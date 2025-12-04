DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesanalyse vom 04.12.2025 | Aktuelle Charttechnik & Ausblick

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst aufwärtsschieben, formatierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Es ging von hier aus wieder abwärts, wobei die Entlastungsbewegungen einen überschaubaren Charakter hatten. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung gaben die Notierungen am Nachmittag nach. Das Tagestief wurde direkt zurückgekauft, wobei es den Bullen erst am Abend gelungen ist, den DAX wieder in Richtung der 23.800 Punkte zu schieben. Zur Wochenmitte wurde ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 23.789 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

🔹 DAX kurzfristig bullisch

Der DAX konnte sich zum Handelsschluss wieder über die SMA20 im 1h-Chart schieben. Solange dieser Support hält, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch mit möglichen Anstiegen Richtung 23.915–23.975 Punkte.

🔹 Mittelfristiges Bild bleibt neutral

Im 4h-Chart ist der DAX weiter zwischen SMA20 und SMA200 gefangen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 24.130 Punkte würde ein klares bullisches Signal liefern. Unterhalb der SMA50 drohen hingegen Rücksetzer bis 23.150–23.300 Punkte.

🔹 Heute eher seitwärts/aufwärts

Mit einem vorbörslichen Start bei 23.838 Punkten und einer erwarteten Range zwischen 23.882 / 23.954 und 23.722 / 23.652 Punkten überwiegt heute ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt (Bull-Szenario: 65 %).

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels zeigte der Markt zunächst Stärke und erreichte bereits am Vormittag das Tageshoch. Im weiteren Verlauf gab der Index jedoch nach, erholte sich nur mäßig und fiel am Nachmittag erneut zurück. Das Tagestief wurde schnell gekauft, und erst am Abend gelang es den Bullen, den DAX wieder in Richtung 23.800 Punkte zu bewegen.

Zum Xetra-Schluss wurde ein kleiner Tagesverlust ausgewiesen, nachbörslich drehte der Markt jedoch wieder leicht ins Plus. Der DAX schloss schließlich bei 23.789 Punkten.

DAX aktuell – Gewinner & Verlierer (03.12.2025)

Gewinner: Airbus +3,92 % E.ON +3,40 % Infineon +2,70 %

Verlierer: Commerzbank –2,89 % Mercedes-Benz Group –2,67 % BASF –2,08 %



DAX Statistik – Rückblick 03.12.2025

03.12. 02.12. Tageshoch 23.858 23.813 Tagestief 23.657 23.617 Xetra-Schluss 23.682 23.710 Tagesschluss 23.789 23.741 Range (08–22h) 201 196

Chartanalyse – DAX Prognose aus 1h- und 4h-Sicht

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: DAX Prognose kurzfristig – bullisch

Der DAX notierte am Morgen über der SMA20 (23.779). Zwar rutschte der Index zwischenzeitlich darunter, stabilisierte sich jedoch an der SMA50 (23.756) und schloss wieder oberhalb der SMA20.

Interpretation:

Das Chartbild bleibt bullisch, solange die SMA20 hält.

Mögliche Zielzonen auf der Oberseite:

23.915/25

23.975/90

Risiko auf der Unterseite:

Bruch der SMA20 → Support SMA50

Bruch der SMA50 → Ausdehnung bis SMA200 (23.613)

4h-Chart: DAX Prognose mittelfristig – neutral

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart rutschte der DAX wieder unter die SMA20, fand jedoch Halt an der SMA50. Der Kerzenkörper blieb klar über dieser Linie – ein Zeichen für Stabilität.

Für ein bullisches Szenario braucht es:

nachhaltigen Anstieg über SMA20

Ausbruch über SMA200 (23.879)

Bestätigung oberhalb von 24.130 Punkten

Bärisches Szenario:

Rückfall unter SMA20

Test & Bruch der SMA50

Abwärtsziele: 23,6 % Retracement → 23.150/30

DAX Prognose heute – Ausblick & Trading-Setup

Der DAX startete heute Morgen bei 23.838 Punkten in den vorbörslichen Handel – 62 Punkte über dem gestrigen Start und 49 Punkte über dem Tagesschluss.

Long-Szenario (bullisch)

Oberhalb von 23.838 Punkten sind Anstiege möglich bis:

23.851/53 → 23.882/84 → 23.903/05 → 23.918/20 → 23.937/39 →

23.952/54 → 23.971/73 → 23.985/87 → 24.005/07 →

24.021/23 → 24.037/39 → 24.052/54 → 24.067/69 →

24.082/84 → 24.103/05 → 24.119/21 → 24.135/37

Short-Szenario (bärisch)

Unterhalb von 23.838 Punkten mögliche Abgaben bis:

23.816/14 → 23.800/798 → 23.784/86 → 23.762/60 → 23.741/39 →

23.724/22 → 23.708/06 → 23.689/87 → 23.670/68 →

23.654/52 → 23.639/37 → 23.620/18 → 23.597/95 →

23.579/77 → 23.561/59 → 23.545/43

Darunter:

23.529/27 → 23.513/11 → 23.494/92 → 23.480/78 →

23.465/63 → 23.448/46 → 23.431/29 → 23.415/13 →

23.397/96 → 23.379/77 → 23.363/61 → 23.348/46 → 23.328/26

Wichtige DAX-Widerstände & DAX-Unterstützungen

Widerstände:

23.857/79/87 • 23.909/57/97 • 24.047 • 24.127 • 24.224/49

Unterstützungen:

23.822/06 • 23.779/56/23/10 • 23.675/49/47/13 •

23.545/03 • 23.461 • 23.364/33 • 23.292/80

DAX Prognose – Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Range heute:

➡️ 23.882 / 23.954 bis 23.722 / 23.652 Punkte

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 %

Die Einschätzung bezieht sich wie gewohnt auf die Vorbörse.

Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 26 (Fear).

Vor einer Woche: 18 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 28 (Fear)

Vor einem Jahr: 59 (Greed)

Interpretation:

Werte unter 30 deuten auf Angst und potenzielle kurzfristige Umkehrbewegungen hin. Extreme Ausprägungen werden häufig als Kontraindikator gewertet.

