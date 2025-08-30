Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 36/2025

GOLD ist am letzten Freitag an das Allzeithoch gelaufen, hat es aber knapp verfehlt. Dennoch ist die zurückliegende Handelswoche mit rund 2,3% an Wochenperformance sehr ordentlich gelaufen. Neue Hochs über das bisherige All-tim-High hinaus sind aus unserer Sicht nur noch eine Frage der Zeit. Wenige Tage sollten genügen!

Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 30.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

🔙 Gold Rückblick (25.08.2025 – 29.08.2025)

Gold startete die Handelswoche bei 3.364,5 US-Dollar und zeigte im Verlauf ein solides Aufwärtsmomentum. Am Donnerstag gelang der Durchbruch über die wichtige Marke von 3.400 US-Dollar. Der Freitag war von starkem Kaufinteresse geprägt, das den Kurs bis an die Marke von 3.450 US-Dollar trieb. Der Wochenschluss lag bei 3.452,5 US-Dollar.

Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen über den Vorwochenwerten – ein klar bullisches Signal. Trotz kurzfristiger Rücksetzer weist Gold erneut einen guten Wochengewinn auf von rund 2,3%. Die Bewegung bleibt dynamisch, auch wenn das Wochenziel bei 3.454,0 US-Dollar sehr knapp verfehlt wurde.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.08.2025.

📊 Wichtige Chart-Marken in der Gold Analyse

Widerstände: 3.452,7 – 3.474,3 – 3.499,9 – 3.530,1 – 3.562,2 – 3.578,9

3.452,7 – 3.474,3 – 3.499,9 – 3.530,1 – 3.562,2 – 3.578,9 Unterstützungen: 3.422,0 – 3.409,8 – 3.402,7 – 3.370,1 – 3.357,3 – 3.349,3

Diese Marken sind entscheidend für Trader, die ihre Strategie auf der Basis von Charttechnik und unserer Gold Analyse entwickeln möchten.



📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h-Chart

Daily Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.08.2025.

Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche führte Gold Schritt für Schritt von der SMA20 (3.368,5 US-Dollar) an den oberen Rand der Box. Alle fünf Tageskerzen waren grün – ein bullisches Signal.

Prognose Daily: Solange Gold über der SMA20 notiert, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Allzeithoch erneut angelaufen wird. Potenzielle Kursziele: 3.535/40 US-Dollar und 3.568/71 US-Dollar.

Rücksetzer bis an die SMA20 wären unkritisch, solange die Erholung einsetzt. Kritisch wird es erst unterhalb der SMA50 (3.349,3 US-Dollar).

4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.08.2025.

Nach mehreren Anläufen gelang Gold der Durchbruch über die SMA200 (3.357,3 US-Dollar). Die Kursbewegung war kontinuierlich und Rücksetzer wurden schnell aufgekauft.

Prognose 4h: Solange Gold über der SMA20 (3.402,7 US-Dollar) notiert, bleibt das kurzfristige Bild bullisch. Erst unterhalb der SMA50 (3.370,1 US-Dollar) könnten Zweifel aufkommen.



Einschätzung & Gold Prognose für die Handelswoche KW 36/2025

Übergeordnetes Chartbild: bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 35 %

🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

Hält sich Gold über 3.452,5 US-Dollar, sind kurzfristig Ziele zwischen 3.454,0 und 3.529,7 US-Dollar realistisch.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Fällt Gold unter 3.452,5 US-Dollar, könnten Rücksetzer bis in den Bereich von 3.406,1 bis 3.367,1 US-Dollar folgen.



📌 FAZIT: Gold Analyse & Prognose für die neue Woche

Die aktuelle Gold Prognose deutet auf eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz hin. Trader sollten die Marken um 3.452,5 US-Dollar genau beobachten, da sie für die Richtung der kommenden Handelswoche entscheidend sind. Solange die SMA20 im Daily und 4h Chart verteidigt wird, überwiegen die bullischen Chancen.



👉 Mit dieser Gold Analyse & Prognose für die neue Woche KW 36/2025 erhalten Trader und Investoren eine fundierte Grundlage für Handelsentscheidungen – basierend auf Charttechnik, Widerständen, Unterstützungen und aktuellen Markttrends.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Prognose

❓ Wie ist die aktuelle Gold Prognose für KW 36/2025?

Die aktuelle Gold Prognose für die Handelswoche 36/2025 zeigt eine überwiegend bullische Tendenz. Solange sich der Kurs über 3.452,5 US-Dollar halten kann, sind weitere Anstiege bis über 3.500 US-Dollar möglich. Rücksetzer an die SMA20 wären unkritisch, solange diese als Unterstützung dienen.

❓ Welche Widerstände sind im Gold Chart aktuell entscheidend?

Die wichtigsten Gold Widerstände liegen bei 3.452,7 – 3.474,3 – 3.499,9 – 3.530,1 – 3.562,2 US-Dollar. Werden diese Marken nachhaltig überwunden, steigt die Wahrscheinlichkeit neuer Allzeithochs.

❓ Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen laut Gold Analyse?

Aktuelle Unterstützungen befinden sich bei 3.422,0 – 3.409,8 – 3.402,7 – 3.370,1 – 3.357,3 – 3.349,3 US-Dollar. Unterhalb dieser Marken könnte sich das Chartbild kurzfristig eintrüben.

❓ Ist Gold aktuell bullisch oder bärisch?

Die Gold Analyse im Daily- und 4h-Chart zeigt ein bullisches Bild. Über der SMA20 bleibt das Aufwärtsszenario intakt. Erst unterhalb der SMA50 wären stärkere Rücksetzer zu erwarten.

❓ Lohnt sich aktuell ein Long- oder Short-Setup bei Gold?

Long Setup: Über 3.452,5 US-Dollar bestehen gute Chancen auf Kursanstiege bis 3.529,7 US-Dollar.

Short Setup: Fällt Gold unter 3.452,5 US-Dollar, könnten Rücksetzer bis in den Bereich von 3.367,1 US-Dollar folgen.

Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Gold handeln bei XTB - Ihre Möglichkeiten im Überblick

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken: