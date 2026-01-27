Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Dienstag, 27.01.2026 – Technischer Ausblick

- Übergeordnetes Chartbild bleibt bullisch
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.563 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst Substanz ab und setzte bis fast an das 23,6 % Retracement zurück. Es gelang dem Nasdaq aber sich rasch zu stabilisieren und wieder aufwärtszulaufen. Es ging zunächst moderat aufwärts, mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellt sich deutliches Kaufinteresse ein. Der Index konnte sich im Zuge dessen bis über die 25.800 Punkte-Marke schieben, sich aber nicht im Dunstkreis derer festsetzen. Am Abend gaben die Notierungen moderat nach, der Nasdaq fiel im Rahmen der moderaten Gewinnmitnahmen wieder unter die 25.800 Punkte-Marke zurück. Im späten Handel gab der Index Teile seiner Gewinne wieder ab, konnte sich im Frühhandel aber weiter erholen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🚀 Key Takeaways
-
Übergeordnetes Chartbild bleibt bullisch
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt sich ein klar positives technisches Bild. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 notiert, ist die aktuelle Nasdaq Prognose weiterhin auf der Oberseite zu favorisieren.
-
25.898 Punkte als kurzfristige Schlüsselschwelle
Die Zone um 25.898 Punkte entscheidet über den weiteren Tagesverlauf. Oberhalb dieser Marke überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, darunter nimmt die Wahrscheinlichkeit von Rücksetzern deutlich zu.
-
Seitwärts bis aufwärts gerichtete Tageserwartung
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse wird für den heutigen Handel ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt erwartet, mit einer prognostizierten Tagesrange zwischen 25.715 und 26.248 Punkten.
Nasdaq Prognose – Rückblick auf den letzten Handelstag
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.563 Punkten. Im frühen Handel gab der Index zunächst nach und setzte bis fast an das 23,6 %-Retracement zurück. Anschließend gelang jedoch eine rasche Stabilisierung, gefolgt von einer moderaten Erholung.
Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zeigte sich deutliches Kaufinteresse. Der Nasdaq konnte sich zeitweise bis über die 25.800-Punkte-Marke schieben, diese jedoch nicht nachhaltig behaupten. Am Abend kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen, wodurch der Index erneut unter diese Marke zurückfiel. Im späten Handel gab der Nasdaq weitere Teile seiner Gewinne ab, konnte sich im Frühhandel jedoch wieder erholen.
Marktdaten im Überblick
|Kennzahl
|26.01.
|23.01.
|Tageshoch
|25.823
|25.730
|Tagestief
|25.476
|25.426
|Tagesschluss
|25.735
|25.620
|Tagesrange (Punkte)*
|347
|304
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Farben zeigen die Veränderung zum Vortag an.
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (kurzfristig)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq zunächst über der SMA20 (25.781 Punkte), fiel jedoch im Vormittagshandel wieder darunter zurück. Erst im Bereich der SMA50 (25.644 Punkte) gelang eine Stabilisierung. Von dort aus setzte eine dynamische Erholung ein, die sich am Nachmittag deutlich beschleunigte.
Am Abend vergrößerte sich der Abstand zur SMA20 erneut, was das kurzfristige Chartbild klar aufhellte.
Nasdaq Analyse – Kernaussage (1h):
Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die bullische Nasdaq Prognose intakt.
Übergeordnete Kursziele (1h):
-
25.955/70 Punkte
-
26.185/502 Punkte
Rücksetzer bis an die SMA20 wären zunächst unkritisch. Erst ein nachhaltiger Stundenschluss unter dieser Linie würde das Risiko eines Rücklaufs bis zur SMA50 erhöhen.
Kurzfristige Prognose: bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (übergeordnet)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq Ende der letzten Handelswoche dynamisch über die SMA20 (25.622 Punkte) sowie über den Bereich der SMA200 (25.477 Punkte) und SMA50 (25.467 Punkte) schieben. Die ersten Versuche scheiterten noch, doch ab Freitagnachmittag gelang ein nachhaltiger Ausbruch nach oben.
Zum Wochenbeginn testete der Index die SMA200 erneut, nahm dort Schwung auf und setzte die Aufwärtsbewegung dynamisch fort.
Nasdaq Analyse – Kernaussage (4h):
Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 bleibt, ist das übergeordnete Chartbild klar bullisch zu interpretieren.
Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren. Darunter würden SMA200 und SMA50 als Unterstützungen fungieren. Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das bullische Szenario jedoch infrage stellen.
Übergeordnete Prognose: bullisch
Nasdaq Prognose für heute – Ausblick
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.898 Punkten und damit rund 335 Punkte über dem Niveau des Vortagsmorgens.
Long-Szenario (bullische Nasdaq Prognose)
Kann sich der Index oberhalb von 25.898 Punkten halten, ergeben sich folgende Anlaufziele:
25.911/13 → 25.930/32 → 25.949/51 → 25.970/72 → 25.988/90 →
26.008/10 → 26.024/26 → 26.043/45 → 26.060/62 → 26.081/83 →
26.103/05 → 26.118/20 → 26.137/39 → 26.155/57 → 26.172/74 →
26.190/92 → 26.209/11 → 26.227/29 → 26.246/48 → 26.263/65 Punkte
Short-Szenario (bärische Nasdaq Prognose)
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.898 Punkten etablieren, wären folgende Rücklaufziele denkbar:
25.879/77 → 25.861/59 → 25.843/41 → 25.825/23 → 25.808/06 →
25.795/93 → 25.775/73 → 25.754/52 → 25.738/36 → 25.717/15 →
25.698/96 → 25.683/81 → 25.664/62 Punkte
Unterhalb von 25.664/62 Punkten eröffnen sich weitere Abwärtsziele bis in den Bereich von 25.380/78 Punkten.
Wichtige Nasdaq Marken
Widerstände:
-
25.904
-
26.158
-
26.287
-
26.445
Unterstützungen:
-
25.781
-
25.644/22
-
25.477/67/57
-
25.305
-
25.118
Quelle: Eigenanalyse, Daten und Charts aus xStation5.
Zusammenfassung Nasdaq Prognose
Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten im Jahresvergleich:
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.139 / 26.248 Punkten auf der Oberseite und 25.793 / 25.715 Punkten auf der Unterseite.
Die Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse und den Tagesschluss um 22:00 Uhr.
HANDELN BEIM BESTEN BROKER*
- Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist seitwärts bis aufwärts gerichtet. Solange der Index oberhalb von 25.898 Punkten notiert, überwiegen die bullischen Szenarien mit Kurszielen bis in den Bereich von 26.248 Punkten.
Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bärisch?
Die Nasdaq Analyse ist sowohl kurzfristig (1h-Chart) als auch übergeordnet (4h-Chart) bullisch. Voraussetzung dafür ist, dass der Nasdaq oberhalb der SMA20 bleibt.
Welche Marken sind heute für den Nasdaq besonders wichtig?
Auf der Oberseite sind die Widerstände bei 25.904, 26.158 und 26.287 Punkten relevant. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.781, 25.644/22 und 25.477 Punkten.
Was würde das bullische Szenario im Nasdaq infrage stellen?
Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 sowie insbesondere ein Bruch der SMA50 würden das aktuell bullische Chartbild eintrüben und die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben erhöhen.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?
Die erwartete Tagesrange für den Nasdaq liegt zwischen 25.715 Punkten auf der Unterseite und 26.248 Punkten auf der Oberseite, bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr.
