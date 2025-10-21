Silber Prognose: Aktueller Silber Preis und Marktanalyse nach COMEX-Rückgang

Das Wichtigste in Kürze Silber fällt um fast 5 % und fällt damit unter die Marke von 50 $ , was den größten Tagesverlust seit April darstellt.

und fällt damit unter die Marke von , was den größten Tagesverlust seit April darstellt. Die Korrektur folgt auf einen Anstieg des FOMO-Effekts im Einzelhandel, der von erfahrenen Anlegern oft als konträres Signal angesehen wird.

im Einzelhandel, der von erfahrenen Anlegern oft als angesehen wird. Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Entspannung der politischen Lage in den USA, der erneute Optimismus im Handel zwischen den USA und China sowie ein technischer Durchbruch der beschleunigten Aufwärtstrendlinie.

Silber Prognose: Korrektur nach starkem Anstieg des Silber Preises Die jüngste Korrektur am Silbermarkt folgt auf eine Phase intensiver Nachfrage, in der weltweit Bilder von Schlangen vor Edelmetallhändlern kursierten. Diese Welle von FOMO (Fear of Missing Out) unter Privatanlegern, die bislang kaum Erfahrung mit Edelmetallen hatten, wird oft als kontraindikativer Marktimpuls betrachtet. Dennoch bleiben die fundamentalen Aussichten für Silber langfristig positiv. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber US-Politisches Risiko nimmt ab Neue Meldungen deuten darauf hin, dass sich Republikaner und Demokraten in den USA auf eine Lösung einigen könnten, um den Regierungsbetrieb wieder aufzunehmen. Diese Entwicklung reduziert ein wichtiges geopolitisches Risiko, was sich auch auf die Silber Prognose auswirken könnte, da Investoren in Zeiten politischer Stabilität oft weniger auf Edelmetalle als sicheren Hafen setzen. Silver is recording its largest daily decline since April. Historically, movements of this magnitude have been exceedingly rare. Source: Bloomberg Finance LP Der Rückgang der COMEX-Silberbestände könnte eine Normalisierung der Lage an der Börse und die Rückkehr eines Teils des Metalls nach London bedeuten. Quelle: Bloomberg Finance LP Handelsoptimismus stärkt Risikoappetit Donald Trump kündigte an, dass ein bevorstehendes Handelsabkommen mit China „großartig“ sein werde. Ein Treffen mit Xi Jinping auf dem APEC-Gipfel ist geplant. Eine Verbesserung der Handelsbeziehungen könnte den Silber Preis kurzfristig unter Druck setzen, da Anleger wieder stärker in risikoreichere Anlageklassen investieren. COMEX-Bestände im Fokus Ein entscheidender Faktor in der aktuellen Silber Prognose ist die Entwicklung der COMEX-Bestände. Diese beginnen laut Bloomberg Finance LP zu sinken – ein mögliches Signal für eine Rückführung von physischem Silber nach London. Historisch gesehen sind so starke Bewegungen selten und können auf eine Normalisierung am Markt hindeuten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse: Unterstützung bei 47 USD Aus technischer Sicht fällt der Silber Preis derzeit stark und hat sowohl die Marke von 50 USD pro Unze als auch die Hochs von 2011 unterschritten. Zudem wurde die seit September bestehende Aufwärtstrendlinie durchbrochen. Sollte sich die Korrektur fortsetzen, liegt die nächste wichtige Unterstützung bei rund 47 USD pro Unze, was dem 30-Tage-Durchschnitt entspricht. Fazit zur aktuellen Silber Prognose Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt die langfristige Silber Prognose positiv. Rückgänge dieser Art sind in Edelmetallmärkten nicht ungewöhnlich und bieten häufig neue Einstiegschancen. Die Kombination aus sinkenden COMEX-Beständen, politischer Stabilisierung und globalem Handelsoptimismus schafft eine spannende Ausgangslage für den Silber Preis in den kommenden Wochen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

