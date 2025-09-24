KEY TAKEAWAYS
Das Stundenchart hat sich eingetrübt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 24.660/40 Punkte bzw. die SMA200 (aktuell bei 24.501 Punkten) sein.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Überblick zur Nasdaq Analyse
Unsere Nasdaq Prognose für den 24. September 2025 zeigt ein gemischtes Bild. Der Index eröffnete gestern bei 24.996 Punkten und markierte bereits am Morgen sein Tageshoch – knapp unter dem Vortageshoch. Danach bewegte sich der Nasdaq bis zum Nachmittag seitwärts. Mit Start des offiziellen Handels setzte eine leichte Abwärtsbewegung ein. Erst am Abend erhöhte sich der Verkaufsdruck deutlich, sodass der Index bis unter 24.800 Punkte fiel. Der Tagesschluss konnte sich jedoch knapp über dieser Marke halten.
Rückblick und Kerndaten
-
Tageshoch: 25.026 Punkte
-
Tagestief: 24.780 Punkte
-
Tagesschluss: 24.830 Punkte
-
Range (08:00–22:00 Uhr): 246 Punkte
Die Nasdaq-Entwicklung zeigt: Während Intraday-Bewegungen Schwäche signalisierten, konnte der Schlusskurs die wichtige 24.800er-Marke verteidigen.
Chartcheck im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die kurzfristige Nasdaq Analyse im Stundenchart verdeutlicht, dass der Index zunächst über der SMA20 (24.883 Punkte) notierte, diese aber am Nachmittag und Abend wieder unterschritt. Auch die SMA50 (24.908 Punkte) wurde nach unten aufgegeben.
Damit hat sich das Bild eingetrübt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, sind weitere Abwärtsbewegungen wahrscheinlich. Ziele könnten 24.660/40 Punkte sowie die SMA200 bei 24.501 Punkten sein.
Eine Erholung wäre denkbar, falls die SMA20/SMA50 zurückerobert werden. Erst dann könnte die Rallye in Richtung Allzeithoch wieder Fahrt aufnehmen.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral
Chartcheck im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq zuvor über der SMA200 (23.868 Punkte) und SMA50 (24.543 Punkte) stabilisieren. Von dort setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Rücksetzer fanden bislang Halt an der SMA20 (24.868 Punkte).
Gestern jedoch fiel der Index wieder unter diese Marke – ein Warnsignal. Die Bullen müssen den Nasdaq rasch über die SMA20 zurückbringen, um weiteres Potenzial in Richtung Allzeithoch zu eröffnen.
Mittelfristige Nasdaq Prognose: bullisch / neutral
Ausblick für den 24.09.2025
-
Aktueller Stand: 24.861 Punkte (135 Punkte unter dem gestrigen Niveau)
-
Long-Szenario: Stabilisierung über 24.861 könnte Ziele bis 25.051/53 und höher eröffnen.
-
Short-Szenario: Unterhalb von 24.861 drohen Abgaben in Richtung 24.578 und tiefer.
Nasdaq Widerstände: 25.049, 25.211, 25.405, 25.868/83, 25.908
Nasdaq Unterstützungen: 24.735/11, 24.543/01, 24.484/35, 24.371, 24.266/30
Einschätzung
Basierend auf unserer Nasdaq Analyse erwarten wir heute einen seitwärts bis abwärts gerichteten Markt:
-
Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %
-
Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %
Erwartete Tagesrange: 24.917 / 25.011 bis 24.727 / 24.592 Punkte
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse
Was ist die Nasdaq Prognose für den 24.09.2025?
Die Nasdaq Prognose für den 24. September 2025 ist neutral bis leicht abwärtsgerichtet. Wir erwarten eine Tagesrange zwischen 24.917 / 25.011 Punkten auf der Oberseite und 24.727 / 24.592 Punkten auf der Unterseite.
Wie lautet die aktuelle Nasdaq Analyse?
Unsere Nasdaq Analyse zeigt, dass der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und SMA50 notiert. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Abwärtsbewegungen bestehen.
Welche Unterstützungen und Widerstände sind für die Nasdaq wichtig?
Die wichtigsten Widerstände liegen bei 25.049, 25.211, 25.405 sowie 25.868/83 Punkten. Auf der Unterseite sind 24.735/11, 24.543/01 und 24.484/35 die zentralen Unterstützungen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?
Basierend auf unserem Trading-Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 40 %, für ein bärisches Szenario bei 60 %.
Welche Chartmarken sind kurzfristig entscheidend?
Kurzfristig entscheidend sind die SMA20 bei 24.883 Punkten und die SMA50 bei 24.908 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marken könnte eine neue Aufwärtsbewegung einleiten, während ein Bruch darunter weiteres Abwärtspotenzial eröffnet.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.