35

24.682/02

24.365

Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten (Setup-basiert)

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags 22:00 Uhr. Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange (20.01.2026)

25.396 / 25.537 Punkte bis 25.168 / 25.038 Punkte

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse (20.01.2026)

Was ist die Nasdaq Prognose für heute (20.01.2026)?

Unsere Nasdaq Prognose ist heute seitwärts bis abwärts mit einem bärischen Grundton.

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Analyse im Trendbild?

Kurzfristig ist das Chartbild bärisch/neutral, übergeordnet im 4h-Chart bleibt die Nasdaq Analyse bärisch, da wichtige Durchschnittslinien zuletzt verloren wurden.

Welche Marke ist heute entscheidend im Nasdaq?

Die zentrale Schlüsselmarke liegt bei 25.187 Punkten. Oberhalb davon steigen die Chancen auf eine Stabilisierung, darunter nimmt der Abwärtsdruck zu.

Welche Widerstände sind heute im Fokus?

Wichtige Nasdaq Widerstände liegen bei 25.224, 25.344 und besonders im Bereich 25.415.

Welche Unterstützungen sind heute wichtig?

Relevante Nasdaq Unterstützungen liegen bei 25.178, 25.098 und 24.923 Punkten.

Wann wird das Chartbild wieder bullischer?

Ein bullischeres Signal entsteht, wenn der Nasdaq dynamisch über 25.415 (SMA50) steigt und sich darüber festsetzt.

Was spricht heute für ein Short-Szenario?

Ein nachhaltiger Bruch unter 25.187 Punkte erhöht die Wahrscheinlichkeit für Abgaben Richtung 25.098 und darunter bis 24.923.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario liegt heute bei 40 %.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse?

Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario liegt heute bei 60 %.

Wie lautet die erwartete Tagesrange im Nasdaq?

Die erwartete Range liegt zwischen 25.537 Punkten (oben) und 25.038 Punkten (unten).