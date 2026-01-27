Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Dienstag, 27.01.2026 – Technischer Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.563 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst Substanz ab und setzte bis fast an das 23,6 % Retracement zurück. Es gelang dem Nasdaq aber sich rasch zu stabilisieren und wieder aufwärtszulaufen. Es ging zunächst moderat aufwärts, mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellt sich deutliches Kaufinteresse ein. Der Index konnte sich im Zuge dessen bis über die 25.800 Punkte-Marke schieben, sich aber nicht im Dunstkreis derer festsetzen. Am Abend gaben die Notierungen moderat nach, der Nasdaq fiel im Rahmen der moderaten Gewinnmitnahmen wieder unter die 25.800 Punkte-Marke zurück. Im späten Handel gab der Index Teile seiner Gewinne wieder ab, konnte sich im Frühhandel aber weiter erholen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Übergeordnetes Chartbild bleibt bullisch

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt sich ein klar positives technisches Bild. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 notiert, ist die aktuelle Nasdaq Prognose weiterhin auf der Oberseite zu favorisieren.

25.898 Punkte als kurzfristige Schlüsselschwelle

Die Zone um 25.898 Punkte entscheidet über den weiteren Tagesverlauf. Oberhalb dieser Marke überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, darunter nimmt die Wahrscheinlichkeit von Rücksetzern deutlich zu.

Seitwärts bis aufwärts gerichtete Tageserwartung

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse wird für den heutigen Handel ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt erwartet, mit einer prognostizierten Tagesrange zwischen 25.715 und 26.248 Punkten.

Nasdaq Prognose – Rückblick auf den letzten Handelstag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.563 Punkten. Im frühen Handel gab der Index zunächst nach und setzte bis fast an das 23,6 %-Retracement zurück. Anschließend gelang jedoch eine rasche Stabilisierung, gefolgt von einer moderaten Erholung.

Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zeigte sich deutliches Kaufinteresse. Der Nasdaq konnte sich zeitweise bis über die 25.800-Punkte-Marke schieben, diese jedoch nicht nachhaltig behaupten. Am Abend kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen, wodurch der Index erneut unter diese Marke zurückfiel. Im späten Handel gab der Nasdaq weitere Teile seiner Gewinne ab, konnte sich im Frühhandel jedoch wieder erholen.

Marktdaten im Überblick

Kennzahl 26.01. 23.01. Tageshoch 25.823 25.730 Tagestief 25.476 25.426 Tagesschluss 25.735 25.620 Tagesrange (Punkte)* 347 304

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Farben zeigen die Veränderung zum Vortag an.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq zunächst über der SMA20 (25.781 Punkte), fiel jedoch im Vormittagshandel wieder darunter zurück. Erst im Bereich der SMA50 (25.644 Punkte) gelang eine Stabilisierung. Von dort aus setzte eine dynamische Erholung ein, die sich am Nachmittag deutlich beschleunigte.

Am Abend vergrößerte sich der Abstand zur SMA20 erneut, was das kurzfristige Chartbild klar aufhellte.

Nasdaq Analyse – Kernaussage (1h):

Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die bullische Nasdaq Prognose intakt.

Übergeordnete Kursziele (1h):

25.955/70 Punkte

26.185/502 Punkte

Rücksetzer bis an die SMA20 wären zunächst unkritisch. Erst ein nachhaltiger Stundenschluss unter dieser Linie würde das Risiko eines Rücklaufs bis zur SMA50 erhöhen.

Kurzfristige Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (übergeordnet)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq Ende der letzten Handelswoche dynamisch über die SMA20 (25.622 Punkte) sowie über den Bereich der SMA200 (25.477 Punkte) und SMA50 (25.467 Punkte) schieben. Die ersten Versuche scheiterten noch, doch ab Freitagnachmittag gelang ein nachhaltiger Ausbruch nach oben.

Zum Wochenbeginn testete der Index die SMA200 erneut, nahm dort Schwung auf und setzte die Aufwärtsbewegung dynamisch fort.

Nasdaq Analyse – Kernaussage (4h):

Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 bleibt, ist das übergeordnete Chartbild klar bullisch zu interpretieren.

Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren. Darunter würden SMA200 und SMA50 als Unterstützungen fungieren. Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das bullische Szenario jedoch infrage stellen.

Übergeordnete Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose für heute – Ausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.898 Punkten und damit rund 335 Punkte über dem Niveau des Vortagsmorgens.

Long-Szenario (bullische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Index oberhalb von 25.898 Punkten halten, ergeben sich folgende Anlaufziele:

25.911/13 → 25.930/32 → 25.949/51 → 25.970/72 → 25.988/90 →

26.008/10 → 26.024/26 → 26.043/45 → 26.060/62 → 26.081/83 →

26.103/05 → 26.118/20 → 26.137/39 → 26.155/57 → 26.172/74 →

26.190/92 → 26.209/11 → 26.227/29 → 26.246/48 → 26.263/65 Punkte

Short-Szenario (bärische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.898 Punkten etablieren, wären folgende Rücklaufziele denkbar:

25.879/77 → 25.861/59 → 25.843/41 → 25.825/23 → 25.808/06 →

25.795/93 → 25.775/73 → 25.754/52 → 25.738/36 → 25.717/15 →

25.698/96 → 25.683/81 → 25.664/62 Punkte

Unterhalb von 25.664/62 Punkten eröffnen sich weitere Abwärtsziele bis in den Bereich von 25.380/78 Punkten.

Wichtige Nasdaq Marken

Widerstände:

25.904

26.158

26.287

26.445

Unterstützungen:

25.781

25.644/22

25.477/67/57

25.305

25.118

Quelle: Eigenanalyse, Daten und Charts aus xStation5.

Zusammenfassung Nasdaq Prognose

Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten im Jahresvergleich:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.139 / 26.248 Punkten auf der Oberseite und 25.793 / 25.715 Punkten auf der Unterseite.

Die Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse und den Tagesschluss um 22:00 Uhr.

HANDELN BEIM BESTEN BROKER*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist seitwärts bis aufwärts gerichtet. Solange der Index oberhalb von 25.898 Punkten notiert, überwiegen die bullischen Szenarien mit Kurszielen bis in den Bereich von 26.248 Punkten.

Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bärisch?

Die Nasdaq Analyse ist sowohl kurzfristig (1h-Chart) als auch übergeordnet (4h-Chart) bullisch. Voraussetzung dafür ist, dass der Nasdaq oberhalb der SMA20 bleibt.

Welche Marken sind heute für den Nasdaq besonders wichtig?

Auf der Oberseite sind die Widerstände bei 25.904, 26.158 und 26.287 Punkten relevant. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.781, 25.644/22 und 25.477 Punkten.

Was würde das bullische Szenario im Nasdaq infrage stellen?

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 sowie insbesondere ein Bruch der SMA50 würden das aktuell bullische Chartbild eintrüben und die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben erhöhen.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Tagesrange für den Nasdaq liegt zwischen 25.715 Punkten auf der Unterseite und 26.248 Punkten auf der Oberseite, bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr.