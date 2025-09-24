KEY TAKEAWAYS

Das Stundenchart hat sich eingetrübt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 24.660/40 Punkte bzw. die SMA200 (aktuell bei 24.501 Punkten) sein.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Überblick zur Nasdaq Analyse

Unsere Nasdaq Prognose für den 24. September 2025 zeigt ein gemischtes Bild. Der Index eröffnete gestern bei 24.996 Punkten und markierte bereits am Morgen sein Tageshoch – knapp unter dem Vortageshoch. Danach bewegte sich der Nasdaq bis zum Nachmittag seitwärts. Mit Start des offiziellen Handels setzte eine leichte Abwärtsbewegung ein. Erst am Abend erhöhte sich der Verkaufsdruck deutlich, sodass der Index bis unter 24.800 Punkte fiel. Der Tagesschluss konnte sich jedoch knapp über dieser Marke halten.

Rückblick und Kerndaten

Tageshoch: 25.026 Punkte

Tagestief: 24.780 Punkte

Tagesschluss: 24.830 Punkte

Range (08:00–22:00 Uhr): 246 Punkte

Die Nasdaq-Entwicklung zeigt: Während Intraday-Bewegungen Schwäche signalisierten, konnte der Schlusskurs die wichtige 24.800er-Marke verteidigen.

Chartcheck im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die kurzfristige Nasdaq Analyse im Stundenchart verdeutlicht, dass der Index zunächst über der SMA20 (24.883 Punkte) notierte, diese aber am Nachmittag und Abend wieder unterschritt. Auch die SMA50 (24.908 Punkte) wurde nach unten aufgegeben.

Damit hat sich das Bild eingetrübt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, sind weitere Abwärtsbewegungen wahrscheinlich. Ziele könnten 24.660/40 Punkte sowie die SMA200 bei 24.501 Punkten sein.

Eine Erholung wäre denkbar, falls die SMA20/SMA50 zurückerobert werden. Erst dann könnte die Rallye in Richtung Allzeithoch wieder Fahrt aufnehmen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq zuvor über der SMA200 (23.868 Punkte) und SMA50 (24.543 Punkte) stabilisieren. Von dort setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Rücksetzer fanden bislang Halt an der SMA20 (24.868 Punkte).

Gestern jedoch fiel der Index wieder unter diese Marke – ein Warnsignal. Die Bullen müssen den Nasdaq rasch über die SMA20 zurückbringen, um weiteres Potenzial in Richtung Allzeithoch zu eröffnen.

Mittelfristige Nasdaq Prognose: bullisch / neutral

Ausblick für den 24.09.2025

Aktueller Stand: 24.861 Punkte (135 Punkte unter dem gestrigen Niveau)

Long-Szenario: Stabilisierung über 24.861 könnte Ziele bis 25.051/53 und höher eröffnen.

Short-Szenario: Unterhalb von 24.861 drohen Abgaben in Richtung 24.578 und tiefer.

Nasdaq Widerstände: 25.049, 25.211, 25.405, 25.868/83, 25.908

Nasdaq Unterstützungen: 24.735/11, 24.543/01, 24.484/35, 24.371, 24.266/30

Einschätzung

Basierend auf unserer Nasdaq Analyse erwarten wir heute einen seitwärts bis abwärts gerichteten Markt:

Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %

Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %

Erwartete Tagesrange: 24.917 / 25.011 bis 24.727 / 24.592 Punkte

FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse

Was ist die Nasdaq Prognose für den 24.09.2025?

Die Nasdaq Prognose für den 24. September 2025 ist neutral bis leicht abwärtsgerichtet. Wir erwarten eine Tagesrange zwischen 24.917 / 25.011 Punkten auf der Oberseite und 24.727 / 24.592 Punkten auf der Unterseite.

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Analyse?

Unsere Nasdaq Analyse zeigt, dass der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und SMA50 notiert. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Abwärtsbewegungen bestehen.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind für die Nasdaq wichtig?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 25.049, 25.211, 25.405 sowie 25.868/83 Punkten. Auf der Unterseite sind 24.735/11, 24.543/01 und 24.484/35 die zentralen Unterstützungen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Basierend auf unserem Trading-Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 40 %, für ein bärisches Szenario bei 60 %.

Welche Chartmarken sind kurzfristig entscheidend?

Kurzfristig entscheidend sind die SMA20 bei 24.883 Punkten und die SMA50 bei 24.908 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marken könnte eine neue Aufwärtsbewegung einleiten, während ein Bruch darunter weiteres Abwärtspotenzial eröffnet.