Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Donnerstag, 05.02.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.900 Punkten. Der Index formatierte das Tageshoch bereits am Morgen. Es ging bis zum Nachmittag in einer vergleichsweise engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels setzte der Nasdaq dynamisch zurück. Es stellten sich im Handelsverlauf bis zum Abend zwar Erholungen ein, diese wurden aber gleich wieder für Gewinnmitnahmen genutzt. Es ging bis zum Abend abwärts. Der Index setzte im Zuge dessen bis an und unter die 25.200 Punkte-Marke zurück, konnte sich im späten Handel aber wieder etwas erholen und zurück über die 25.200 Punkte-Marke laufen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Chartbild bleibt bärisch:

Sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart notiert der Nasdaq unter den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA200). Solange diese Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden, besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Abgaben.

25.000 Punkte als Schlüsselzone:

Die Marke von 25.000 Punkten bleibt kurzfristig entscheidend. Erst eine stabile Rückkehr darüber würde das kurzfristige Chartbild aufhellen. Auf der Unterseite rücken insbesondere die Unterstützungsbereiche um 24.700 und 24.300 Punkte in den Fokus.

Leicht bullischer Tagesausblick trotz Schwäche:

Trotz des übergeordnet bärischen Trends ergibt sich für den heutigen Handel eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit für ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario (55 %), mit einer erwarteten Tagesrange zwischen rund 24.480 und 25.200 Punkten.

Aktuelle Nasdaq Analyse mit Charttechnik und Ausblick

Rückblick: Nasdaq Entwicklung am Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.382 Punkten und markierte direkt zu Handelsbeginn das Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte zunächst eine moderate Abwärtsbewegung ein. Zwar konnte sich der Index zeitweise stabilisieren und leicht erholen, das Tageshoch wurde jedoch nicht mehr erreicht.

Ab der Mittagszeit dominierte eine ausgeprägte Schwächephase. Gewinnmitnahmen verstärkten sich im Handelsverlauf, sodass der Nasdaq bis zum Abend auf knapp unter 24.700 Punkte zurückfiel. Eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung wurde zum Handelsschluss erneut abverkauft. Der Tagesschluss lag unter der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten.

Nasdaq Kennzahlen im Überblick

Kennzahl 04.02. 03.02. Tageshoch 25.425 25.936 Tagestief 24.697 25.128 Tagesschluss 24.897 25.238 Range (Punkte)* 728 808

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Rot = niedrigere Kurse im Jahresvergleich zum Vortag, Grün = höhere Kurse

Nasdaq Analyse – Charttechnik

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Stundenchart (1h): Kurzfristige Nasdaq Analyse

Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern im Bereich der SMA20 (aktuell bei 25.013 Punkten). Zwar konnte der Index diese Linie im Handelsverlauf mehrfach überschreiten, es gelang jedoch nicht, sich nachhaltig darüber festzusetzen. Die Kerzenkörper liefen zwar über die SMA20, bestätigten den Ausbruch jedoch nicht.

Im weiteren Verlauf setzte sich deutliche Schwäche durch, die den Nasdaq klar unter die 25.000-Punkte-Marke drückte. Damit bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.

Fazit Stundenchart:

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko weiterer Abgaben. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite liegen bei:

24.700 / 24.680 Punkten

24.330 / 24.310 Punkten

Erholungen könnten zunächst wieder bis an die SMA20 führen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch mit klarer Abkopplung nach Norden würde das Chartbild entspannen. Die SMA50 bei aktuell 25.322 Punkten stellt dann den nächsten relevanten Widerstand dar.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

YouTube Trading Videos

4-Stunden-Chart (4h): Übergeordnete Nasdaq Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist der Nasdaq zu Wochenbeginn unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen. Auch gestern konnte sich der Index unter der SMA20 (aktuell bei 25.373 Punkten) etablieren.

Das übergeordnete Chartbild ist damit klar bärisch zu interpretieren. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abschläge bestehen.

Erholungsbewegungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Eine nachhaltige Entspannung würde sich erst einstellen, wenn der Nasdaq:

die SMA20 überzeugend überwindet und im Anschluss idealerweise auch die SMA200 (aktuell bei 25.525 Punkten) überwindet.

Gerade im Bereich der SMA200 ist mit erhöhter Marktreaktion zu rechnen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Prognose für heute – Marktausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.988 Punkten und damit rund 394 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario (bullisch)

Kann sich der Nasdaq über der Marke von 24.988 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende potenzielle Anlaufziele auf der Oberseite:

24.915/17 – 24.936/38 – 24.958/60 – 24.981/83 – 25.005/07 – 25.023/25 –

25.040/42 – 25.062/64 – 25.083/85 – 25.106/08 – 25.123/25 –

25.144/46 – 25.165/67 Punkte

Oberhalb von 25.165/67 Punkten wären weitere Ziele bis in den Bereich von 25.421 Punkten möglich.

Short-Szenario (bärisch)

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.988 Punkten festsetzen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.883/81 – 24.869/67 – 24.851/49 – 24.830/28 – 24.811/09 –

24.790/88 – 24.777/75 – 24.753/51 – 24.735/33 –

24.699/97 – 24.681/79 – 24.655/53 – 24.639/37 Punkte

Unterhalb von 24.639 Punkten wären weitere Abgaben bis in den Bereich von 24.397 Punkten möglich.

Wichtige Marken für die Nasdaq Analyse

Widerstände:

25.013

25.198

25.322 / 25.362

25.527

25.661 / 25.674

Unterstützungen:

24.860

24.778

24.696 / 24.682 / 24.603

24.307

24.222

Zusammenfassung & Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss im Jahresvergleich).

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse.

Die von uns erwartete Tagesrange liegt bei:

25.064 / 25.204 Punkten bis 24.751 / 24.477 Punkten

HANDELN BEIM BESTEN BROKER*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose geht von einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel aus. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55 %, für ein bärisches Szenario bei 45 %, bezogen auf den Tagesschluss im Jahresvergleich.

Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bärisch?

Die Nasdaq Analyse ist sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bärisch. Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was das Risiko weiterer Abschläge erhöht.

Welche Marken sind für die Nasdaq aktuell besonders wichtig?

Kurzfristig ist die Zone um 25.000 Punkte entscheidend. Wichtige Widerstände liegen bei 25.013 und 25.322 Punkten, während Unterstützungen bei 24.860 sowie im Bereich 24.700 Punkte zu finden sind.

Welche Rolle spielen die gleitenden Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Die gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200) dienen als zentrale Trendindikatoren. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild angeschlagen.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?

Die erwartete Tagesrange für den Nasdaq liegt zwischen etwa 24.480 Punkten auf der Unterseite und 25.200 Punkten auf der Oberseite.

Gibt es kurzfristige Chancen auf eine Erholung im Nasdaq?

Kurzfristige Erholungen sind möglich, sofern sich der Nasdaq über der Marke von 24.988 Punkten stabilisieren kann. Eine nachhaltige Trendwende würde jedoch erst oberhalb der SMA20 und SMA200 bestätigt.