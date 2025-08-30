Bitcoin News: Schwäche trotz dovisher FED – Bitcoin aktuell unter Druck ₿

Einleitung Bitcoin aktuell wirkt schwächer, obwohl FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole Signale für eine mögliche Zinssenkung andeutete. Nach dem kurzen Sprung auf neue Allzeithochs um 124.400 USD fällt die Kryptowährung zurück in Richtung $110.000. Während Anleger positive Impulse erwarten, rückt Ethereum zunehmend in den Fokus. Diese Bitcoin News beleuchten die wichtigsten Treiber und Risiken. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 📉 Bitcoin verliert Momentum Allzeithoch am 14. August bei 124.400 USD, danach Rücksetzer

Aktuell rückt die $110.000 Region in den Fokus

Unter 108.000 USD drohen weitere Abschläge bis 105.000 USD 💵 FED-Signale und Arbeitsmarktdaten im Fokus Powell deutete eine „ausgewogenere Geldpolitik“ an

Abnehmende Inflation und schwächerer Arbeitsmarkt als Argumente

Kommende Non-Farm Payrolls könnten hohe Volatilität auslösen 🔄 Kapitalflüsse von Bitcoin zu Ethereum Ethereum konsolidiert über 4.000 USD und präsentiert sich stabiler

Spot-Ether-ETFs mit über 1 Mrd. USD Zuflüssen in den ersten zwei August-Wochen, während Bitcoin-ETFs Abflüsse von 502 Mio. USD verzeichnen

Hintergrund: Der GENIUS Act im US-Kongress stärkt Stablecoins, von denen rund 50 % über die Ether-Blockchain laufen 📊 Bitcoin aktuell – Technische Marken Marke Bedeutung 124.400 USD Neues Allzeithoch, Widerstand 120.000 USD Psychologisches Level 115.000 USD Durchschnittlich bezahlter Preis seit den Allzeithochs 108.000 USD Region um die Wochentiefs, Break = Risiko 105.000 USD Ziel bei Bruch der 108k-Unterstützung

🧠 Fazit: Bitcoin News & Ausblick – Fokus verschiebt sich zu Ethereum Die Bitcoin News zeigen: Trotz dovisher FED-Signale schwächelt Bitcoin aktuell und kämpft mit zentralen Unterstützungsmarken. Anleger achten verstärkt auf Ethereum, das durch regulatorische Entwicklungen und starke Kapitalzuflüsse attraktiver wirkt. Für Bitcoin gilt: Erst oberhalb von 115.000 USD entsteht wieder ein konstruktives Long-Signal – bis dahin bleibt Vorsicht angesagt. Bitcoin Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

