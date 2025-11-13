Nasdaq Prognose & Analyse für den 13.11.2025 | Tagesausblick

- Kurzfristig neutral bis bullisch
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.690 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch, gab nachfolgend moderat nach. Große Teile der Tagesverluste konnten am Nachmittag kompensiert werden. Allerdings erreichte der Nasdaq das Tageshoch nicht mehr. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellten sich deutliche Gewinnmitnahmen ein. Diese führten den Index bis an das 23,6 % Retracement. Erst im Frühhandel gelang eine moderate Erholung.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
-
Kurzfristig neutral bis bullisch:
Der Nasdaq konnte sich im Frühhandel wieder über wichtige gleitende Durchschnitte schieben. Ein Stundenschluss über der SMA20 könnte kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
-
Wichtige Trigger-Marken im Fokus:
Bullisch wird es erst oberhalb der SMA50 im 4h-Chart, während ein Rutsch unter die SMA20 erneut Druck auf den Index bringen würde. Das 23,6 % Retracement bleibt eine zentrale Unterstützung.
-
Leichter Vorteil für die Bullen:
Auf Basis des heutigen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 %, mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.712–25.879 Punkten auf der Oberseite und 25.527–25.462 Punkten auf der Unterseite.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.690 Punkten. Direkt zum Handelsstart markierte der Index sein Tageshoch, bevor er moderat zurücksetzte. Im Verlauf des Nachmittags konnten große Teile der Verluste wieder ausgeglichen werden, allerdings ohne das initiale Tageshoch erneut zu erreichen. Mit Beginn des offiziellen Handels kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die den Nasdaq bis an das 23,6 % Retracement drückten. Erst der Frühhandel brachte eine spürbare Erholung.
Marktübersicht 11.11. vs. 12.11.
|12.11.
|11.11.
|Range 12.11.
|erwartet
|Ist
|Tageshoch (TH)
|25.749
|25.612
|TH
|25.782
|25.749
|Tagestief (TT)
|25.408
|25.397
|TT
|25.509
|25.408
|Tagesschluss
|25.544
|25.563
|Range (Punkte)
|341
|215
Anmerkung: Farben dokumentieren die Veränderung zum Vortag (rot = niedriger, grün = höher). Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte am Morgen über allen drei gleitenden Durchschnitten, konnte daraus jedoch keinen Vorteil generieren. Am Nachmittag fiel der Index dynamisch unter die SMA20, SMA50 und SMA200. Erst im Frühhandel gelang der erneute Sprung über alle drei Linien.
Bullische Szenarien im Stundenchart
-
Ein Stundenschluss über der SMA20 (25.570 Punkte) würde das Chartbild deutlich aufhellen.
-
Löst sich der Index dynamisch nach oben, liegen die nächsten Ziele bei
25.795/810 Punkten und darüber bei 26.040/65 Punkten.
Mögliche Rücksetzer
-
Rückläufe könnten an die SMA20 führen.
-
Darunter verlaufen SMA50 (25.583) und SMA200 (25.663), die aktuell eine solide Unterstützungszone bilden.
-
Erst ein erneuter Rückfall unter das 23,6 % Retracement würde das Chartbild eintrüben.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral / bullisch
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zur Wochenmitte der Vorwoche konnte sich der Nasdaq erholen und die SMA20 (25.579 Punkte) erreichen. Mehrere Versuche, diese Linie nachhaltig zu überschreiten, scheiterten jedoch. Im Gegenzug fiel der Index zurück an die SMA200 (25.225 Punkte) und stabilisierte sich erst dort.
Nach einer Erholung zu Wochenbeginn gelang der Anstieg über die SMA20 bis an die SMA50 (25.541 Punkte). Allerdings kämpften die Bullen erfolglos damit, diese Marke nachhaltig zu überschreiten. Erst im Frühhandel gelang erneut ein Move über die SMA50.
Bullisches Szenario
-
Das Chartbild hellt sich erst auf, wenn zwei aufeinanderfolgende grüne Kerzen über der SMA50 schließen.
-
In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit, die in der Tagesbetrachtung genannten Zielmarken zu erreichen.
Bearisches Risiko
-
Ein Unterschreiten der SMA20 würde den Bullen erneut Nachteile bringen.
-
Der Bereich des 23,6 % Retracements könnte noch Stabilität bieten – tiefer sollte es nicht gehen.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral / bullisch
Nasdaq Prognose: Ausblick für den heutigen Handelstag
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.618 Punkten, also 72 Punkte unter dem Niveau vom Vortag.
Long-Setup
Kann sich der Index über 25.618 Punkten halten, liegen die nächsten Aufwärtsziele bei:
25.628/30 → 25.646/48 → 25.663/65 → 25.679/81 → 25.694/96 →
25.710/12 → 25.728/30 → 25.747/49 → 25.766/68 → 25.780/82 →
25.801/03 → 25.825/27 → darüber 25.844/46 → 25.861/63 →
25.877/79 → 25.893/95 → 25.911/13 → 25.925/27 → 25.943/45.
Short-Setup
Fällt der Nasdaq unter 25.618 Punkte, sind folgende Abwärtsziele möglich:
25.603/01 → 25.582/80 → 25.569/67 → 25.551/49 → 25.529/27 →
25.511/09 → 25.485/83 → 25.464/62 → 25.449/47 → 25.428/26 →
25.407/05 → 25.385/83 → 25.369/67 → darunter 25.350/48 → 25.333/31 →
25.314/12 → 25.297/95 → 25.278/76 → 25.260/58 → 25.243/41 →
25.225/23 → 25.206/04 → 25.190/88 → 25.165/63 → 25.148/46.
Wichtige Nasdaq Widerstände
-
25.739
-
25.858
-
25.909/22
-
26.264/71
Wichtige Nasdaq Unterstützungen
-
25.583/79/70/63/52/41
-
25.432
-
25.362/30
-
25.225
-
25.193
-
24.947
Wahrscheinlichkeiten basierend auf unserem Setup
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Erwartete Tagesrange
25.712 / 25.879 Punkte – 25.527 / 25.462 Punkte
FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 13.11.2025?
Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 13.11.2025 ist neutral bis bullisch. Der Index zeigt nach der Erholung im Frühhandel Aufwärtspotenzial, sofern er sich über wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und SMA50 halten kann.
Welche Marken sind heute für die Nasdaq Analyse entscheidend?
Wesentliche Marken in der heutigen Nasdaq Analyse sind die SMA20 (25.570 Punkte), die SMA50 (25.541 Punkte) und das 23,6 % Retracement. Oberhalb dieser Marken ergeben sich bullische Chancen, unterhalb droht erneuter Verkaufsdruck.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches oder bearisches Szenario?
Für den heutigen Handelstag liegt die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Szenarios bei 60 %, während das bearische Szenario mit 40 % gewichtet wird.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.712–25.879 Punkten auf der Oberseite und 25.527–25.462 Punkten auf der Unterseite.
Wann hellt sich das Chartbild nachhaltig auf?
Ein nachhaltiger bullischer Impuls entsteht, wenn der Nasdaq zwei aufeinanderfolgende 4h-Kerzen über der SMA50 bildet. Dann steigen die Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen Richtung 25.795/810 und darüber.
