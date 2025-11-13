DAX Prognose & DAX aktuell – Analyse und Ausblick für den 13.11.2025

- DAX Prognose bleibt bullisch
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.216 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits am Morgen im Rahmen der Vorbörse das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels kamen Käufer in den Markt. Der DAX legte am Vormittag zu und lief über die 25.350 Punkte-Marke, kam hier aber nicht nennenswert weiter. Zwar ging es am Nachmittag wieder etwas aufwärts, es stellten sich aber immer wieder Gewinnmitnahmen ein. Die Bullen waren zur Wochenmitte für den dritten Xetra Tagesgewinn verantwortlich. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.444 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
-
DAX Prognose bleibt bullisch: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hält sich der DAX über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 & SMA200) – das unterstreicht den intakten Aufwärtstrend.
-
Wichtige Marke im Fokus: Solange der DAX oberhalb von 24.469 Punkten notiert, sind weitere Anstiege bis in den Bereich von 24.595–24.720 Punkten und darüber hinaus möglich.
-
Markt bleibt anfällig für Rücksetzer: Der Fear-&-Greed-Index steht bei 34 (Fear). Das zeigt, dass trotz bullischer Charttechnik weiterhin Vorsicht und erhöhte Volatilität möglich sind.
DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 12.11.2025
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.216 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte bereits am frühen Morgen sein Tagestief. Mit Beginn des Xetra-Handels kamen Käufer in den Markt, sodass sich der Index im Tagesverlauf über die Marke von 25.350 Punkten bewegen konnte, dort aber nicht weiter vorankam.
Im weiteren Verlauf kam es trotz leichter Erholungen wiederholt zu Gewinnmitnahmen. Dennoch verbuchten die Bullen zur Wochenmitte den dritten Xetra-Tagesgewinn in Folge. Nachbörslich bewegte sich der DAX aktuell seitwärts in einer engen Range. Der Schlusskurs lag bei 24.444 Punkten.
Marktentwicklung im Überblick
-
Gewinner:
-
RWE +9,25 %
-
Infineon +7,17 %
-
Bayer +6,00 %
-
-
Verlierer:
-
E.ON –3,47 %
-
Scout24 –2,83 %
-
Hannover Rück –0,92 %
-
DAX Kennzahlen 12.11.2025
|Kennzahl
|Wert
|Tageshoch
|24.467
|Tagestief
|24.216
|Xetra-Schluss
|24.381
|Tagesschluss
|24.444
|Tagesrange
|251 Punkte
DAX Prognose im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern durchgehend über der SMA20 (24.436 Punkte), was ein klares bullisches Signal liefert. Solange der Index weiter Stundenschlüsse oberhalb dieser Durchschnittslinie ausbildet, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bullisch.
Potenzielle Kursziele auf der Oberseite
-
24.595/615
-
24.720/730
-
Allzeithoch
-
24.855/870
Rücksetzer bis zur SMA20 wären unkritisch – kritisch würde es erst, wenn der DAX per Stundenschluss unter die Linie fällt. Dies könnte Abgaben in Richtung SMA50 (24.266 Punkte) auslösen.
DAX Prognose 1h: bullisch
DAX Prognose im 4h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich nach mehreren Versuchen über der SMA200 (24.197 Punkte) etablieren und setzte die Erholung fort. Auch diese Zeitebene bestätigt ein bullisches Chartbild.
Wichtige Unterstützungszonen
-
SMA200: 24.197
-
SMA20: 24.209
Rücksetzer in Richtung dieser beiden gleitenden Durchschnitte bieten stabile Unterstützungen und neue Chancen für die Bullen.
DAX Prognose 4h: bullisch
Ausblick für den 13.11.2025: DAX Prognose & Handelssetup
Der DAX ging heute früh bei 24.469 Punkten in den vorbörslichen Handel. Dies entspricht einem Plus von 253 Punkten gegenüber dem Vortag.
Long-Szenario
Kann der DAX sich oberhalb der 24.469 Punkte halten, wären diese Anlaufziele möglich:
24.486/88 → 24.511/13 → 24.529/31 → 24.548/50 → 24.565/67 → 24.582/84 → 24.613/15 → 24.649/51
Darüber wären erreichbar:
24.669/71 → 24.687/89 → 24.708/10 → 24.724/26 → 24.759/61 → 24.810/12
Short-Szenario
Unter 24.469 Punkten wären Abgaben in Richtung:
24.461/59 → 24.445/43 → 24.429/27 → 24.413/11 → 24.392/90 → 24.355/53 → 24.320/18 → 24.299/97
Unterhalb der 24.282 Punkte folgen tiefere Ziele bis 24.087/85.
DAX Widerstände & Unterstützungen
Widerstände
-
24.494
-
24.544
-
24.606/30/80
-
24.718
-
24.835
-
24.911
Unterstützungen
-
24.447/36
-
24.356/27
-
24.299/66/31/09
-
24.197/74/53/36/01
-
24.047/32/22/17
-
23.982
Heutige DAX Prognose – Erwartete Tagesrange
Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
-
Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %
-
Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %
-
Erwartete Tagesrange: 24.567 / 24.630 bis 24.427 / 24.353 Punkte
Anlegerstimmung – Fear & Greed Index
Der Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 34 – damit im Bereich Fear.
Vor einer Woche betrug der Wert 18 (Extreme Fear), vor einem Monat 29, vor einem Jahr 66 (Greed).
Extreme Werte (<30 oder >70) deuten häufig auf kurzfristige Marktumschwünge hin.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.