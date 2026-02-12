Nasdaq Prognose 12.02.2026: Börse Aktuell mit Chartanalyse & Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.198 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst nach, konnte sich am Vormittag stabilisieren und wieder moderat aufwärtslaufen. Am Nachmittag stellte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die nachfolgend direkt abverkauft wurde. Der Nasdaq setzte im Zuge dessen bis unter die 25.000 Punkte-Marke zurück. Die Verluste konnten im Rücklauf nur teilweise kompensiert werden. Der Nasdaq schaffte es bis zum Handelsschluss wieder über die 25.200 Punkte zu laufen und die Bewegung im Rahmen des Frühhandels weiter fortzusetzen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Nasdaq bleibt stabil über 25.200 Punkten: Nach einem Rücksetzer unter 25.000 Punkte konnte der Index die Verluste weitgehend aufholen und zeigt im Frühhandel weiter Aufwärtsdynamik.

Schlüsselzone SMA50 / SMA200 entscheidet über Trend: Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 stärkt das bullische Szenario. Der Bereich um 25.482 Punkte (SMA200 + Retracement) bleibt der wichtigste Widerstand für die heutige Nasdaq Prognose.

Bull-Szenario leicht im Vorteil: Das Setup spricht aktuell für einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Handelstag mit 60 % Wahrscheinlichkeit bullisch gegenüber 40 % bärisch.

Handelsdaten vom 11.02.2026 (08:00–22:00 Uhr)

Tageshoch: 25.393 Punkte

Tagestief: 24.987 Punkte

Tagesschluss: 25.213 Punkte

Tagesrange: 406 Punkte

Damit bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose stark von den technischen Schlüsselmarken abhängig.

Nasdaq Prognose – Chartcheck im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SMA20 (24.219 Punkte)

SMA50 (25.232 Punkte)

Der Index fiel zunächst unter diese gleitenden Durchschnitte, konnte sich am Nachmittag jedoch wieder darüber schieben – allerdings ohne nachhaltige Etablierung. Die drei Durchschnittslinien liegen aktuell eng beieinander und bilden kurzfristig eine relevante Entscheidungszone.

Bemerkenswert:

Die Lunte einer Stundenkerze setzte exakt am 38,2 % Retracement auf – das technische Anlaufziel aus dem Vortag wurde damit erreicht. Von dort aus erfolgte eine Stabilisierung zurück in den Bereich der gleitenden Durchschnitte.

Technische Bewertung (kurzfristig)

Für die weitere Nasdaq Prognose ist entscheidend:

Eine klare und dynamische Lösung über der SMA50 würde die Aufwärtsbewegung bestätigen.

In diesem Fall könnte das 23,6 % Retracement angelaufen werden.

Darüber rückt der Bereich 25.850/25.880 Punkte in den Fokus.

Auf der Unterseite gilt:

Solange die eng zusammenliegenden SMAs halten, besteht Unterstützung.

Ein erneuter Bruch könnte Rücksetzer bis zum gestrigen Tagestief auslösen.

Deutlich bärisch würde das Bild erst bei einem Stundenschluss unter dem Retracement – dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung in Richtung Wochentief der Vorwoche.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral bis leicht bullisch

Nasdaq Prognose im 4-Stunden-Chart (übergeordnet)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich:

In der Vorwoche fiel der Nasdaq unter alle relevanten Durchschnittslinien.

Zum Wochenschluss erfolgte eine stabile Erholung über die SMA20 (25.209 Punkte) .

Mehrere Versuche, sich über der SMA50 (25.173 Punkte) zu etablieren, scheiterten zunächst.

Erst im aktuellen Frühhandel konnten sowohl SMA20 als auch SMA50 überwunden werden.

Wichtige Marken im 4h-Chart

SMA200 bei 25.482 Punkten

23,6 % Retracement nahe der SMA200

Dieser Bereich bildet eine zentrale Widerstandszone. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das übergeordnete Chartbild deutlich bullisch aufhellen.

Unterstützend wirken derzeit:

SMA20

SMA50 (zuletzt harter Widerstand, nun potenzielle Unterstützung)

Ein Rückfall unter die SMA50 könnte eine Ausdehnung bis zum 38,2 % Retracement nach sich ziehen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral

Börse Aktuell: Ausblick für den 12.02.2026

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.252 Punkten und damit 54 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 25.252 Punkten etablieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

25.285/87 → 25.305/07 → 25.322/24 → 25.345/47 → 25.366/68 → 25.381/83 → 25.404/06 → 25.425/27 → 25.446/48 → 25.465/67 → 25.488/90

Oberhalb von 25.488/90 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich 25.716/18 Punkte.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 25.252-Punkte-Marke, sind folgende Zielzonen relevant:

25.225/23 → 25.203/01 → 25.181/79 → 25.157/55 → 25.134/32 → 25.118/16 → 25.099/97 → 25.080/78 → 25.057/55 → 25.038/36 → 25.021/19 → 24.998/96

Unterhalb von 24.998/96 Punkten wären Ausweitungen bis 24.799/97 Punkte denkbar.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen (Börse Aktuell)

Widerstände:

25.287

25.362

25.411/68/82

25.502

25.911

Unterstützungen:

25.232/19/09/05

25.173/18

25.099

24.931

24.881

24.622

Nasdaq Prognose – Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres aktuellen Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange (08:00–22:00 Uhr):

25.368 / 25.512 Punkte bis 25.116 / 24.975 Punkte

Bezug: Tagesschluss im Vergleich zum Vortag (22:00 Uhr).

FAQ zur Nasdaq Prognose und Börse Aktuell

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 12.02.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Solange sich der Index über der Zone um 25.252 Punkte halten kann, bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsimpulse. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 60 %, für ein bärisches Szenario bei 40 %.

Welche Widerstände sind laut Börse Aktuell im Nasdaq wichtig?

Wichtige Widerstände im aktuellen Marktumfeld liegen bei 25.287 Punkten, 25.362 Punkten, im Bereich 25.411/68/82 Punkten sowie bei 25.502 Punkten. Darüber rückt die Zone um 25.911 Punkte in den Fokus.

Welche Unterstützungen sind in der Nasdaq Prognose relevant?

Zentrale Unterstützungen liegen bei 25.232/19/09/05 Punkten sowie bei 25.173/18 Punkten. Weitere relevante Marken befinden sich bei 25.099 Punkten, 24.931 Punkten und 24.881 Punkten.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Tagesrange laut aktueller Nasdaq Prognose liegt zwischen 25.368 bzw. 25.512 Punkten auf der Oberseite und 25.116 bzw. 24.975 Punkten auf der Unterseite (Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr).

Wann würde sich das Chartbild deutlich bullisch aufhellen?

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 im 4-Stunden-Chart (aktuell im Bereich 25.482 Punkte) würde das übergeordnete Chartbild deutlich bullischer erscheinen lassen.

Wann würde sich die Nasdaq Prognose deutlich eintrüben?

Das Chartbild würde sich eintrüben, wenn der Nasdaq per Stundenschluss unter das relevante Retracement fällt und wichtige Unterstützungen – insbesondere die SMA50 – wieder aufgibt. In diesem Fall könnten sich die Abgaben in Richtung der Wochentiefs ausweiten.

Was bedeutet „Börse Aktuell“ im Zusammenhang mit der Nasdaq Analyse?

„Börse Aktuell“ beschreibt die laufende Marktbeobachtung inklusive Chartanalyse, relevanter Kursmarken, technischer Indikatoren und kurzfristiger Handelsszenarien auf Tagesbasis.