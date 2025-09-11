KEY TAKEAWAYS

Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich der DAX wieder über die SMA20 schieben und vor allem darüber etablieren. Gelingt dies, so wäre es weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs geht.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 23.918 Punkten. Zunächst gab der Index nach, stabilisierte sich jedoch rasch und konnte wieder leicht zulegen. Am Nachmittag überschritt der Nasdaq in einer dynamischen Impulsbewegung die Marke von 24.000 Punkten, bevor die Gewinne wieder abgegeben wurden. Am Abend rutschte der Index auf rund 23.800 Punkte ab, konnte im Nachthandel jedoch Teile der Verluste kompensieren.

Die Nasdaq Prognose für heute deutet auf ein seitwärts bis leicht abwärts gerichtetes Szenario hin. Charttechnisch bleiben wichtige Unterstützungen und Widerstände im Fokus.

Technische Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq bewegte sich über der SMA20 (23.911 Punkte) , fiel aber am Abend erneut darunter.

Die SMA50 bei 23.884 Punkten bleibt kurzfristig eine zentrale Unterstützung.

Sollte der Index diese Marke verlieren, könnte sich die Schwäche in Richtung SMA200 (23.628 Punkte) ausweiten.

Auf der Oberseite bleibt die Etablierung oberhalb der SMA20 entscheidend, um weitere Kursziele bei 24.245/60 und 24.380/95 Punkten anzusteuern.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch / neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index notiert über SMA20 (23.854 Punkte) und hat damit die Chance, erneut in Richtung Allzeithoch zu laufen.

Rücksetzer könnten im Bereich der SMA20, SMA50 oder SMA200 abgefedert werden.

Solange der Nasdaq oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild klar bullisch.

Mittelfristige Nasdaq Prognose: bullisch

Tagesausblick Nasdaq Prognose 11.09.2025

Startniveau: 23.885 Punkte (33 Punkte unter Vortag)

Widerstände: 23.911 | 24.067 | 24.255

Unterstützungen: 23.884/54 | 23.718 | 23.643/28 | 23.566 | 23.431

Long-Szenario:

Über 23.885 Punkten liegen die nächsten Anlaufziele bei 23.899/901, 23.938/40, 23.994/96 bis hin zu 24.179/81 Punkten.

Short-Szenario:

Unter 23.885 Punkten droht ein Rückfall in Richtung 23.845/43, 23.798/96 bis hin zu 23.463/61 Punkten.

Wahrscheinlichkeit:

Bull-Setup: 40 %

Bear-Setup: 60 %

Erwartete Tagesrange: 23.958 / 24.107 bis 23.775 / 23.593 Punkte

Fazit zur Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt, dass der Index nach wie vor im Spannungsfeld zwischen bullischen Chancen auf neue Hochs und der Gefahr von Rücksetzern steht. Heute überwiegt leicht das Risiko eines schwächeren Tagesschlusses. Trader sollten die Marken 23.885 (Unterstützung) und 24.067 (Widerstand) im Auge behalten.

FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse

Frage 1: Was ist die Nasdaq Prognose für den 11.09.2025?

Die Nasdaq Prognose für den 11.09.2025 geht von einem seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Markt aus. Das Bull-Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 40 %, das Bear-Szenario liegt bei 60 %.

Frage 2: Welche Widerstände sind in der aktuellen Nasdaq Analyse wichtig?

Zentrale Widerstände liegen bei 23.911, 24.067 und 24.255 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marken könnte den Weg in Richtung 24.380 Punkte freimachen.

Frage 3: Welche Unterstützungen sind für die Nasdaq Prognose entscheidend?

Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 23.884/54, 23.718 sowie im Bereich von 23.643 bis 23.566 Punkten. Fällt der Index darunter, könnte sich die Schwäche bis 23.431 Punkte ausdehnen.

Frage 4: Ist die Nasdaq Prognose aktuell bullisch oder bärisch?

Kurzfristig ist das Bild neutral bis leicht bullisch, während das mittelfristige Chartbild weiterhin bullisch bleibt. Allerdings überwiegt heute die Wahrscheinlichkeit eines schwächeren Tagesschlusses.

Frage 5: Welche Tagesrange erwartet die Nasdaq Analyse für den 11.09.2025?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.958 / 24.107 Punkten auf der Oberseite und 23.775 / 23.593 Punkten auf der Unterseite.

Frage 6: Welche Chartmarken sind kurzfristig für Trader entscheidend?

Trader sollten besonders die 23.885 Punkte (Schlüsselunterstützung) sowie die 24.067 Punkte (wichtiger Widerstand) im Blick behalten.