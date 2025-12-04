Nasdaq Prognose & Analyse für den 04.12.2025 – Technischer Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.622 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag übergeordnet in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag, vor Aufnahme des offiziellen Handels setzte der Nasdaq deutlich und dynamisch zurück. Es im Rahmen der Abwärtsbewegung bis unter die 25.400 Punkte. Der Rücksetzer wurde direkt mit Handelsaufnahme zurückgekauft. Es ging bis zum Abend aufwärts, wobei die Verluste des Nachmittags erst am späten Abend kompensiert werden konnten.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

Bullisches Gesamtbild: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt die Struktur positiv, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Rücksetzer werden bisher konsequent gekauft.

Wichtige Unterstützungen: Stabilisierung wird besonders an SMA20, SMA50 und dem 23,6%-Retracement erwartet. Erst ein Bruch der SMA200 würde das Chartbild spürbar eintrüben.

Handelsspanne & Ausblick: Für den heutigen Handelstag wird eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Range zwischen 25.723–25.855 Punkten bzw. 25.515–25.444 Punkten erwartet – mit 65 % Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario.

In unserer heutigen Nasdaq Analyse liefern wir eine umfassende Einschätzung zum technologielastigen US-Index für den Handelstag Donnerstag, den 04. Dezember 2025. Die technische Bewertung basiert auf Daten der xStation5 sowie einer detaillierten Chartauswertung auf Stunden- und 4-Stunden-Basis. Diese Analyse dient gleichzeitig als Nasdaq Prognose für den kurzfristigen wie auch mittelfristigen Verlauf.

🕒 Marktverlauf vom 03.12.2025

Der Nasdaq eröffnete gestern Morgen bei 25.622 Punkten und bewegte sich bis zum Nachmittag in einer engen Seitwärtsrange. Kurz vor dem offiziellen Handelsstart kam es zu einem deutlichen Rücksetzer in Richtung 25.400 Punkte. Diese Schwächephase wurde jedoch mit Aufnahme des Handels sofort wieder gekauft. Erst am späten Abend konnten die Verluste vollständig kompensiert werden.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (08–22 Uhr) 03.12. 25.650 25.387 25.623 263 02.12. 25.633 25.289 25.563 344

Farben (intern): rot = tiefer als Vortag, grün = höher als Vortag.

📊 Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete am gestrigen Morgen oberhalb der SMA20 (25.595 Punkte). Über den Tag hinweg setzte der Index mehrfach auf diese Unterstützungslinie auf und konnte sich jeweils moderat erholen.

Am Nachmittag fiel der Index kurzzeitig unter die SMA20 und testete die SMA50 (25.551 Punkte). Diese Zone bot stabilen Halt, sodass der Index bis zum Abend wieder über die SMA20 zurückkehren konnte.

🔍 Kernaussagen 1h-Chart:

Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 (25.565 Punkte) notiert, bleibt das kurzfristige Bild bullisch.

Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite:

25.815/35 Punkte sowie 26.045/60 Punkte .

Rücksetzer könnten zunächst an SMA20 oder SMA50 stabilisieren.

Ein Schlusskurs unter dem 23,6%-Retracement würde das Bild eintrüben.

➡️ Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch

🕓 Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der Vorwoche erholte sich der Nasdaq deutlich von der SMA50 (25.165 Punkte) und konnte sowohl die SMA200 (25.305 Punkte) als auch die SMA20 (25.492 Punkte) nachhaltig überwinden. Mehrfache Rücksetzer auf diese Linien bestätigten die Stabilität der Aufwärtsbewegung.

Der Ausbruch über das 23,6 %-Retracement brachte zusätzliche technische Stärke.

🔍 Kernaussagen 4h-Chart:

Solange der Index über der SMA20 bleibt, sind weitere Erholungen wahrscheinlich.

Rücksetzer finden voraussichtlich Halt am 23,6%-Retracement oder der SMA20/SMA200.

Erst ein Bruch der SMA200 würde das Chartbild deutlich verschlechtern und Abgaben in Richtung SMA50 wahrscheinlicher machen.

➡️ Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch

📅 Nasdaq Prognose für heute – 04.12.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.621 Punkten, nahezu unverändert zum Vortag.

📈 Long-Szenario

Festigt sich der Index über 25.621 Punkten, liegen die nächsten Ziele bei:

25.649/51 – 25.668/70 – 25.687/89 – 25.704/06 – 25.721/23 – 25.745/47 – 25.763/65 – 25.780/82 – 25.797/99

→ Über 25.818/20 Punkten:

25.837/39 – 25.855/57 – 25.871/73 – 25.888/90 – 25.907/09 – 25.921/23 – 25.936/38 – 25.955/57 – 25.971/73 – 25.990/92 – 26.010/12 – 26.029/31 – 26.054/56

📉 Short-Szenario

Kann sich der Index nicht über 25.621 Punkten halten, mögliche Ziele:

25.598/96 – 25.578/76 – 25.558/56 – 25.540/38 – 25.517/15 – 25.495/93 – 25.479/77 – 25.460/58 – 25.444/42 – 25.427/25 – 25.410/08 – 25.393/91 – 25.376/74

→ Unter 25.376/74 Punkten:

25.360/58 – 25.346/44 – 25.326/24 – 25.307/05 – 25.286/84 – 25.265/63 – 25.244/42 – 25.228/26 – 25.213/11 – 25.195/83 – 25.178/76 – 25.165/63 – 25.146/44

🔧 Relevante Marken: Nasdaq Widerstände & Unterstützungen

Widerstände

25.691

25.749

26.069

26.159

Unterstützungen

25.610

25.595/51

25.491/22

25.305

25.161/55/18

25.073

24.885

📌 Tagesausblick & Erwartete Range

Auf Basis unserer Nasdaq Prognose rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

📊 Wahrscheinlichkeiten

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 %

🔎 Erwartete Tagesrange

25.723 – 25.855 Punkte bis 25.515 – 25.444 Punkte

