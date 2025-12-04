Nasdaq Prognose & Analyse für den 04.12.2025 – Technischer Ausblick

- Bullisches Gesamtbild
- Wichtige Unterstützungen
- Handelsspanne & Ausblick
- Bullisches Gesamtbild
- Wichtige Unterstützungen
- Handelsspanne & Ausblick
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.622 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag übergeordnet in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag, vor Aufnahme des offiziellen Handels setzte der Nasdaq deutlich und dynamisch zurück. Es im Rahmen der Abwärtsbewegung bis unter die 25.400 Punkte. Der Rücksetzer wurde direkt mit Handelsaufnahme zurückgekauft. Es ging bis zum Abend aufwärts, wobei die Verluste des Nachmittags erst am späten Abend kompensiert werden konnten.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
-
Bullisches Gesamtbild: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt die Struktur positiv, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Rücksetzer werden bisher konsequent gekauft.
-
Wichtige Unterstützungen: Stabilisierung wird besonders an SMA20, SMA50 und dem 23,6%-Retracement erwartet. Erst ein Bruch der SMA200 würde das Chartbild spürbar eintrüben.
-
Handelsspanne & Ausblick: Für den heutigen Handelstag wird eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Range zwischen 25.723–25.855 Punkten bzw. 25.515–25.444 Punkten erwartet – mit 65 % Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario.
In unserer heutigen Nasdaq Analyse liefern wir eine umfassende Einschätzung zum technologielastigen US-Index für den Handelstag Donnerstag, den 04. Dezember 2025. Die technische Bewertung basiert auf Daten der xStation5 sowie einer detaillierten Chartauswertung auf Stunden- und 4-Stunden-Basis. Diese Analyse dient gleichzeitig als Nasdaq Prognose für den kurzfristigen wie auch mittelfristigen Verlauf.
🕒 Marktverlauf vom 03.12.2025
Der Nasdaq eröffnete gestern Morgen bei 25.622 Punkten und bewegte sich bis zum Nachmittag in einer engen Seitwärtsrange. Kurz vor dem offiziellen Handelsstart kam es zu einem deutlichen Rücksetzer in Richtung 25.400 Punkte. Diese Schwächephase wurde jedoch mit Aufnahme des Handels sofort wieder gekauft. Erst am späten Abend konnten die Verluste vollständig kompensiert werden.
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range (08–22 Uhr)
|03.12.
|25.650
|25.387
|25.623
|263
|02.12.
|25.633
|25.289
|25.563
|344
Farben (intern): rot = tiefer als Vortag, grün = höher als Vortag.
📊 Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq startete am gestrigen Morgen oberhalb der SMA20 (25.595 Punkte). Über den Tag hinweg setzte der Index mehrfach auf diese Unterstützungslinie auf und konnte sich jeweils moderat erholen.
Am Nachmittag fiel der Index kurzzeitig unter die SMA20 und testete die SMA50 (25.551 Punkte). Diese Zone bot stabilen Halt, sodass der Index bis zum Abend wieder über die SMA20 zurückkehren konnte.
🔍 Kernaussagen 1h-Chart:
-
Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 (25.565 Punkte) notiert, bleibt das kurzfristige Bild bullisch.
-
Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite:
25.815/35 Punkte sowie 26.045/60 Punkte.
-
Rücksetzer könnten zunächst an SMA20 oder SMA50 stabilisieren.
-
Ein Schlusskurs unter dem 23,6%-Retracement würde das Bild eintrüben.
➡️ Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch
🕓 Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
In der Vorwoche erholte sich der Nasdaq deutlich von der SMA50 (25.165 Punkte) und konnte sowohl die SMA200 (25.305 Punkte) als auch die SMA20 (25.492 Punkte) nachhaltig überwinden. Mehrfache Rücksetzer auf diese Linien bestätigten die Stabilität der Aufwärtsbewegung.
Der Ausbruch über das 23,6 %-Retracement brachte zusätzliche technische Stärke.
🔍 Kernaussagen 4h-Chart:
-
Solange der Index über der SMA20 bleibt, sind weitere Erholungen wahrscheinlich.
-
Rücksetzer finden voraussichtlich Halt am 23,6%-Retracement oder der SMA20/SMA200.
-
Erst ein Bruch der SMA200 würde das Chartbild deutlich verschlechtern und Abgaben in Richtung SMA50 wahrscheinlicher machen.
➡️ Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
📅 Nasdaq Prognose für heute – 04.12.2025
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.621 Punkten, nahezu unverändert zum Vortag.
📈 Long-Szenario
Festigt sich der Index über 25.621 Punkten, liegen die nächsten Ziele bei:
25.649/51 – 25.668/70 – 25.687/89 – 25.704/06 – 25.721/23 – 25.745/47 – 25.763/65 – 25.780/82 – 25.797/99
→ Über 25.818/20 Punkten:
25.837/39 – 25.855/57 – 25.871/73 – 25.888/90 – 25.907/09 – 25.921/23 – 25.936/38 – 25.955/57 – 25.971/73 – 25.990/92 – 26.010/12 – 26.029/31 – 26.054/56
📉 Short-Szenario
Kann sich der Index nicht über 25.621 Punkten halten, mögliche Ziele:
25.598/96 – 25.578/76 – 25.558/56 – 25.540/38 – 25.517/15 – 25.495/93 – 25.479/77 – 25.460/58 – 25.444/42 – 25.427/25 – 25.410/08 – 25.393/91 – 25.376/74
→ Unter 25.376/74 Punkten:
25.360/58 – 25.346/44 – 25.326/24 – 25.307/05 – 25.286/84 – 25.265/63 – 25.244/42 – 25.228/26 – 25.213/11 – 25.195/83 – 25.178/76 – 25.165/63 – 25.146/44
🔧 Relevante Marken: Nasdaq Widerstände & Unterstützungen
Widerstände
-
25.691
-
25.749
-
26.069
-
26.159
Unterstützungen
-
25.610
-
25.595/51
-
25.491/22
-
25.305
-
25.161/55/18
-
25.073
-
24.885
📌 Tagesausblick & Erwartete Range
Auf Basis unserer Nasdaq Prognose rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
📊 Wahrscheinlichkeiten
-
Bull-Szenario: 65 %
-
Bear-Szenario: 35 %
🔎 Erwartete Tagesrange
25.723 – 25.855 Punkte bis 25.515 – 25.444 Punkte
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Wall Street leicht im Plus – Positive US-Daten & Tech-Stärke treiben Märkte (05.12.2025)
Bitcoin Kurs fällt 3 % – Chart zeigt bärische Flagge | Krypto News
Börse aktuell: Nasdaq 100 steigt dank PCE-Daten – Tech-Rally und starke Stimmungswerte
Aktien News: Netflix Aktie reagiert auf 72-Milliarden-Dollar-Kauf von Warner Bros
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.