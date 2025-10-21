Einleitung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.112 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag zunächst moderat erholen, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab. Erst gegen Mittag konnte sich der Nasdaq stabilisieren und mit Aufnahme des offiziellen Handels dynamisch aufwärtslaufen. Es ging im Rahmen der Aufwärtsbewegung bis an und über die 25.300 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq am Abend hat festsetzen können.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

Bullischer Start in die Woche:

Der Nasdaq konnte sich über der wichtigen Marke von 25.300 Punkten behaupten und zeigt damit Stärke im kurzfristigen Trend. Das technische Bild spricht aktuell für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Unterstützungen geben Stabilität:

Solange sich der Nasdaq über den gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) hält, bleibt das übergeordnete Chartbild positiv. Rücksetzer werden aktuell als Kaufchancen interpretiert.

Positive Nasdaq Prognose für den Handelstag:

Mit einer bullischen Wahrscheinlichkeit von 55 % wird für den 21.10.2025 eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung erwartet – Kursziele liegen zwischen 25.523 und 25.712 Punkten.

Der Nasdaq startete am Montagmorgen bei 25.112 Punkten und zeigte sich zunächst volatil. Nach einer moderaten Erholung am Vormittag gab der Index die Gewinne wieder ab, bevor er sich zur Mittagszeit stabilisieren konnte. Im offiziellen Handel setzte anschließend eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq über die 25.300 Punkte-Marke führte. Am Abend konnte sich der Index dort behaupten – ein positives Signal im kurzfristigen Trend.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 20.10. 25.352 25.083 25.300 269 17.10. 25.052 24.410 24.987 642

Farbcodierung: Rot = niedrigere Kurse, Grün = höhere Kurse (Zeitraum 08:00–22:00 Uhr)

Nasdaq Analyse im 1h-Chart: Kurzfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq über der SMA200 (25.009 Punkte). Der Rücksetzer am Vormittag blieb oberhalb der SMA20 (25.279 Punkte), woraufhin sich der Index mit neuem Momentum nach oben schob.

Diese Bewegung brachte den Nasdaq erneut in Schlagdistanz zum Allzeithoch.

Charttechnische Einschätzung:

Solange der Index oberhalb der SMA20 per Stundenschluss notiert, bleibt die Nasdaq Prognose bullisch.

Über dem Allzeithoch ergeben sich mögliche Kursziele bei 25.505–25.520 Punkten sowie 25.655–25.670 Punkten.

Rücksetzer bis zur SMA20 sind unkritisch, solange eine Erholung erfolgt. Ein Bruch der SMA20 könnte jedoch Abwärtsdruck bis zur SMA50 (25.034 Punkte) und SMA200 auslösen – diese gelten als starke Unterstützungszonen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch ✅

Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Übergeordnetes Bild

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer Schwächephase unter der SMA20 (25.020 Punkte) gelang dem Nasdaq zuletzt der Rebreak über die SMA50 (24.990 Punkte). Die Erholung über beide Linien hat das übergeordnete Chartbild deutlich aufgehellt.

Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20/SMA50 bleibt, besteht weiteres Potenzial in Richtung des Allzeithochs.

Rücksetzer bis zur SMA20/SMA50 wären normal und bieten potenzielle Einstiegszonen für Bullen. Knapp darunter verläuft die SMA200 (24.649 Punkte) als zusätzliche Unterstützung.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch ✅

Nasdaq Ausblick für den 21.10.2025

Der Nasdaq notiert in der Vorbörse bei 25.296 Punkten, also 184 Punkte über dem Vortag.

Long Setup:

Kann sich der Nasdaq über 25.296 Punkten halten, liegen nächste Ziele bei:

25.317 – 25.523 Punkten, darüber bei 25.546 – 25.712 Punkten.

Short Setup:

Scheitert der Index an der 25.296-Marke, sind Rücksetzer bis 25.053/51 Punkte denkbar.

Darunter könnten Abgaben bis 24.870 Punkte folgen.

Nasdaq Widerstände & Unterstützungen

Widerstände:

25.392 · 25.515 · 25.648 · 25.835

Unterstützungen:

25.279 · 25.034/20/09 · 24.990/58 · 24.649 · 24.592 · 24.313

Handelswahrscheinlichkeiten laut unserer Nasdaq Prognose

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

(Bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag)

Erwartete Tagesrange: 25.436 / 25.590 Punkte bis 25.253 / 25.123 Punkte

Gesamteinschätzung:

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt eine überwiegend positive Marktlage. Solange die kurzfristigen Unterstützungen halten, überwiegt die Wahrscheinlichkeit einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung. Trader sollten Rücksetzer für Long-Einstiege nutzen, solange das übergeordnete Chartbild bullisch bleibt.

❓ FAQ Nasdaq Prognose & Analyse

1. Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für den 21.10.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt eine bullische Tendenz. Der Index notiert über wichtigen Unterstützungen und könnte im Tagesverlauf weiter steigen. Mögliche Kursziele liegen bei 25.523 bis 25.712 Punkten, solange die Zone um 25.279 Punkte hält.

2. Welche technischen Marken sind laut Nasdaq Analyse aktuell wichtig?

Laut der aktuellen Nasdaq Analyse liegen die entscheidenden Widerstände bei 25.392, 25.515 und 25.648 Punkten, während die wichtigsten Unterstützungen bei 25.034, 24.990 und 24.649 Punkten verlaufen. Ein Bruch unter die SMA20 könnte kurzfristige Schwäche signalisieren.

3. Ist die Nasdaq Prognose derzeit bullisch oder bärisch?

Die Nasdaq Prognose für den 21. Oktober 2025 ist bullisch. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse wird auf 55 % geschätzt.

4. Welche Chartindikatoren bestimmen die Nasdaq Analyse?

Die Nasdaq Analyse basiert auf den gleitenden Durchschnitten SMA20, SMA50 und SMA200, die als dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen dienen. Aktuell zeigen alle drei Indikatoren eine positive Marktstruktur.

5. Welche Strategie empfiehlt sich laut Nasdaq Prognose heute?

Trader sollten laut der heutigen Nasdaq Prognose Rücksetzer bis zur SMA20 für Long-Einstiege nutzen. Solange sich der Index über 25.279 Punkten stabilisiert, bleiben Aufwärtsbewegungen wahrscheinlicher als Korrekturen.