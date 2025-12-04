DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesanalyse vom 04.12.2025 | Aktuelle Charttechnik & Ausblick

- DAX kurzfristig bullisch
- DAX kurzfristig bullisch
- Mittelfristiges Bild bleibt neutral
- Heute eher seitwärts/aufwärts
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst aufwärtsschieben, formatierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Es ging von hier aus wieder abwärts, wobei die Entlastungsbewegungen einen überschaubaren Charakter hatten. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung gaben die Notierungen am Nachmittag nach. Das Tagestief wurde direkt zurückgekauft, wobei es den Bullen erst am Abend gelungen ist, den DAX wieder in Richtung der 23.800 Punkte zu schieben. Zur Wochenmitte wurde ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 23.789 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
🔹 DAX kurzfristig bullisch
Der DAX konnte sich zum Handelsschluss wieder über die SMA20 im 1h-Chart schieben. Solange dieser Support hält, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch mit möglichen Anstiegen Richtung 23.915–23.975 Punkte.
🔹 Mittelfristiges Bild bleibt neutral
Im 4h-Chart ist der DAX weiter zwischen SMA20 und SMA200 gefangen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 24.130 Punkte würde ein klares bullisches Signal liefern. Unterhalb der SMA50 drohen hingegen Rücksetzer bis 23.150–23.300 Punkte.
🔹 Heute eher seitwärts/aufwärts
Mit einem vorbörslichen Start bei 23.838 Punkten und einer erwarteten Range zwischen 23.882 / 23.954 und 23.722 / 23.652 Punkten überwiegt heute ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt (Bull-Szenario: 65 %).
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels zeigte der Markt zunächst Stärke und erreichte bereits am Vormittag das Tageshoch. Im weiteren Verlauf gab der Index jedoch nach, erholte sich nur mäßig und fiel am Nachmittag erneut zurück. Das Tagestief wurde schnell gekauft, und erst am Abend gelang es den Bullen, den DAX wieder in Richtung 23.800 Punkte zu bewegen.
Zum Xetra-Schluss wurde ein kleiner Tagesverlust ausgewiesen, nachbörslich drehte der Markt jedoch wieder leicht ins Plus. Der DAX schloss schließlich bei 23.789 Punkten.
DAX aktuell – Gewinner & Verlierer (03.12.2025)
-
Gewinner:
-
Airbus +3,92 %
-
E.ON +3,40 %
-
Infineon +2,70 %
-
-
Verlierer:
-
Commerzbank –2,89 %
-
Mercedes-Benz Group –2,67 %
-
BASF –2,08 %
-
DAX Statistik – Rückblick 03.12.2025
|03.12.
|02.12.
|Tageshoch
|23.858
|23.813
|Tagestief
|23.657
|23.617
|Xetra-Schluss
|23.682
|23.710
|Tagesschluss
|23.789
|23.741
|Range (08–22h)
|201
|196
Chartanalyse – DAX Prognose aus 1h- und 4h-Sicht
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: DAX Prognose kurzfristig – bullisch
Der DAX notierte am Morgen über der SMA20 (23.779). Zwar rutschte der Index zwischenzeitlich darunter, stabilisierte sich jedoch an der SMA50 (23.756) und schloss wieder oberhalb der SMA20.
Interpretation:
Das Chartbild bleibt bullisch, solange die SMA20 hält.
Mögliche Zielzonen auf der Oberseite:
-
23.915/25
-
23.975/90
Risiko auf der Unterseite:
-
Bruch der SMA20 → Support SMA50
-
Bruch der SMA50 → Ausdehnung bis SMA200 (23.613)
4h-Chart: DAX Prognose mittelfristig – neutral
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart rutschte der DAX wieder unter die SMA20, fand jedoch Halt an der SMA50. Der Kerzenkörper blieb klar über dieser Linie – ein Zeichen für Stabilität.
Für ein bullisches Szenario braucht es:
-
nachhaltigen Anstieg über SMA20
-
Ausbruch über SMA200 (23.879)
-
Bestätigung oberhalb von 24.130 Punkten
Bärisches Szenario:
-
Rückfall unter SMA20
-
Test & Bruch der SMA50
-
Abwärtsziele: 23,6 % Retracement → 23.150/30
DAX Prognose heute – Ausblick & Trading-Setup
Der DAX startete heute Morgen bei 23.838 Punkten in den vorbörslichen Handel – 62 Punkte über dem gestrigen Start und 49 Punkte über dem Tagesschluss.
Long-Szenario (bullisch)
Oberhalb von 23.838 Punkten sind Anstiege möglich bis:
23.851/53 → 23.882/84 → 23.903/05 → 23.918/20 → 23.937/39 →
23.952/54 → 23.971/73 → 23.985/87 → 24.005/07 →
24.021/23 → 24.037/39 → 24.052/54 → 24.067/69 →
24.082/84 → 24.103/05 → 24.119/21 → 24.135/37
Short-Szenario (bärisch)
Unterhalb von 23.838 Punkten mögliche Abgaben bis:
23.816/14 → 23.800/798 → 23.784/86 → 23.762/60 → 23.741/39 →
23.724/22 → 23.708/06 → 23.689/87 → 23.670/68 →
23.654/52 → 23.639/37 → 23.620/18 → 23.597/95 →
23.579/77 → 23.561/59 → 23.545/43
Darunter:
23.529/27 → 23.513/11 → 23.494/92 → 23.480/78 →
23.465/63 → 23.448/46 → 23.431/29 → 23.415/13 →
23.397/96 → 23.379/77 → 23.363/61 → 23.348/46 → 23.328/26
Wichtige DAX-Widerstände & DAX-Unterstützungen
Widerstände:
23.857/79/87 • 23.909/57/97 • 24.047 • 24.127 • 24.224/49
Unterstützungen:
23.822/06 • 23.779/56/23/10 • 23.675/49/47/13 •
23.545/03 • 23.461 • 23.364/33 • 23.292/80
DAX Prognose – Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten
Erwartete Range heute:
➡️ 23.882 / 23.954 bis 23.722 / 23.652 Punkte
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
-
Bull-Szenario: 65 %
-
Bear-Szenario: 35 %
Die Einschätzung bezieht sich wie gewohnt auf die Vorbörse.
Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)
Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 26 (Fear).
-
Vor einer Woche: 18 (Extreme Fear)
-
Vor einem Monat: 28 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 59 (Greed)
Interpretation:
Werte unter 30 deuten auf Angst und potenzielle kurzfristige Umkehrbewegungen hin. Extreme Ausprägungen werden häufig als Kontraindikator gewertet.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
