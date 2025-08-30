Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 36/2025
GOLD ist am letzten Freitag an das Allzeithoch gelaufen, hat es aber knapp verfehlt. Dennoch ist die zurückliegende Handelswoche mit rund 2,3% an Wochenperformance sehr ordentlich gelaufen. Neue Hochs über das bisherige All-tim-High hinaus sind aus unserer Sicht nur noch eine Frage der Zeit. Wenige Tage sollten genügen!
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 30.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick
🔙 Gold Rückblick (25.08.2025 – 29.08.2025)
Gold startete die Handelswoche bei 3.364,5 US-Dollar und zeigte im Verlauf ein solides Aufwärtsmomentum. Am Donnerstag gelang der Durchbruch über die wichtige Marke von 3.400 US-Dollar. Der Freitag war von starkem Kaufinteresse geprägt, das den Kurs bis an die Marke von 3.450 US-Dollar trieb. Der Wochenschluss lag bei 3.452,5 US-Dollar.
Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen über den Vorwochenwerten – ein klar bullisches Signal. Trotz kurzfristiger Rücksetzer weist Gold erneut einen guten Wochengewinn auf von rund 2,3%. Die Bewegung bleibt dynamisch, auch wenn das Wochenziel bei 3.454,0 US-Dollar sehr knapp verfehlt wurde.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
📊 Wichtige Chart-Marken in der Gold Analyse
- Widerstände: 3.452,7 – 3.474,3 – 3.499,9 – 3.530,1 – 3.562,2 – 3.578,9
- Unterstützungen: 3.422,0 – 3.409,8 – 3.402,7 – 3.370,1 – 3.357,3 – 3.349,3
Diese Marken sind entscheidend für Trader, die ihre Strategie auf der Basis von Charttechnik und unserer Gold Analyse entwickeln möchten.
📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h-Chart
Daily Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche führte Gold Schritt für Schritt von der SMA20 (3.368,5 US-Dollar) an den oberen Rand der Box. Alle fünf Tageskerzen waren grün – ein bullisches Signal.
-
Prognose Daily: Solange Gold über der SMA20 notiert, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Allzeithoch erneut angelaufen wird. Potenzielle Kursziele: 3.535/40 US-Dollar und 3.568/71 US-Dollar.
-
Rücksetzer bis an die SMA20 wären unkritisch, solange die Erholung einsetzt. Kritisch wird es erst unterhalb der SMA50 (3.349,3 US-Dollar).
4h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach mehreren Anläufen gelang Gold der Durchbruch über die SMA200 (3.357,3 US-Dollar). Die Kursbewegung war kontinuierlich und Rücksetzer wurden schnell aufgekauft.
-
Prognose 4h: Solange Gold über der SMA20 (3.402,7 US-Dollar) notiert, bleibt das kurzfristige Bild bullisch. Erst unterhalb der SMA50 (3.370,1 US-Dollar) könnten Zweifel aufkommen.
Einschätzung & Gold Prognose für die Handelswoche KW 36/2025
-
Übergeordnetes Chartbild: bullisch
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 65 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 35 %
🟢 Long Setup, Bull-Szenario:
Hält sich Gold über 3.452,5 US-Dollar, sind kurzfristig Ziele zwischen 3.454,0 und 3.529,7 US-Dollar realistisch.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario:
Fällt Gold unter 3.452,5 US-Dollar, könnten Rücksetzer bis in den Bereich von 3.406,1 bis 3.367,1 US-Dollar folgen.
📌 FAZIT: Gold Analyse & Prognose für die neue Woche
Die aktuelle Gold Prognose deutet auf eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz hin. Trader sollten die Marken um 3.452,5 US-Dollar genau beobachten, da sie für die Richtung der kommenden Handelswoche entscheidend sind. Solange die SMA20 im Daily und 4h Chart verteidigt wird, überwiegen die bullischen Chancen.
👉 Mit dieser Gold Analyse & Prognose für die neue Woche KW 36/2025 erhalten Trader und Investoren eine fundierte Grundlage für Handelsentscheidungen – basierend auf Charttechnik, Widerständen, Unterstützungen und aktuellen Markttrends.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Prognose
❓ Wie ist die aktuelle Gold Prognose für KW 36/2025?
Die aktuelle Gold Prognose für die Handelswoche 36/2025 zeigt eine überwiegend bullische Tendenz. Solange sich der Kurs über 3.452,5 US-Dollar halten kann, sind weitere Anstiege bis über 3.500 US-Dollar möglich. Rücksetzer an die SMA20 wären unkritisch, solange diese als Unterstützung dienen.
❓ Welche Widerstände sind im Gold Chart aktuell entscheidend?
Die wichtigsten Gold Widerstände liegen bei 3.452,7 – 3.474,3 – 3.499,9 – 3.530,1 – 3.562,2 US-Dollar. Werden diese Marken nachhaltig überwunden, steigt die Wahrscheinlichkeit neuer Allzeithochs.
❓ Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen laut Gold Analyse?
Aktuelle Unterstützungen befinden sich bei 3.422,0 – 3.409,8 – 3.402,7 – 3.370,1 – 3.357,3 – 3.349,3 US-Dollar. Unterhalb dieser Marken könnte sich das Chartbild kurzfristig eintrüben.
❓ Ist Gold aktuell bullisch oder bärisch?
Die Gold Analyse im Daily- und 4h-Chart zeigt ein bullisches Bild. Über der SMA20 bleibt das Aufwärtsszenario intakt. Erst unterhalb der SMA50 wären stärkere Rücksetzer zu erwarten.
❓ Lohnt sich aktuell ein Long- oder Short-Setup bei Gold?
-
Long Setup: Über 3.452,5 US-Dollar bestehen gute Chancen auf Kursanstiege bis 3.529,7 US-Dollar.
-
Short Setup: Fällt Gold unter 3.452,5 US-Dollar, könnten Rücksetzer bis in den Bereich von 3.367,1 US-Dollar folgen.
